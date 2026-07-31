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31. júla 2026
Ako chcú kandidáti na primátora zvýšiť bezpečnosť v Košiciach? Presadzujú najmä zmeny v mestskej polícii
Tagy: Bezpečnosť Kamerový systém Komunálne voľby 2026 na Slovensku Mestská polícia Primátor Košíc Program Slovensko
Viacerí z nich sú za to, aby bolo v uliciach metropoly východu viac policajtov. Kandidáti na post primátora Košíc v oblasti riešení pre ...
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31.7.2026 (SITA.sk) - Viacerí z nich sú za to, aby bolo v uliciach metropoly východu viac policajtov.
Kandidáti na post primátora Košíc v oblasti riešení pre bezpečnosť v meste presadzujú najmä zmeny v mestskej polícii a kamerové systémy a osvetlenie. Viacerí z nich sú za to, aby bolo v uliciach metropoly východu viac policajtov.
Vyplýva to z odpovedí už ohlásených kandidátov na primátorskú stoličku pre agentúru SITA. Nejeden z nich zdôraznil aj dôležitosť prevencie.
„Bezpečnosť sa nedá vyriešiť jedným opatrením. Je výsledkom dlhodobej práce, kvalitného verejného priestoru, moderných technológií a jasných pravidiel, ktoré platia pre každého rovnako," vraví starosta MČ Sídlisko KVP a kandidát na primátora Ladislav Lörinc.
V prípade ak by uspel vo voľbách by jeho prvým krokom v oblasti bezpečnosti bol úplný reštart Mestskej polície. Chce viac policajtov v uliciach, podľa jeho slov sa Mestská polícia musí vrátiť k svojmu pôvodnému poslaniu, a to ochrane verejného poriadku a riešeniu problémov priamo v teréne, mala by tiež byť súčasťou komunity. „Policajti musia byť lepšie vybavení, lepšie riadení a hodnotení podľa práce medzi ľuďmi, nie podľa počtu vypísaných pokút,” dodal Lörinc.
Za druhý pilier pri riešení otázky bezpečnosti označil vybudovanie jedného z najmodernejších mestských kamerových systémov na Slovensku, ktorý by na detekciu rizikových situácií a rýchlejšie informovanie záchranných zložiek využíval umelú inteligenciu.
„Tretím pilierom je prevencia. Obnovíme verejné osvetlenie, odstránime tmavé a zanedbané miesta, budeme vytvárať kvalitný verejný priestor, ktorý prirodzene priťahuje rodiny, deti a aktívny komunitný život. Zároveň sa zameriame na lokality, kde majú obyvatelia dlhodobo pocit nebezpečia, a budeme ich systematicky meniť na bezpečné a živé miesta," priblížil.
Zdôraznil, že bezpečnosť nie je len o represii, v prípade zvolenia by rád posilnil terénnu sociálnu prácu, a tiež pomáhal ľuďom, ktorí chcú svoju situáciu zmeniť. Prízvukoval ale, že pravidlá musia platiť pre každého rovnako, odmieta tolerovanie nelegálnych osád, odpadovej turistiky, vandalizmu či opakované narúšanie verejného poriadku.
„Neverím na jednorazové predvolebné gestá. Verím na systém, dlhodobú prácu a jasnú víziu. Len tak môžeme krok po kroku dosiahnuť merateľné zlepšenie bezpečnosti vo všetkých mestských častiach Košíc," uzavrel svoju odpoveď.
Kandidát hnutia Progresívne Slovensko Martin Mudrák skonštatoval, že bezpečnosť v meste je v súčasnosti akútny problém. Ako riešenie situácie má plán nazvaný Reštart Mestskej polície, ktorý podľa neho prinesie viditeľnú zmenu v uliciach už v prvom roku. S Lörincom sa zhoduje v tom, že policajti by viac mali byť v uliciach.
Kontrolu statickej dopravy, teda parkovania, by chcel presunúť na civilných zamestnancov a automatizované skenovacie systémy, čím by sa podľa neho uvoľnili desiatky policajtov pre pešie a cyklistické hliadky priamo na sídliskách, v okolí stanice, v parkoch či pred školami. Mudrák by tiež chcel v prípade zvolenia presadiť novú rajonizáciu a technológie.
„Skoncujeme so stavom, kedy na celé veľké sídlisko pripadá v noci jedna hliadka. Zavedieme férové pokrytie podľa mestskej kriminality a pre každého zasahujúceho policajta zavedieme osobné telové kamery (bodycams). Ochráni to občanov pred neprofesionálnym prístupom a zároveň policajtov pred nepodloženými sťažnosťami," uviedol.
Do šiestich mesiacov od volieb by chcel vyčistiť aj rizikové zóny. Má ambíciu vykonať audit tmavých a nebezpečných uličiek v meste, v nich by nechal preriediť náletové dreviny, nasadiť úsporné LED osvetlenie a kamerový systém. V problémových lokalitách by tiež chcel zaviesť spoločné hliadky polície a terénnych sociálnych pracovníkov.
Nezávislý kandidát Alexander Riabov by sa v prípade zvolenia za primátora Košíc zameral v prvom rade na riešenie problémov v oblasti práce mestskej polície a jej využívania. „Nie je možné, aby sa ľudia báli chodiť v noci po sídliskách alebo v meste, alebo dokonca ešte aj cez deň," uviedol.
Medzi jeho riešeniami je aj identifikácia ohnísk vandalizmu v centre mesta a po sídliskách a ich zlikvidovanie preškolenou a posilnenou bezpečnosťou. Dodal, že ruka v ruke s tým ide aj problematika osvetlenia a kamerového systému.
„Ak by som uspel, bola by bezpečnosť Košičanov jednou z mojich priorít, čomu by odpovedala aj agenda primátora, napríklad v kontexte výraznejšej komunikácie s miestnym obyvateľstvom na sídliskách a pravidelnej komunikácie s príslušnými orgánmi,” zdôraznil Riabov.
Ďalší nezávislý kandidát Miroslav Sabol by sa s cieľom zlepšiť situáciu s bezpečnosťou v Košiciach zameral na zásah proti osadám a opusteným budovám. „Okolo nelegálnych osád a chátrajúcich objektov sa v Košiciach iba prešľapuje. Vládny Program Slovensko je v tejto téme vyschnutá studňa – peniaze sú dávno rozdané," myslí si. Dodal, že ak by bol primátorom, nečakal by na zázrak z Bratislavy.
„Už dnes na vlastnú päsť pracujem na EÚ projektoch a mám v rukách priame odpovede z Európskej komisie (EK), kde aktívne hľadám mimorozpočtové peniaze na systémové riešenie tohto problému. Tieto objekty a lokality podrobím nekompromisnému stavebno-právnemu a bezpečnostnému auditu," uviedol.
V prípade volebného úspechu tiež avizuje boj proti syntetickej rezanej marihuane a šedej zóne HHC-P. „Mestská polícia dostane jasný pokyn zamerať sa na miesta, kde sa koncentruje distribúcia šedých drog a fetu. Budem iniciovať tvrdé kontroly predajných miest a automatov s látkami ako HHC-P v okolí škôl a verejných priestorov,” dodal.
Podobne ako ďalší kandidáti aj Sabol je za viac policajtov v uliciach. V krátkom čase po voľbách by chcel zvýšiť rozpočet mestskej polície, prijať 30 nových príslušníkov a zastabilizovať ich platy, pričom by ich chcel vyslať priamo na sídliská a do rizikových lokalít.
„Do 12 mesiacov rozšírim kamerový systém o 100 inteligentných bodov a do konca roka 2027 spustím digitálnu platformu ,Okresného policajta', kde občan uvidí, kto má jeho štvrť pod palcom,” menoval kandidát opatrenia, ktoré by podnikol v prípade zvolenia.
Súčasný primátor Jaroslav Polaček, ktorý bude na jeseň opätovne kandidovať na svoj post, sa vyjadril, že bezpečnosť nie je len o počte policajtov. Podľa jeho slov ide o kombináciu prevencie, technológií a spolupráce.
„Budeme ďalej rozširovať kamerový systém, pokračovať v obnove verejného osvetlenia v ďalších lokalitách mesta a posilňovať prítomnosť mestskej polície tam, kde ju obyvatelia najviac potrebujú. Pokračovať chceme v pravidelných bezpečnostných obhliadkach jednotlivých mestských častí, v spolupráci so štátnou políciou, Dopravným podnikom mesta Košice, školami a komunitami. Rozvíjať budeme envirohliadky, systém odstraňovania vrakov z ulíc aj preventívne programy pre deti a seniorov," menoval opatrenia, ktoré by v prípade znovuzvolenia podnikol v oblasti bezpečnosti.
Kandidátka Lenka Kovačevičová sa do termínu uzávierky k zaslaným otázkam nevyjadrila.
Zdroj: SITA.sk - Ako chcú kandidáti na primátora zvýšiť bezpečnosť v Košiciach? Presadzujú najmä zmeny v mestskej polícii © SITA Všetky práva vyhradené.
Kandidáti na post primátora Košíc v oblasti riešení pre bezpečnosť v meste presadzujú najmä zmeny v mestskej polícii a kamerové systémy a osvetlenie. Viacerí z nich sú za to, aby bolo v uliciach metropoly východu viac policajtov.
Vyplýva to z odpovedí už ohlásených kandidátov na primátorskú stoličku pre agentúru SITA. Nejeden z nich zdôraznil aj dôležitosť prevencie.
Lörinc: Reštart polície
„Bezpečnosť sa nedá vyriešiť jedným opatrením. Je výsledkom dlhodobej práce, kvalitného verejného priestoru, moderných technológií a jasných pravidiel, ktoré platia pre každého rovnako," vraví starosta MČ Sídlisko KVP a kandidát na primátora Ladislav Lörinc.
V prípade ak by uspel vo voľbách by jeho prvým krokom v oblasti bezpečnosti bol úplný reštart Mestskej polície. Chce viac policajtov v uliciach, podľa jeho slov sa Mestská polícia musí vrátiť k svojmu pôvodnému poslaniu, a to ochrane verejného poriadku a riešeniu problémov priamo v teréne, mala by tiež byť súčasťou komunity. „Policajti musia byť lepšie vybavení, lepšie riadení a hodnotení podľa práce medzi ľuďmi, nie podľa počtu vypísaných pokút,” dodal Lörinc.
Za druhý pilier pri riešení otázky bezpečnosti označil vybudovanie jedného z najmodernejších mestských kamerových systémov na Slovensku, ktorý by na detekciu rizikových situácií a rýchlejšie informovanie záchranných zložiek využíval umelú inteligenciu.
„Tretím pilierom je prevencia. Obnovíme verejné osvetlenie, odstránime tmavé a zanedbané miesta, budeme vytvárať kvalitný verejný priestor, ktorý prirodzene priťahuje rodiny, deti a aktívny komunitný život. Zároveň sa zameriame na lokality, kde majú obyvatelia dlhodobo pocit nebezpečia, a budeme ich systematicky meniť na bezpečné a živé miesta," priblížil.
Zdôraznil, že bezpečnosť nie je len o represii, v prípade zvolenia by rád posilnil terénnu sociálnu prácu, a tiež pomáhal ľuďom, ktorí chcú svoju situáciu zmeniť. Prízvukoval ale, že pravidlá musia platiť pre každého rovnako, odmieta tolerovanie nelegálnych osád, odpadovej turistiky, vandalizmu či opakované narúšanie verejného poriadku.
„Neverím na jednorazové predvolebné gestá. Verím na systém, dlhodobú prácu a jasnú víziu. Len tak môžeme krok po kroku dosiahnuť merateľné zlepšenie bezpečnosti vo všetkých mestských častiach Košíc," uzavrel svoju odpoveď.
Mudrák: Viac hliadok v uliciach
Kandidát hnutia Progresívne Slovensko Martin Mudrák skonštatoval, že bezpečnosť v meste je v súčasnosti akútny problém. Ako riešenie situácie má plán nazvaný Reštart Mestskej polície, ktorý podľa neho prinesie viditeľnú zmenu v uliciach už v prvom roku. S Lörincom sa zhoduje v tom, že policajti by viac mali byť v uliciach.
Kontrolu statickej dopravy, teda parkovania, by chcel presunúť na civilných zamestnancov a automatizované skenovacie systémy, čím by sa podľa neho uvoľnili desiatky policajtov pre pešie a cyklistické hliadky priamo na sídliskách, v okolí stanice, v parkoch či pred školami. Mudrák by tiež chcel v prípade zvolenia presadiť novú rajonizáciu a technológie.
„Skoncujeme so stavom, kedy na celé veľké sídlisko pripadá v noci jedna hliadka. Zavedieme férové pokrytie podľa mestskej kriminality a pre každého zasahujúceho policajta zavedieme osobné telové kamery (bodycams). Ochráni to občanov pred neprofesionálnym prístupom a zároveň policajtov pred nepodloženými sťažnosťami," uviedol.
Do šiestich mesiacov od volieb by chcel vyčistiť aj rizikové zóny. Má ambíciu vykonať audit tmavých a nebezpečných uličiek v meste, v nich by nechal preriediť náletové dreviny, nasadiť úsporné LED osvetlenie a kamerový systém. V problémových lokalitách by tiež chcel zaviesť spoločné hliadky polície a terénnych sociálnych pracovníkov.
Riabov: Bezpečné sídliská
Nezávislý kandidát Alexander Riabov by sa v prípade zvolenia za primátora Košíc zameral v prvom rade na riešenie problémov v oblasti práce mestskej polície a jej využívania. „Nie je možné, aby sa ľudia báli chodiť v noci po sídliskách alebo v meste, alebo dokonca ešte aj cez deň," uviedol.
Medzi jeho riešeniami je aj identifikácia ohnísk vandalizmu v centre mesta a po sídliskách a ich zlikvidovanie preškolenou a posilnenou bezpečnosťou. Dodal, že ruka v ruke s tým ide aj problematika osvetlenia a kamerového systému.
„Ak by som uspel, bola by bezpečnosť Košičanov jednou z mojich priorít, čomu by odpovedala aj agenda primátora, napríklad v kontexte výraznejšej komunikácie s miestnym obyvateľstvom na sídliskách a pravidelnej komunikácie s príslušnými orgánmi,” zdôraznil Riabov.
Sabol: Tvrdšie zásahy
Ďalší nezávislý kandidát Miroslav Sabol by sa s cieľom zlepšiť situáciu s bezpečnosťou v Košiciach zameral na zásah proti osadám a opusteným budovám. „Okolo nelegálnych osád a chátrajúcich objektov sa v Košiciach iba prešľapuje. Vládny Program Slovensko je v tejto téme vyschnutá studňa – peniaze sú dávno rozdané," myslí si. Dodal, že ak by bol primátorom, nečakal by na zázrak z Bratislavy.
„Už dnes na vlastnú päsť pracujem na EÚ projektoch a mám v rukách priame odpovede z Európskej komisie (EK), kde aktívne hľadám mimorozpočtové peniaze na systémové riešenie tohto problému. Tieto objekty a lokality podrobím nekompromisnému stavebno-právnemu a bezpečnostnému auditu," uviedol.
V prípade volebného úspechu tiež avizuje boj proti syntetickej rezanej marihuane a šedej zóne HHC-P. „Mestská polícia dostane jasný pokyn zamerať sa na miesta, kde sa koncentruje distribúcia šedých drog a fetu. Budem iniciovať tvrdé kontroly predajných miest a automatov s látkami ako HHC-P v okolí škôl a verejných priestorov,” dodal.
Podobne ako ďalší kandidáti aj Sabol je za viac policajtov v uliciach. V krátkom čase po voľbách by chcel zvýšiť rozpočet mestskej polície, prijať 30 nových príslušníkov a zastabilizovať ich platy, pričom by ich chcel vyslať priamo na sídliská a do rizikových lokalít.
„Do 12 mesiacov rozšírim kamerový systém o 100 inteligentných bodov a do konca roka 2027 spustím digitálnu platformu ,Okresného policajta', kde občan uvidí, kto má jeho štvrť pod palcom,” menoval kandidát opatrenia, ktoré by podnikol v prípade zvolenia.
Polaček: Prevencia a technológie
Súčasný primátor Jaroslav Polaček, ktorý bude na jeseň opätovne kandidovať na svoj post, sa vyjadril, že bezpečnosť nie je len o počte policajtov. Podľa jeho slov ide o kombináciu prevencie, technológií a spolupráce.
„Budeme ďalej rozširovať kamerový systém, pokračovať v obnove verejného osvetlenia v ďalších lokalitách mesta a posilňovať prítomnosť mestskej polície tam, kde ju obyvatelia najviac potrebujú. Pokračovať chceme v pravidelných bezpečnostných obhliadkach jednotlivých mestských častí, v spolupráci so štátnou políciou, Dopravným podnikom mesta Košice, školami a komunitami. Rozvíjať budeme envirohliadky, systém odstraňovania vrakov z ulíc aj preventívne programy pre deti a seniorov," menoval opatrenia, ktoré by v prípade znovuzvolenia podnikol v oblasti bezpečnosti.
Kandidátka Lenka Kovačevičová sa do termínu uzávierky k zaslaným otázkam nevyjadrila.
Zdroj: SITA.sk - Ako chcú kandidáti na primátora zvýšiť bezpečnosť v Košiciach? Presadzujú najmä zmeny v mestskej polícii © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bezpečnosť Kamerový systém Komunálne voľby 2026 na Slovensku Mestská polícia Primátor Košíc Program Slovensko
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