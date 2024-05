Ruskí vojaci sa podľa Zelenského nedostali k najsilnejšej línii obrany v Charkovskej oblasti (video)

????????????????????Commander-in-Chief of the Ukrainian Armed Forces Alexander Syrsky admitted there is a danger of Russian units could breakthrough and appear behind Ukrainian troops' positions in Kharkov region https://t.co/dZLblTiVRW pic.twitter.com/TRMfnXi3T8

— Hawkeye1812Z (@Hawkeye1745) May 17, 2024

Rusi rozšírili oblasť bojových akcií

Neprelomili ukrajinskú obranu

17.5.2024 (SITA.sk) - Ruskí vojaci sa pri útoku na Charkovskú oblasť k „betónovej línii obrany" nedostali. Povedal to v rozhovore s novinármi ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj . Dodal, že ruská armáda postúpila iba k prvej ukrajinskej obrannej línii, informuje web Ukrajinská pravda.„Prvá línia nie je na hraniciach. Je nemožné tam postaviť opevnenia, pretože našich ľudí zabíjali ruské zbrane," povedal Zelenskyj. Prvú líniu, ktorá nie je presne na hraniciach, podľa jeho slov vybudovala ukrajinská armáda pod neustálou paľbou.Prezident konštatoval, že aj druhú líniu obrany vybudovala armáda a až tretiu postavili miestne úrady. O tretej línii povedal, že je najsilnejšia, ale nie preto, že miestne úrady budujú lepšie ako armáda, „ale jednoducho preto, že je vzdialenejšia od zbraní, od delostreleckých granátov, od bombardovania".Ruské jednotky rozšírili oblasť bojových akcií o takmer 70 kilometrov, čím sa pokúsili prinútiť ukrajinských vojakov nasadiť ďalšie brigády zo zálohy. Ako referuje web Ukrajinská pravda, na sociálnych sieťach to konštatoval hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyj Zdôraznil, že v dôsledku zhoršujúcej sa situácie na východe Ukrajiny už niekoľko dní po sebe pracuje v jednotkách zapojených do bojových operácií v Charkovskej oblasti.Syrskyj povedal, že Rusi zamerali svoje hlavné úsilie na front Strileča - Lypci a dobytie Vovčanska s ďalším prístupom k osade Bilyj Koloďaz a začatím ofenzívy do tyla ukrajinských jednotiek. Za týmto účelom Rusi vytvorili a výrazne posilnili svoju operačnú taktickú skupinu Sever.Syrskyj poznamenal, že Rusi spustili ofenzívu oveľa skôr, ako plánovali, keď si všimli, že sa tam presúvajú ukrajinské jednotky, no nepodarilo sa im prelomiť ukrajinskú obranu. Syrskyj predpovedal ťažké boje a povedal, že Rusi sa na ne pripravujú.„Za takýchto okolností musíme zabrániť ďalšiemu postupu nepriateľských jednotiek stálym držaním okupovaných hraníc a pozícií, spôsobiť im maximálne straty údermi lietadiel, raketových systémov, delostrelectva a tankov a vytvoriť podmienky na ich porážku akciami mobilných útočných skupín a jednotiek s útokmi do boku a do tyla z rôznych smerov,“ vyhlásil Syrskyj.Podotkol, že ukrajinská armáda by mala čo najlepšie využiť svoju výhodu pri útokoch bezpilotnými lietadlami, použití prostriedkov elektronického boja a presnej delostreleckej paľby.