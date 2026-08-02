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02. augusta 2026
Kaliňák avizuje vojenskú ochranu hranice s Ukrajinou, varuje pred pohybom neregistrovaných zbraní
Tagy: diskusná relácia V politike Minister obrany SR Podpredseda KDH schengenská hranica Vojna na Ukrajine
Po skončení vojny sa môžu dať do pohybu tisíce zbraní, Slovensko sa musí pripraviť. Slovensko sa pripravuje na ochranu východnej ...
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2.8.2026 (SITA.sk) - Po skončení vojny sa môžu dať do pohybu tisíce zbraní, Slovensko sa musí pripraviť.
Slovensko sa pripravuje na ochranu východnej schengenskej hranice s Ukrajinou aj vojensky. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedal minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Dôvodom podľa neho je, že po ukončení vojenských konfliktov, aký sa momentálne odohráva na Ukrajine, nastáva obrovský pohyb zbraní vrátane veľkokalibrových.
„Tisíce neregistrovaných zbraní sú na Ukrajine,“ skonštatoval minister s tým, že ak bude uzavretý mier, tieto zbrane sa dajú do pohybu. „Tam už bude treba reagovať. Ako Poľsko, aj my sa musíme pripraviť na tú ochranu nielen policajne, ale aj vojensky,“ doplnil Kaliňák.
Podpredseda opozičného KDH Viliam Karas v tejto súvislosti skonštatoval, že Slovensko sa musí pripraviť na príchod „živlov z vojnových oblastí“. „My už dnes musíme mapovať a posilniť zložky aj na východnom Slovensku, čo sa, bohužiaľ, nedeje,“ vyhlásil Karas s tým, že rezort vnútra by sa mal touto témou zaoberať. „My zodpovedáme za našu východnú hranicu,“ dodal Karas.
Zdroj: SITA.sk - Kaliňák avizuje vojenskú ochranu hranice s Ukrajinou, varuje pred pohybom neregistrovaných zbraní © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko sa pripravuje na ochranu východnej schengenskej hranice s Ukrajinou aj vojensky. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedal minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Dôvodom podľa neho je, že po ukončení vojenských konfliktov, aký sa momentálne odohráva na Ukrajine, nastáva obrovský pohyb zbraní vrátane veľkokalibrových.
„Tisíce neregistrovaných zbraní sú na Ukrajine,“ skonštatoval minister s tým, že ak bude uzavretý mier, tieto zbrane sa dajú do pohybu. „Tam už bude treba reagovať. Ako Poľsko, aj my sa musíme pripraviť na tú ochranu nielen policajne, ale aj vojensky,“ doplnil Kaliňák.
Podpredseda opozičného KDH Viliam Karas v tejto súvislosti skonštatoval, že Slovensko sa musí pripraviť na príchod „živlov z vojnových oblastí“. „My už dnes musíme mapovať a posilniť zložky aj na východnom Slovensku, čo sa, bohužiaľ, nedeje,“ vyhlásil Karas s tým, že rezort vnútra by sa mal touto témou zaoberať. „My zodpovedáme za našu východnú hranicu,“ dodal Karas.
Zdroj: SITA.sk - Kaliňák avizuje vojenskú ochranu hranice s Ukrajinou, varuje pred pohybom neregistrovaných zbraní © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: diskusná relácia V politike Minister obrany SR Podpredseda KDH schengenská hranica Vojna na Ukrajine
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