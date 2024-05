Ako a podľa čoho si vybrať kvalitný radiátor?

Je to jednoduché – bez vykurovania jednoducho v našich zemepisných šírkach na jeseň či v zime bývať nemôžeme. Rozhodne nie je jedno, aký radiátor si vyberiete, resp. ako túto otázku vyriešite. V hre je totiž ako váš tepelný komfort, tak aj prípadná estetická stránka, a samozrejme, aj financie.

Podľa čoho vyberať radiátor?

Určite neodporúčame vyberať radiátory len tak na prvý pohľad. Existujú overené a účinné spôsoby, ako si výber uľahčiť. Prvým je vypočítať si tepelnú stratu miestnosti a z nej vyplývajúci potrebný výkon radiátora. To však samozrejme nie je všetko. Ďalej je tu rozhodovanie podľa toho, kam radiátor chcete umiestniť, o aký typ priestoru ide, a či vám záleží aj na estetickej stránke. Skutočne kvalitné radiátory spĺňajú prakticky všetko z týchto nárokov.

Aj estetická stránka

Radiátory si v interiéri často ani nevšimneme. Pre tých, ktorým viac záleží na estetickej stránke, je práve toto dôležité. Jednoducho nechcú mať na stene výrazný radiátor, ktorý zmení vyznenie celého interiéru. Existujú tipy, ako tieto vykurovacie telesá účinne a vkusne zakomponovať do interiéru. A môžu to byť aj klasické panelové radiátory, ktoré sú tie najpoužívanejšie. Napríklad radiátory Viessmann sú vďaka tomu obľúbené aj na slovenskom trhu.

Komfort i náklady

Ako sme už vyššie uviedli, v prípade vykurovania ide o komfort aj peniaze. Napríklad taký rebríkový radiátor v kúpeľni je užitočný a zároveň dokáže ušetriť aj miesto v kúpeľni. Výberom kvalitného radiátora navyše viete ušetriť na nákladoch, čo je v dnešnej dobe tiež žiadaná téma. Vyhnete sa totiž tomu, že by ste si napríklad kúpili zbytočne príliš výkonný radiátor, ktorý by ste nepotrebovali, no platili by ste zaň viac na energiách.

Zdroj obrázku: bildlove / stock.adobe.com