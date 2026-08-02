Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 2.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Gustáv
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

02. augusta 2026

Kaliňák avizuje vojenskú ochranu hranice s Ukrajinou, varuje pred pohybom neregistrovaných zbraní


Tagy: diskusná relácia V politike Minister obrany SR Podpredseda KDH schengenská hranica Vojna na Ukrajine

Po skončení vojny sa môžu dať do pohybu tisíce zbraní, Slovensko sa musí pripraviť. Slovensko sa pripravuje na ochranu východnej ...



Zdieľať
69a81b9552f19262057942 scaled e1780505068830 676x491 2.8.2026 (SITA.sk) - Po skončení vojny sa môžu dať do pohybu tisíce zbraní, Slovensko sa musí pripraviť.


Slovensko sa pripravuje na ochranu východnej schengenskej hranice s Ukrajinou aj vojensky. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedal minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Dôvodom podľa neho je, že po ukončení vojenských konfliktov, aký sa momentálne odohráva na Ukrajine, nastáva obrovský pohyb zbraní vrátane veľkokalibrových.

„Tisíce neregistrovaných zbraní sú na Ukrajine,“ skonštatoval minister s tým, že ak bude uzavretý mier, tieto zbrane sa dajú do pohybu. „Tam už bude treba reagovať. Ako Poľsko, aj my sa musíme pripraviť na tú ochranu nielen policajne, ale aj vojensky,“ doplnil Kaliňák.

Podpredseda opozičného KDH Viliam Karas v tejto súvislosti skonštatoval, že Slovensko sa musí pripraviť na príchod „živlov z vojnových oblastí“. „My už dnes musíme mapovať a posilniť zložky aj na východnom Slovensku, čo sa, bohužiaľ, nedeje,“ vyhlásil Karas s tým, že rezort vnútra by sa mal touto témou zaoberať. „My zodpovedáme za našu východnú hranicu,“ dodal Karas.


Zdroj: SITA.sk - Kaliňák avizuje vojenskú ochranu hranice s Ukrajinou, varuje pred pohybom neregistrovaných zbraní © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: diskusná relácia V politike Minister obrany SR Podpredseda KDH schengenská hranica Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ako chcú riešiť odpad v Košiciach? Kandidáti na primátora podporujú vážený zber, upozorňujú však na prekážky
<< predchádzajúci článok
Požiare v Grécku sa vymkli spod kontroly. Hasiči bojujú na viacerých frontoch naraz

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 