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31. júla 2026

Hambálek oznámil kandidatúru na predsedu Trnavského kraja, predstavil svoje priority


Tagy: Kandidatúra Komunálne voľby 2026 na Slovensku trnavský župan

Urobím maximum a budem pracovať tak, aby po mne zostali výsledky, ktoré budú slúžiť nám všetkým. Na post predsedu



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hambalek 676x439 31.7.2026 (SITA.sk) - Urobím maximum a budem pracovať tak, aby po mne zostali výsledky, ktoré budú slúžiť nám všetkým.


Na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja kandiduje podpredseda Správy štátnych hmotných rezerv 43-ročný rodák z Trnavy Peter Hambálek. Svoju kandidatúru oznámil v piatok 31. 7. s podporu strany Smer-SD, Slovenskej národnej strany, strany Hlas-SD a hnutia Republika.

Nie som zástancom populistických sľubov, jeden dať však môžem. Urobím maximum a budem pracovať tak, aby po mne zostali výsledky, ktoré budú slúžiť nám všetkým," povedal v úvode. Podotkol, že krajské mesto Trnava je dnes jedno z najkrajších miest na Slovensku. Upozornil však, že Trnavský kraj nie je len Trnava. Celý kraj si totiž podľa neho zaslúži podobnú energiu, prístup, tempo a rozvoj naprieč celým svojim územím.

Prioritou kandidáta na trnavského župana budú stredné školy, kvalitné cesty, nové športoviská, podpora športu, kultúry a podujatí. Peter Hambálek, ktorý je synom poslanca NR SR za stranu Smer Augustína Hambálka, vstupuje do volieb aj s podporou tímu kandidátov na poslancov do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.
 
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Ich program bude stáť na siedmich pilieroch. Pozornosť chcú venovať najmä dopravnej infraštruktúre, sociálnej oblasti, kvalitnejšiemu školstvu, spravodlivejším dotáciám, väčšej podpore tradičnej kultúry, ale aj inováciám a moderným projektom. Napriek silnej podpore koaličných politických strán Hambálek tvrdí, že chce byť županov pre všetkých obyvateľov bez ohľadu na politický názor a je pripravený spolupracovať s každým primátorom a starostom.


Zdroj: SITA.sk - Hambálek oznámil kandidatúru na predsedu Trnavského kraja, predstavil svoje priority © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidatúra Komunálne voľby 2026 na Slovensku trnavský župan
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