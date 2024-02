Od roku 2026 sa bude na Oscaroch udeľovať cena za najlepší kasting

Od roku 2026 bude v rámci udeľovania Oscarov zavedená nová kategória, Cena Akadémie za najlepší kasting - výber účinkujúcich na obsadenie úloh vo filme, oznámili organizátori podujatia.





Pôjde o prvú novú súťažnú kategóriu od roku 2002, keď bolo pridané ocenenie za najlepší animovaný film, informovala v piatok stanica BBC News.Kastingoví režiséri sa v uplynulých rokoch usilovali o svoje uznanie tak, ako je to pri iných filmových remeslách - zvuku, strihu, kostýmoch či maskách.Šéfovia Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) uviedli, že kastingoví režiséri "zohrávajú pri tvorbe filmov zásadnú úlohu"."Akadémia sa vyvíja a sme hrdí na to, že k disciplínam, ktoré uznávame a oslavujeme, môžeme pridať i kasting," napísali vo svojom vyhlásení výkonný riaditeľ AMPAS Bill Kramer a prezidentka tejto inštitúcie Janet Yangová."Blahoželáme členom našej pobočky kastingových režisérov k tomuto vzrušujúcemu míľniku, ako aj k ich odhodlaniu a usilovnosti počas celého procesu," dodali predstavitelia.Krok prichádza napriek tomu, že Akadémia sa v ostatných rokoch usiluje skrátiť oscarový ceremoniál v snahe udržať záujem divákov. Slávnostné udeľovanie Oscarov často trvá oveľa dlhšie ako plánované tri hodiny.Akadémia bezprostredne nepotvrdila, či bude nová kategória zaradená do živého televízneho vysielania.V súčasnosti sa Ceny Akadémie udeľujú v 23 kategóriách. Verejnosť sa však vo všeobecnosti zaujíma najmä o hlavné ceny - za najlepší film, réžiu a herecké výkony.Kastingoví režiséri patria medzi prvých pracovníkov, ktorí sa podieľajú na nových filmových projektoch, a zohrávajú kľúčovú úlohu pri formovaní veľkých hollywoodskych snímok.Majú na starosti najímanie hviezd, ktoré budú hrať vo filme, ako aj hercov, ktorí sa objavia v menších úlohách.Tohtoročné udeľovanie Oscarov, ktoré bude moderovať Jimmy Kimmel, sa uskutoční 10. marca v Los Angeles. Najviac nominácií - 13 - má historická životopisná dráma "Oppenheimer".