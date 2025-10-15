|
Streda 15.10.2025
Meniny má Terézia
Nenechajte si ujsť zľavy na smart produkty Dreame
Máme pre vás skvelú správu. Značka Dreame, známa svojimi inovatívnymi robotickými či tyčovými vysávačmi, fénmi alebo kosačkami, práve spúšťa masívnu zľavovú akciu naprieč celým ...
15.10.2025 (SITA.sk) - Máme pre vás skvelú správu. Značka Dreame, známa svojimi inovatívnymi robotickými či tyčovými vysávačmi, fénmi alebo kosačkami, práve spúšťa masívnu zľavovú akciu naprieč celým sortimentom.
Ak ste rozmýšľali, že si zaobstaráte novší model robotického vysávača, teraz je ten správny čas. Značka Dreame spustila výpredaj naprieč svojim sortimentom inteligentných pomocníkov do domácnosti. Ak máte doma prahy a iné prekážky, cez ktoré váš starý robotický vysávač nedokáže prejsť, zvážte model L40s Pro Ultra, ktorý si poradí s prekážkami vysokými až 4 cm. Máte pocit, že váš robotický vysávač slabo mopuje a roznáša zotreté nečistoty aj na miesta, ktoré boli predtým čisté? Vyskúšajte model Aqua10 Ultra Roller Complete, ktorý ako prvý na svete namiesto klasických mopovacích podložiek používa mopovací valec AquaRoll™, ktorý sa sám kontinuálne oplachuje čistou vodou už počas umývania podláh.
Šikovný pomocník, najmä keď potrebujete rýchlo upratať neporiadok na podlahách alebo plánujete väčšie upratovanie celej domácnosti. Vtedy určite oceníte tyčový vysávač, ktorý zvládne ako suché, tak aj mokré nečistoty. Jedným z takých je aj Dreame Z30 AquaCycle™, ktorý pomocou inteligentnej detekcii nečistôt sám upravuje svoj sací výkon, aby efektívne odstránil všetky nečistoty. Ak hľadáte multifunkčného pomocníka, s ktorým okrem podláh vyčistíte aj zaschnuté škvrny z pohovky či matracov, prach na vysokých poličkách či interiér auta, využite zľavu na model H15 Mix, ktorý ponúka 7 v 1. Okrem vysávania či mopovania k nemu dostanete aj bezdrôtový čistič škvŕn na koberce, motorizovanú mini kefu a pomocou flexibilného kombinovaného nástroja dosiahnete aj do úzkych či vysokých priestorov.
Využite zľavy aj na vysokorýchlostné fény Dreame. Vďaka ionizačnej technológii a inteligentnej kontrole tepla vysušia vlasy extrémne rýchlo bez rizika ich poškodenia. Užite si zdravšie a lesklejšie vlasy s technológiou, ktorá bola doteraz výsadou luxusných salónov. Podľa toho, aké funkcie a typy nástavcov sa vám k úprave účesu hodia, si vyberte ten správny nástroj pre seba.
Robotické kosačky sú skvelým pomocníkom pri údržbe trávnika, no tie kvalitné sú častokrát z vyššej cenovej kategórie. Využite zľavy na modely A1 Pro či A2, ktoré sa postarajú o váš trávnik bez vašej asistencie. Vyhýbajú sa prekážkam, po vybití sa samé vrátia do nabíjacej stanice a následne pokračujú v kosení z miesta kde skončili a v aplikácii Dreamehome si môžete nastaviť rôzne úrovne kosenia či špeciálne motívy podľa vášho výberu. Majitelia bazénov zaujme čistič bazénov Z1, ktorý teraz tiež získate so zľavou. Vďaka pokročilým technológiám sa postará o kompletnú údržbu – od dna, cez steny, až po vodnú linku. Po ukončení čistenia zaparkuje na okraji bazéna, aby ste ho jednoducho vytiahli hore.
Výpredaj smart produktov od Dreame trvá do 29. októbra (alebo do vypredania zásob). Ak si robíte zálusk na niektorý kúsok, určite neváhajte a využite zľavnené ceny či už pre seba, alebo ako darček pre niekoho blízkeho k blížiacim sa Vianociam.
