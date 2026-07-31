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31. júla 2026
Päť faktov, ktoré potrebujete vedieť o Kryme – polostrove v centre konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom
Prinášame päť základných faktov o území, ktoré zohráva kľúčovú úlohu v rusko-ukrajinskom konflikte. Krym, ktorý Rusko anektovalo od Ukrajiny v roku 2014, sa po viac ako štyroch rokoch vojny opäť ...
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31.7.2026 (SITA.sk) - Prinášame päť základných faktov o území, ktoré zohráva kľúčovú úlohu v rusko-ukrajinskom konflikte.
Krym, ktorý Rusko anektovalo od Ukrajiny v roku 2014, sa po viac ako štyroch rokoch vojny opäť dostáva do centra pozornosti. Ukrajina v ostatných mesiacoch zintenzívnila útoky na polostrov s cieľom narušiť ruské zásobovacie trasy a vojenskú infraštruktúru. Prinášame päť základných faktov o území, ktoré zohráva kľúčovú úlohu v rusko-ukrajinskom konflikte.
Krym je polostrov vybiehajúci do Čierneho mora, známy pobrežnými útesmi, horskými masívmi, plážami aj úrodnou pôdou. Vďaka svojej strategickej polohe bol počas stáročí predmetom sporov viacerých mocností. Súčasťou Ruského impéria sa stal v 80. rokoch 18. storočia za vlády cárovnej Kataríny II. po víťazstvách nad Osmanskou ríšou.
Po druhej svetovej vojne bol Krym súčasťou Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republiky, no v roku 1954 ho Sovietsky zväz administratívne presunul pod Ukrajinskú sovietsku republiku. Po rozpade ZSSR v roku 1991 sa stal súčasťou nezávislej Ukrajiny, pričom Rusko si na základe dohôd zachovalo právo využívať základňu Čiernomorskej flotily v Sevastopoli.
Po proeurópskej revolúcii v Kyjeve vo februári 2014 obsadili Krym ozbrojení muži bez identifikačných označení, za ktorými stála Moskva. Rusko následne zorganizovalo referendum o pripojení polostrova, ktoré Ukrajina aj väčšina medzinárodného spoločenstva označili za nelegitímne. Po anexii nasledovali západné sankcie voči Rusku a krátko nato vypukli boje na východe Ukrajiny.
Ruskú anexiu Krymu uznáva len niekoľko štátov vrátane Severnej Kórey a Venezuely. Väčšina krajín sveta naďalej považuje polostrov za súčasť Ukrajiny.
Po roku 2014 čelili represiám aj krymskí Tatári, pôvodné turkické moslimské obyvateľstvo polostrova. Sovietsky vodca Josif Stalin ich počas druhej svetovej vojny hromadne deportoval do Strednej Ázie a vracať sa začali až koncom 80. rokov minulého storočia.
Po anexii Rusko zakázalo činnosť ich zastupiteľského orgánu Medžlis, ktorý sa presťahoval do Kyjeva. Moskva zároveň podnikla viacero trestných stíhaní voči predstaviteľom tatárskej komunity.
Krym zohral významnú úlohu aj pri začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Moskva na polostrove mesiace sústreďovala vojakov a techniku, ktoré následne využila pri útoku z juhu.
Ukrajina odvtedy pravidelne útočí na vojenské základne, energetické zariadenia aj logistické trasy na Kryme pomocou rakiet a dronov. V septembri 2023 zasiahla aj veliteľstvo ruskej Čiernomorskej flotily v Sevastopoli.
Jedným z najvýraznejších symbolov ruskej kontroly nad Krymom je Kerčský most spájajúci polostrov s Ruskom. Devätnásťkilometrové cestné a železničné spojenie otvoril prezident Vladimir Putin v roku 2018. Most sa stal kľúčovou zásobovacou trasou ruskej armády počas vojny na Ukrajine.
V októbri 2022 Ukrajina časť mosta poškodila pri útoku, ku ktorému sa prihlásili jej bezpečnostné služby. Odvtedy zostáva jedným z hlavných cieľov ukrajinských operácií zameraných na oslabenie ruskej logistiky na okupovanom polostrove.
Zdroj: SITA.sk - Päť faktov, ktoré potrebujete vedieť o Kryme – polostrove v centre konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom © SITA Všetky práva vyhradené.
Krym, ktorý Rusko anektovalo od Ukrajiny v roku 2014, sa po viac ako štyroch rokoch vojny opäť dostáva do centra pozornosti. Ukrajina v ostatných mesiacoch zintenzívnila útoky na polostrov s cieľom narušiť ruské zásobovacie trasy a vojenskú infraštruktúru. Prinášame päť základných faktov o území, ktoré zohráva kľúčovú úlohu v rusko-ukrajinskom konflikte.
Strategická poloha pri Čiernom mori
Krym je polostrov vybiehajúci do Čierneho mora, známy pobrežnými útesmi, horskými masívmi, plážami aj úrodnou pôdou. Vďaka svojej strategickej polohe bol počas stáročí predmetom sporov viacerých mocností. Súčasťou Ruského impéria sa stal v 80. rokoch 18. storočia za vlády cárovnej Kataríny II. po víťazstvách nad Osmanskou ríšou.
Po druhej svetovej vojne bol Krym súčasťou Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republiky, no v roku 1954 ho Sovietsky zväz administratívne presunul pod Ukrajinskú sovietsku republiku. Po rozpade ZSSR v roku 1991 sa stal súčasťou nezávislej Ukrajiny, pričom Rusko si na základe dohôd zachovalo právo využívať základňu Čiernomorskej flotily v Sevastopoli.
Anexia v roku 2014
Po proeurópskej revolúcii v Kyjeve vo februári 2014 obsadili Krym ozbrojení muži bez identifikačných označení, za ktorými stála Moskva. Rusko následne zorganizovalo referendum o pripojení polostrova, ktoré Ukrajina aj väčšina medzinárodného spoločenstva označili za nelegitímne. Po anexii nasledovali západné sankcie voči Rusku a krátko nato vypukli boje na východe Ukrajiny.
Ruskú anexiu Krymu uznáva len niekoľko štátov vrátane Severnej Kórey a Venezuely. Väčšina krajín sveta naďalej považuje polostrov za súčasť Ukrajiny.
Krymskí Tatári pod tlakom
Po roku 2014 čelili represiám aj krymskí Tatári, pôvodné turkické moslimské obyvateľstvo polostrova. Sovietsky vodca Josif Stalin ich počas druhej svetovej vojny hromadne deportoval do Strednej Ázie a vracať sa začali až koncom 80. rokov minulého storočia.
Po anexii Rusko zakázalo činnosť ich zastupiteľského orgánu Medžlis, ktorý sa presťahoval do Kyjeva. Moskva zároveň podnikla viacero trestných stíhaní voči predstaviteľom tatárskej komunity.
Východisko ruskej invázie
Krym zohral významnú úlohu aj pri začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Moskva na polostrove mesiace sústreďovala vojakov a techniku, ktoré následne využila pri útoku z juhu.
Ukrajina odvtedy pravidelne útočí na vojenské základne, energetické zariadenia aj logistické trasy na Kryme pomocou rakiet a dronov. V septembri 2023 zasiahla aj veliteľstvo ruskej Čiernomorskej flotily v Sevastopoli.
Kerčský most ako symbol anexie
Jedným z najvýraznejších symbolov ruskej kontroly nad Krymom je Kerčský most spájajúci polostrov s Ruskom. Devätnásťkilometrové cestné a železničné spojenie otvoril prezident Vladimir Putin v roku 2018. Most sa stal kľúčovou zásobovacou trasou ruskej armády počas vojny na Ukrajine.
V októbri 2022 Ukrajina časť mosta poškodila pri útoku, ku ktorému sa prihlásili jej bezpečnostné služby. Odvtedy zostáva jedným z hlavných cieľov ukrajinských operácií zameraných na oslabenie ruskej logistiky na okupovanom polostrove.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Päť faktov, ktoré potrebujete vedieť o Kryme – polostrove v centre konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom © SITA Všetky práva vyhradené.
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