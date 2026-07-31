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31. júla 2026
Hambálek oznámil kandidatúru na predsedu Trnavského kraja, predstavil svoje priority
Urobím maximum a budem pracovať tak, aby po mne zostali výsledky, ktoré budú slúžiť nám všetkým. Na post predsedu
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31.7.2026 (SITA.sk) - Urobím maximum a budem pracovať tak, aby po mne zostali výsledky, ktoré budú slúžiť nám všetkým.
Na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja kandiduje podpredseda Správy štátnych hmotných rezerv 43-ročný rodák z Trnavy Peter Hambálek. Svoju kandidatúru oznámil v piatok 31. 7. s podporu strany Smer-SD, Slovenskej národnej strany, strany Hlas-SD a hnutia Republika.
„Nie som zástancom populistických sľubov, jeden dať však môžem. Urobím maximum a budem pracovať tak, aby po mne zostali výsledky, ktoré budú slúžiť nám všetkým," povedal v úvode. Podotkol, že krajské mesto Trnava je dnes jedno z najkrajších miest na Slovensku. Upozornil však, že Trnavský kraj nie je len Trnava. Celý kraj si totiž podľa neho zaslúži podobnú energiu, prístup, tempo a rozvoj naprieč celým svojim územím.
Prioritou kandidáta na trnavského župana budú stredné školy, kvalitné cesty, nové športoviská, podpora športu, kultúry a podujatí. Peter Hambálek, ktorý je synom poslanca NR SR za stranu Smer Augustína Hambálka, vstupuje do volieb aj s podporou tímu kandidátov na poslancov do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.
Ich program bude stáť na siedmich pilieroch. Pozornosť chcú venovať najmä dopravnej infraštruktúre, sociálnej oblasti, kvalitnejšiemu školstvu, spravodlivejším dotáciám, väčšej podpore tradičnej kultúry, ale aj inováciám a moderným projektom. Napriek silnej podpore koaličných politických strán Hambálek tvrdí, že chce byť županov pre všetkých obyvateľov bez ohľadu na politický názor a je pripravený spolupracovať s každým primátorom a starostom.
Zdroj: SITA.sk - Hambálek oznámil kandidatúru na predsedu Trnavského kraja, predstavil svoje priority © SITA Všetky práva vyhradené.
Na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja kandiduje podpredseda Správy štátnych hmotných rezerv 43-ročný rodák z Trnavy Peter Hambálek. Svoju kandidatúru oznámil v piatok 31. 7. s podporu strany Smer-SD, Slovenskej národnej strany, strany Hlas-SD a hnutia Republika.
„Nie som zástancom populistických sľubov, jeden dať však môžem. Urobím maximum a budem pracovať tak, aby po mne zostali výsledky, ktoré budú slúžiť nám všetkým," povedal v úvode. Podotkol, že krajské mesto Trnava je dnes jedno z najkrajších miest na Slovensku. Upozornil však, že Trnavský kraj nie je len Trnava. Celý kraj si totiž podľa neho zaslúži podobnú energiu, prístup, tempo a rozvoj naprieč celým svojim územím.
Prioritou kandidáta na trnavského župana budú stredné školy, kvalitné cesty, nové športoviská, podpora športu, kultúry a podujatí. Peter Hambálek, ktorý je synom poslanca NR SR za stranu Smer Augustína Hambálka, vstupuje do volieb aj s podporou tímu kandidátov na poslancov do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.
Ich program bude stáť na siedmich pilieroch. Pozornosť chcú venovať najmä dopravnej infraštruktúre, sociálnej oblasti, kvalitnejšiemu školstvu, spravodlivejším dotáciám, väčšej podpore tradičnej kultúry, ale aj inováciám a moderným projektom. Napriek silnej podpore koaličných politických strán Hambálek tvrdí, že chce byť županov pre všetkých obyvateľov bez ohľadu na politický názor a je pripravený spolupracovať s každým primátorom a starostom.
Zdroj: SITA.sk - Hambálek oznámil kandidatúru na predsedu Trnavského kraja, predstavil svoje priority © SITA Všetky práva vyhradené.
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