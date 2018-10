Český prezident o výsledkoch volieb: Neodohralo sa žiadne zemetrasenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 7. októbra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman si nemyslí, že výsledok víkendových komunálnych volieb otrasie vládou Andreja Babiša.povedal prezident v nedeľu podľa webov iDNES.cz a Novinky.cz v rozhovore pre portál denníka Blesk.konštatoval.Niektoré strany, konkrétne Babišovo hnutie ANO, nemajú dobudované štruktúry miestnych organizácií. Práve to podľa Zemana viedlo k prehre ANO v Prahe, keď skončilo až na piatom mieste, keďže jeho tamojší líder, podnikateľ Petr Stuchlík, sa objavil až na poslednú chvíľu.Sčítanie hlasov v komunálnych voľbách sa skončilo v nedeľu ráno, najdlhšie to trvalo v Prahe, píše iDNES.cz. Spokojné môže byť hnutie ANO, ktoré získalo väčšinu krajských miest, ale aj ODS, ktorá vyhrala v hlavnom meste. Volebná účasť dosiahla 47,34 percenta.Prepad ale postihol aj TOP 09. Najväčší debakel a prepad počtu kresiel v zastupiteľstvách v porovnaní s výsledkom v roku 2014 zaznamenali ľavicové strany ČSSD a KSČM. V dôsledku toho v nedeľu podpredseda ČSSD strany a poslanec Jaroslav Foldyna uviedol, že rezignuje.Prvýkrát od roku 1990 kandidáti ČSSD a KSČM nezasadnú na libereckej radnici. A od toho istého roku po prvýkrát nebude ČSSD ani v pražskom zastupiteľstve (získala iba 2,87 percenta hlasov). Okrem toho sa sociálni demokrati nedostali ani do zastupiteľstiev v Hradci Králové alebo Ústí nad Labem.Najviac zastupiteľov - rovnako ako pred štyrmi rokmi - získala v tohtoročných komunálnych voľbách KDU-ČSL (3645). Druhé bolo hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) a tretia ODS.V prvom kole volieb tretiny Senátu boli zvolení zlínsky hajtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) v okrese Vsetín a bývalý prezidentský kandidát Jiří Drahoš (kandidoval za STAN) v Prahe 4.Do druhého kola postúpilo 11 kandidátov ODS a desať vo farbách ANO. ČSSD ide do druhého kola s piatimi postupujúcimi, strana však obhajovala 13 mandátov. Starostovia a nezávislí majú v druhom kole päť kandidátov, ľudovci štyroch a po troch Piráti a hnutie Senátor 21. Na senátnych voľbách sa zúčastnilo 42,3 percenta voličov.