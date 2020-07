Kyselica končí ako štátny tajomník, Matovič v statuse spomína aj ľudí blízkych Pellegrinimu

aktualizované 28. júla, 15:58





Lukáš Kyselica

... bol šéfom tímu Gorila a vyšetroval aj objednávku vraždy Sylvie Volzovej, z ktorej je obžalovaný Pavol Rusko. Príslušníkom vojenskej tajnej služby bol od 1. októbra 2019, keď oficiálne odišiel z polície, až do 19. marca 2020, keď si na druhý deň prevzal dekrét novozvoleného poslanca NR SR.



V hnutí OĽaNO o jeho pôsobení vo vojenskom spravodajstve nevedeli. Kyselica vo vojenskom spravodajstve spadal pod svojho vtedajšieho šéfa Jána Balciara, na ktorého podozrivé majetkové pomery v minulosti upozorňovali médiá. Naď Balciara po nástupe na čelo rezortu odvolal z funkcie.



Premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa v tejto súvislosti nechal počuť, že Kyselicovi dôveruje. Podpredsedu parlamentu Gábora Grendela (OĽaNO), o ktorom sa po voľbách uvažovalo ako o možnom kandidátovi na post ministra vnútra, Kyselicove pôsobenie vo vojenskom spravodajstve sklamalo.





V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.7.2020 (Webnoviny.sk) - OĽaNO ) končí vo funkcii štátneho tajomníka ministerstva vnútra. Informoval o tom predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) vo svojom profile na sociálnej sieti.„Lukáš Kyselica nám včera oznámil, že sa rozhodol odísť z postu štátneho tajomníka na ministerstve vnútra. Dohodli sme sa, že si to môže ešte dodnes prípadne rozmyslieť. Nerozmyslel. Podľa mojich informácií ho ľudia blízki Petrovi Pellegrínimu (vznikajúca strana Hlas - sociálna demokracia) vo vedení vojenského spravodajstva chceli zneužiť pred voľbami na rozvrat nášho hnutia OĽaNO zvnútra,“ ozrejmil premiér. Tajné služby štátu zneužívajú voči svojim politickým oponentom podľa neho len tí „najperverznejší diktátori“.Prezidentka SR Zuzana Čaputová si cení rozhodnutie Kyselicu odstúpiť z funkcie štátneho tajomníka ministerstva vnútra. Médiám to povedala v rámci utorkového vyhlásenia v centre Zvolena.„Tento jeho postoj si veľmi cením, lebo z medializovaných informácií je zrejmé, že tam istý problém bol. Je to nezlučiteľná kombinácia, pretože buď je človek členom vojenského spravodajstva, alebo je politicky aktívny,“ priblížila Čaputová.