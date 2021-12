Preľudnené domácnosti aj materiálna deprivácia, rozdiely v životných podmienkach Rómov a majority pretrvávajú

Tisíc domácností v 70 obciach

Zhoršenie situácie počas pandémie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.12.2021 (Webnoviny.sk) - Rozdiely v životných podmienkach obyvateľov rómskej komunity a majority pretrvávajú. Vyplýva to zo štatistického zisťovania Silc_Mrc 2020 v spolupráci so Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR).Informoval o tom Michal Šľachta z kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v tlačovej správe.„Vzorka EU SILC_MRK, do ktorej bolo zaradených vyše 1 000 domácností v 70 obciach, je reprezentatívna pre približne 288-tisíc Rómov žijúcich v osídleniach, resp. v obciach s majoritným zastúpením Rómov. Tento rok bola v spolupráci s Agentúrou Európskej Únie pre základné práva táto vzorka navýšená o ďalších 250 domácností, ktoré sú reprezentatívne pre takmer 72-tisíc Rómov žijúcich integrovane," uviedol riaditeľ Odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva ŠÚ SR Róbert Vlačuha.Podľa zistení je 87 percent domácností rómskych komunít ohrozených chudobou a 52 percent čelí závažnej materiálnej deprivácii.Podľa dát EU Silc_Mrk 2020 58 percent domácností z rómskych komunít žije v nevyhovujúcom bývaní a 88 percent obyvateľov rómskej komunity žije v preľudnených domácnostiach. Zhruba 20 percent domácností rómskej komunity uviedlo zhoršenie finančnej situácie počas pandémie koronavírusu.Ďalších osem percent domácností indikovalo zhoršenie finančnej situácie bez súvislosti s pandémiou. Najčastejším dôvodom bol znížený dopyt po pomocných prácach (30 percent), strata pracovného miesta (27 percent) či skrátenie pracovného času (18 percent).