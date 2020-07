Aké sú možnosti dostupného bývania pre mladé rodiny?

Niet sa čomu čudovať. Osamostatniť sa je pre mnohých mladých čistá utópia. Vysoké nájomné za byty, premrštené ceny nehnuteľností a veľká fluktuácia na trhu práce celú situáciu iba komplikujú. Aké sú teda možnosti dostupného bývania pre mladé rodiny?

Väčšine mladých na ceste k osamostatneniu zostávajú prakticky len tri možnosti:

Ísť do prenájmu

Kúpiť nehnuteľnosť

Postaviť si dom

Život v podnájme

Táto možnosť je populárna hlavne v západných krajinách. Dôvody sú rôzne. Ľudia buď nechcú byť viazaní na jedno miesto, alebo častejšie striedajú miesto práce, prípadne sú ceny nehnuteľností nedostupné. Veľkú rolu zohráva aj väčšia dostupnosť štátnych nájomných bytov.

V našich končinách stále prevláda potreba nehnuteľnosť vlastniť. Ľudia vychádzajú z myšlienky, že ak majú platiť peniaze za nájom, môžu ich rovno posielať banke za hypotéku. Často je to aj pravda a vlastnenie nehnuteľnosti je na Slovensku stále ešte pomerne výhodné.

Pre bývanie v podnájme sa v našich končinách najčastejšie rozhodujú mladí ľudia, ktorí ešte nemajú rodiny a náklady na bývanie môžu zdieľať medzi sebou. Tým sa rozložia náklady na prijatelnejšie sumy. Ide však skôr o krátkodobé riešenie. S plánovaním rodiny sa zvyčajne začne riešiť aj vlastné bývanie.

Kúpa nehnuteľnosti

Mladé rodiny zväčša kupujú byty alebo rodinné domy v spádových oblastiach väčších miest, kde sú ceny nehnuteľností podstatne nižšie než ceny nehnuteľností v meste.

Najväčšou prekážkou pri kúpe nehnuteľnosti v dnešnej dobe je maximálna možná účasť banky pri financovaní kúpy, ktorá je v súčasnosti na úrovni 80% z hodnoty nehnuteľnosti. Zvyšné financie musia kupujúci zohnať iným spôsobom. Ak nemajú úspory, väčšinou sa jedná o pomoc rodiny.

Tieto obmedzenia nariadila Národná banka Slovenska po tom, čo zadlžovanie domácností začalo v posledných rokoch dramaticky narastať. Tento nárast bol väčšinou spôsobený práve financovaním kúpy nehnuteľností cez hypotéky. Príčinou boli nízke úrokové sadzby a zlepšujúca sa ekonomická situácia. Mnoho ľudí nakupovalo nehnuteľnosti aj za účelom investície s plánom nehnuteľnosť ďalej prenajímať. Táto situácia sa v najbližších rokoch môže zmeniť aj dôsledkom korona krízy.

Výstavba vlastného domu

Poslednou možnosťou je výstavba vlastného domu. Túto voľbu si vyberajú najmä mladé rodiny, ktoré majú možnosť dostať sa za rozumné peniaze k stavebnému pozemku, prípadne pozemok zdedili, alebo dostali od rodiny. Dnes sa totiž ceny za stavebné pozemky pohybujú v rádovo desiatkach až stovkách eur za meter štvorcový.

Samotná výstavba potom záleží od vkusu a možností mladých. Riešením môžu byť napríklad montované domy na kľúč. Jednou z firiem ktoré také domy stavia je firma MIRANO z Oravskej Lesnej. Domy od tejto firmy sa v poslednej dobe tešia veľkej popularite. Cena domu s úžitkovou plochou okolo 100 m2 postaveného do štádia holodom sa pohybuje medzi 60 až 70 tisíc eur, čo už začína byť veľmi zaujímavá alternatíva k bytom, pri ktorých cena za meter štvorcový je aktuálne na najvyššej úrovni v histórii.

Niektorí mladí však majú predsa len predsudky voči drevodomom a uprednostňujú radšej domy z klasických materiálov ako je pálená tehla alebo pórobetón. Často sú dôvodom hlavne obavy týkajúce sa malej životnosti montovaných domov, ktoré vychádzajú ešte z histórie. To už však dávno nie je pravda a životnosť montovaných domov je dnes rovnaká ako pri murovaných domoch.

Môže pomôcť s financovaním mladomanželská pôžička od ŠFRB?

Minulý rok potešila mnohých mladých možnosť žiadať o mladomanželskú pôžičku od Štátneho fondu rozvoja bývania. Nanešťastie jej podmienky nie sú práve šťastne nastavené. Požiadať o pôžičku môžu mladomanželia do veku 35, ktorí uzavreli manželstvo najviac 36 mesiacov pred podaním žiadosti. Manželia však nemôžu spolu zarobiť viac než 1784 eur mesačne.

Zároveň je možné žiadať pôžičku vo výške maximálne 75 tisíc eur na dom alebo byt, od ktorého kolaudácie neuplynulo viac než 3 roky. Úver sa poskytuje len vo výške 75% obstarávacej ceny. Pri starších nehnuteľnostiach je možné žiadať len o 50 tisíc eur a taktiež iba vo výške 75% obstarávacej ceny.

Pomohli by nájomné byty?

V predvolebnom období parlamentných volieb sa pomerne často skloňovala výstavba nájomných bytov. Okolo tejto myšlienky vznikli viaceré otázky a pochybnosti. Mali stavať naprieč celým Slovenskom a zabezpečiť tak dostupné bývanie pre mladé rodiny.

Výstavba nájomných bytov pre mladých a sociálne slabších bola v menšej miere realizovaná už v uplynulých rokoch vo viacerých obciach. Výhodou tejto formy bývania je o 20 - 40% nižšie nájomné, než je tomu v prípade podnájmu u súkromníka. Vďaka relatívne nízkemu nájomnému tak môžu mladé rodiny ušetriť časť peňazí a neskôr sa presťahovať do vlastného bývania.

Rozšírenie množstva nájomných bytov by malo tiež za následok zníženie dopytu na realitnom trhu. Vďaka tomu by ceny za nehnuteľnosti mohli klesnúť a stali by sa tak dostupnejšie pre mladých.