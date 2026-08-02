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02. augusta 2026
Ako chcú riešiť odpad v Košiciach? Kandidáti na primátora podporujú vážený zber, upozorňujú však na prekážky
V odpovediach, ktoré poskytli agentúre SITA, sa zhodli na tom, že je potrebné zavádzať ho postupne, po dôkladnej príprave. Kandidáti na primátora Košíc priblížili svoje idey v oblasti odpadového ...
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2.8.2026 (SITA.sk) - V odpovediach, ktoré poskytli agentúre SITA, sa zhodli na tom, že je potrebné zavádzať ho postupne, po dôkladnej príprave.
Kandidáti na primátora Košíc priblížili svoje idey v oblasti odpadového hospodárstva, zavedeniu váženého zberu odpadu sú prevažne naklonení. V odpovediach, ktoré poskytli agentúre SITA, sa zhodli na tom, že je potrebné zavádzať ho postupne, po dôkladnej príprave. Viacerí tiež poukázali na rozdiel v jeho zavádzaní medzi oblasťami, kde sú rodinné domy a sídliskami.
Nezávislý kandidát na primátora Miroslav Sabol by v prípade volebného úspechu v oblasti odpadového hospodárstva presadzoval modernizáciu a zastavenie zvyšovania poplatkov. „Do konca roku 2028 dotiahnem modernizáciu mestskej kompostárne. Zefektívnime spracovanie odpadu, aby sme kvôli chaosu nemuseli vyťahovať peniaze z vreciek Košičanov,”avizoval.
Sabolov postoj k váženému zberu odpadu je principiálne pozitívny, platiť za to, čo občan reálne vyprodukuje, je podľa kandidáta správne. Zdôraznil však, že ho odmieta zaviesť ako unáhlené politické rozhodnutie, pred spustením váženého zberu odpadu v metropole východu by bolo podľa jeho slov potrebné digitálne zabezpečiť infraštruktúru na sídliskách, a to formou uzamykateľných kontajnerovísk, aby ľudia nedoplácali na anonymný odpad od cudzích osôb.
„Nebudem pasívne čakať na slovenské ministerstvá. Ako človek, čo priamo komunikuje s Európskou komisiou a OLAF-om, vybojujem výzvy šité na mieru Košiciam. A ak nás Brusel alebo Bratislava odstrihnú, zbalím poslancov, aktivistov a stovky Košičanov a pôjdeme stanovať a štrajkovať priamo pod okná eurokratov do Belgicka. My sa nedáme,” dodal na margo svojich krokov v oblasti odpadového hospodárstva v prípade, ak by bol zvolený.
„V odpadovom hospodárstve musíme prejsť od neporiadku okolo kontajnerov k modernému, ekologickému a spravodlivému riadeniu. Vzťah mesta so spoločnosťou KOSIT musí byť absolútne transparentný, postavený na prísnej kontrole kvality služieb a výhodnosti pre mestský rozpočet,” uviedol v odpovedi pre agentúru SITA kandidát hnutia Progresívne Slovensko Martin Mudrák.
Na margo témy váženého zberu odpadu sa vyjadril, že jeho postoj k nemu je princípovo veľmi pozitívny. „Je absolútne spravodlivé, aby ten, kto tvorí menej odpadu a poctivo triedi, platil menej. Musíme ale rozlišovať medzi rodinnými domami a sídliskami,” uviedol. Dodal, že v prípade rodinných domov je vážený alebo čipovaný zber technicky jednoduchý a možno ho zaviesť v krátkom čase po dôkladnom pilote. Každá zberná nádoba by mala RFID čip a občania by zaplatili len za to, čo reálne vyložili.
„Na košických sídliskách je pri anonymných stojiskách vážený zber na úroveň bytu dnes nerealizovateľný bez toho, aby ľudia nezačali hádzať smeti susedom alebo do kríkov. Preto tu bude mojím prvým krokom masívna investícia do polopodzemných a uzamykateľných stojísk na čipové karty,” uviedol Mudrák dodávajúc, že až po vysporiadaní sa s „odpadovým turizmom“ a neporiadkom okolo kontajnerov, možno inteligentné váhové senzory a adresný zber posunúť aj do bytových domov.
Súčasný primátor Košíc Jaroslav Polaček, ktorý bude svoj mandát obhajovať do tretice, sa v odpovedi pre agentúru SITA vyjadril, že odpadové hospodárstvo musí byť ekologické, ekonomické a spravodlivé. „Budeme pokračovať v rozširovaní kapacít na spracovanie biologického odpadu, modernizácii kompostárne, zvyšovaní miery triedenia a vo vzdelávaní obyvateľov. Rovnako chceme rozširovať možnosti zberu objemného odpadu či zlepšovať čistotu verejných priestranstiev,” uviedol. K váženému zberu odpadu má podľa jeho slov pragmatický prístup.
„V niektorých menších mestských častiach sa už pilotne overuje systém váženia odpadu a tieto skúsenosti je potrebné dôkladne vyhodnotiť,” vraví. Princíp „plať za to, čo vyprodukuješ“ považuje kandidát z dlhodobého hľadiska za správny, zdôraznil ale, že jeho zavedenie musí byť technicky pripravené, administratívne zvládnuteľné a najmä spravodlivé voči všetkým skupinám obyvateľov.
„Na veľkých sídliskách vidím významný priestor na užšiu spoluprácu so spoločenstvami vlastníkov bytov a správcami bytových domov. Práve oni môžu získať adresné informácie o produkcii a triedení odpadu v jednotlivých domoch a zároveň by mali byť motivovaní konkrétnymi benefitmi za zodpovedné nakladanie s odpadom. Takýto prístup môže priniesť lepšie výsledky ako plošné opatrenia,” dodal. Polaček tiež prízvukoval, že musí platiť, že nový systém nebude motivovať k vzniku čiernych skládok či neprimerane zaťažovať rodiny alebo bytové domy.
Nezávislý kandidát Alexander Riabov na margo odpadového hospodárstva v metropole východu uviedol, že ho považuje za jednu z oblastí, ktorá je v priamom rozpore s normálnou logikou a prístupom k riešeniu problémov Košičanov.
„Zameral by som sa, samozrejme, aj na dôslednejšie odstraňovanie nelegálnych skládok. Rovnako musí dochádzať k častejšiemu čisteniu verejných priestranstiev a efektívnejšiemu nakladanie s odpadom. Týmito krokmi môžeme dospieť k tomu, aby mesto zbytočne neplatilo za neefektívne procesy aj v tejto oblasti,” priblížil opatrenia, ktoré by v danej oblasti realizoval v prípade zvolenia.
Starosta Sídliska KVP Ladislav Lörinc, ktorý sa tiež chce uchádzať v jesenných voľbách o post košického primátora, je toho názoru, že odpadové hospodárstvo musí byť v 21. storočí postavené na troch princípoch, ktorými sú poriadok, motivácia a férovosť. „Mojím cieľom je, aby boli Košice čistejším mestom, viac odpadu sa recyklovalo a zároveň aby sme čo najviac stabilizovali poplatky pre obyvateľov,” uviedol.
Priblížil, že má ambíciu na sídliskách postupne nahrádzať otvorené kontajneroviská osvedčenými modernými polopodzemnými stojiskami s bubnovým systémom na čip. Pri týchto nových stanovištiach chce využívať aj kamerový systém, aby sa predišlo vandalizmu, nelegálnemu ukladaniu odpadu i odpadovej turistike medzi mestskými časťami. V menších mestských častiach, kde sú rodinné domy, zas Lörinc vidí priestor pre postupné zavádzanie množstvového zberu, keďže sa tam dá technicky aj ekonomicky lepšie realizovať.
„Rovnako dôležité je podporovať triedenie odpadu, vybudovať skutočne fungujúce mestské RE-USE centrum, dôslednejšie vyhľadávať neplatičov a detailne analyzovať celý systém odpadového hospodárstva. Som presvedčený, že práve lepšou organizáciou, odstránením plytvania a efektívnejším riadením vieme nájsť úspory, ktoré pomôžu stabilizovať poplatok za odpad a vyhnúť sa jeho neustálemu zvyšovaniu,” uviedol.
Vážený zber odpadu a princíp „plať za to, čo skutočne vyprodukuješ“ považuje kandidát za správny, podotkol ale, že je potrebné vychádzať z reality Košíc. „Na sídliskách, kde väčšina obyvateľov využíva spoločné kontajneroviská, by jeho plošné zavedenie dnes prinieslo viac problémov ako úžitku. Preto podporujem postup krok po kroku – najskôr tam, kde je systém technicky vhodný, následne po dôkladnom vyhodnotení rozhodovať o ďalšom rozširovaní,” uzavrel s tým, že metropola východu potrebuje moderné odpadové hospodárstvo, nie drahé experimenty.
Kandidátka Lenka Kovačevičová sa k zaslaným otázkam do uzávierky nevyjadrila.
Zdroj: SITA.sk - Ako chcú riešiť odpad v Košiciach? Kandidáti na primátora podporujú vážený zber, upozorňujú však na prekážky © SITA Všetky práva vyhradené.
Kandidáti na primátora Košíc priblížili svoje idey v oblasti odpadového hospodárstva, zavedeniu váženého zberu odpadu sú prevažne naklonení. V odpovediach, ktoré poskytli agentúre SITA, sa zhodli na tom, že je potrebné zavádzať ho postupne, po dôkladnej príprave. Viacerí tiež poukázali na rozdiel v jeho zavádzaní medzi oblasťami, kde sú rodinné domy a sídliskami.
Sabol stavia na modernizácii
Nezávislý kandidát na primátora Miroslav Sabol by v prípade volebného úspechu v oblasti odpadového hospodárstva presadzoval modernizáciu a zastavenie zvyšovania poplatkov. „Do konca roku 2028 dotiahnem modernizáciu mestskej kompostárne. Zefektívnime spracovanie odpadu, aby sme kvôli chaosu nemuseli vyťahovať peniaze z vreciek Košičanov,”avizoval.
Sabolov postoj k váženému zberu odpadu je principiálne pozitívny, platiť za to, čo občan reálne vyprodukuje, je podľa kandidáta správne. Zdôraznil však, že ho odmieta zaviesť ako unáhlené politické rozhodnutie, pred spustením váženého zberu odpadu v metropole východu by bolo podľa jeho slov potrebné digitálne zabezpečiť infraštruktúru na sídliskách, a to formou uzamykateľných kontajnerovísk, aby ľudia nedoplácali na anonymný odpad od cudzích osôb.
„Nebudem pasívne čakať na slovenské ministerstvá. Ako človek, čo priamo komunikuje s Európskou komisiou a OLAF-om, vybojujem výzvy šité na mieru Košiciam. A ak nás Brusel alebo Bratislava odstrihnú, zbalím poslancov, aktivistov a stovky Košičanov a pôjdeme stanovať a štrajkovať priamo pod okná eurokratov do Belgicka. My sa nedáme,” dodal na margo svojich krokov v oblasti odpadového hospodárstva v prípade, ak by bol zvolený.
Mudrák chce transparentnosť
„V odpadovom hospodárstve musíme prejsť od neporiadku okolo kontajnerov k modernému, ekologickému a spravodlivému riadeniu. Vzťah mesta so spoločnosťou KOSIT musí byť absolútne transparentný, postavený na prísnej kontrole kvality služieb a výhodnosti pre mestský rozpočet,” uviedol v odpovedi pre agentúru SITA kandidát hnutia Progresívne Slovensko Martin Mudrák.
Na margo témy váženého zberu odpadu sa vyjadril, že jeho postoj k nemu je princípovo veľmi pozitívny. „Je absolútne spravodlivé, aby ten, kto tvorí menej odpadu a poctivo triedi, platil menej. Musíme ale rozlišovať medzi rodinnými domami a sídliskami,” uviedol. Dodal, že v prípade rodinných domov je vážený alebo čipovaný zber technicky jednoduchý a možno ho zaviesť v krátkom čase po dôkladnom pilote. Každá zberná nádoba by mala RFID čip a občania by zaplatili len za to, čo reálne vyložili.
„Na košických sídliskách je pri anonymných stojiskách vážený zber na úroveň bytu dnes nerealizovateľný bez toho, aby ľudia nezačali hádzať smeti susedom alebo do kríkov. Preto tu bude mojím prvým krokom masívna investícia do polopodzemných a uzamykateľných stojísk na čipové karty,” uviedol Mudrák dodávajúc, že až po vysporiadaní sa s „odpadovým turizmom“ a neporiadkom okolo kontajnerov, možno inteligentné váhové senzory a adresný zber posunúť aj do bytových domov.
Polaček chce pokračovať
Súčasný primátor Košíc Jaroslav Polaček, ktorý bude svoj mandát obhajovať do tretice, sa v odpovedi pre agentúru SITA vyjadril, že odpadové hospodárstvo musí byť ekologické, ekonomické a spravodlivé. „Budeme pokračovať v rozširovaní kapacít na spracovanie biologického odpadu, modernizácii kompostárne, zvyšovaní miery triedenia a vo vzdelávaní obyvateľov. Rovnako chceme rozširovať možnosti zberu objemného odpadu či zlepšovať čistotu verejných priestranstiev,” uviedol. K váženému zberu odpadu má podľa jeho slov pragmatický prístup.
„V niektorých menších mestských častiach sa už pilotne overuje systém váženia odpadu a tieto skúsenosti je potrebné dôkladne vyhodnotiť,” vraví. Princíp „plať za to, čo vyprodukuješ“ považuje kandidát z dlhodobého hľadiska za správny, zdôraznil ale, že jeho zavedenie musí byť technicky pripravené, administratívne zvládnuteľné a najmä spravodlivé voči všetkým skupinám obyvateľov.
„Na veľkých sídliskách vidím významný priestor na užšiu spoluprácu so spoločenstvami vlastníkov bytov a správcami bytových domov. Práve oni môžu získať adresné informácie o produkcii a triedení odpadu v jednotlivých domoch a zároveň by mali byť motivovaní konkrétnymi benefitmi za zodpovedné nakladanie s odpadom. Takýto prístup môže priniesť lepšie výsledky ako plošné opatrenia,” dodal. Polaček tiež prízvukoval, že musí platiť, že nový systém nebude motivovať k vzniku čiernych skládok či neprimerane zaťažovať rodiny alebo bytové domy.
Riabov kritizuje systém
Nezávislý kandidát Alexander Riabov na margo odpadového hospodárstva v metropole východu uviedol, že ho považuje za jednu z oblastí, ktorá je v priamom rozpore s normálnou logikou a prístupom k riešeniu problémov Košičanov.
„Zameral by som sa, samozrejme, aj na dôslednejšie odstraňovanie nelegálnych skládok. Rovnako musí dochádzať k častejšiemu čisteniu verejných priestranstiev a efektívnejšiemu nakladanie s odpadom. Týmito krokmi môžeme dospieť k tomu, aby mesto zbytočne neplatilo za neefektívne procesy aj v tejto oblasti,” priblížil opatrenia, ktoré by v danej oblasti realizoval v prípade zvolenia.
Lörinc podporuje zmeny
Starosta Sídliska KVP Ladislav Lörinc, ktorý sa tiež chce uchádzať v jesenných voľbách o post košického primátora, je toho názoru, že odpadové hospodárstvo musí byť v 21. storočí postavené na troch princípoch, ktorými sú poriadok, motivácia a férovosť. „Mojím cieľom je, aby boli Košice čistejším mestom, viac odpadu sa recyklovalo a zároveň aby sme čo najviac stabilizovali poplatky pre obyvateľov,” uviedol.
Priblížil, že má ambíciu na sídliskách postupne nahrádzať otvorené kontajneroviská osvedčenými modernými polopodzemnými stojiskami s bubnovým systémom na čip. Pri týchto nových stanovištiach chce využívať aj kamerový systém, aby sa predišlo vandalizmu, nelegálnemu ukladaniu odpadu i odpadovej turistike medzi mestskými časťami. V menších mestských častiach, kde sú rodinné domy, zas Lörinc vidí priestor pre postupné zavádzanie množstvového zberu, keďže sa tam dá technicky aj ekonomicky lepšie realizovať.
„Rovnako dôležité je podporovať triedenie odpadu, vybudovať skutočne fungujúce mestské RE-USE centrum, dôslednejšie vyhľadávať neplatičov a detailne analyzovať celý systém odpadového hospodárstva. Som presvedčený, že práve lepšou organizáciou, odstránením plytvania a efektívnejším riadením vieme nájsť úspory, ktoré pomôžu stabilizovať poplatok za odpad a vyhnúť sa jeho neustálemu zvyšovaniu,” uviedol.
Vážený zber odpadu a princíp „plať za to, čo skutočne vyprodukuješ“ považuje kandidát za správny, podotkol ale, že je potrebné vychádzať z reality Košíc. „Na sídliskách, kde väčšina obyvateľov využíva spoločné kontajneroviská, by jeho plošné zavedenie dnes prinieslo viac problémov ako úžitku. Preto podporujem postup krok po kroku – najskôr tam, kde je systém technicky vhodný, následne po dôkladnom vyhodnotení rozhodovať o ďalšom rozširovaní,” uzavrel s tým, že metropola východu potrebuje moderné odpadové hospodárstvo, nie drahé experimenty.
Kandidátka Lenka Kovačevičová sa k zaslaným otázkam do uzávierky nevyjadrila.
Zdroj: SITA.sk - Ako chcú riešiť odpad v Košiciach? Kandidáti na primátora podporujú vážený zber, upozorňujú však na prekážky © SITA Všetky práva vyhradené.
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