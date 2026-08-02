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02. augusta 2026
Mladík počas obecných slávností napadol náčelníka obecnej polície, hrozí mu až päť rokov väzenia
Polícia bola v noci zo soboty na nedeľu privolaná do obce Okoč, kde počas obecných slávnosti nastal fyzický konflikt medzi viacerými osobami.
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2.8.2026 (SITA.sk) - Polícia bola v noci zo soboty na nedeľu privolaná do obce Okoč, kde počas obecných slávnosti nastal fyzický konflikt medzi viacerými osobami.
Polícia obvinila mladíka, ktorý v obci Okoč v okrese Dunajská streda cez víkend napadol náčelníka mestskej polície. Ako informuje trnavská krajská polícia hovorkyňa Zlatica Antalová, dunajskostredskí policajti na prípade od prvého momentu intenzívne pracovali a po vykonaní potrebných úkonov už aj vzniesli obvinenie konkrétnej osobe.
Polícia bola v noci zo soboty na nedeľu privolaná do obce Okoč, kde počas obecných slávnosti nastal fyzický konflikt medzi viacerými osobami. Na mieste sa nachádzali aj príslušníci obecnej polície. Počas riešenia konfliktu k náčelníkovi obecnej polície pristúpil 21-ročný mladík a päsťou ho udrel do tváre. 61-ročný muž utrpel zranenia, s ktorými musel byť prevezený do nemocnice.
Policajti z Veľkého Medera muža krátko po incidente zadržali a eskortovali na policajné oddelenie. Prípad si prevzal vyšetrovateľ z Dunajskej Stredy, ktorý mladíka obvinil z prečinu útoku na verejného činiteľa. V zmysle zákona mu hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov. Vyšetrovateľ prípad ukončil v rámci tzv. superrýchleho konania návrhom na podanie obžaloby, ktorý odovzdal prokuratúre na ďalšie konanie.
Zdroj: SITA.sk - Mladík počas obecných slávností napadol náčelníka obecnej polície, hrozí mu až päť rokov väzenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia obvinila mladíka, ktorý v obci Okoč v okrese Dunajská streda cez víkend napadol náčelníka mestskej polície. Ako informuje trnavská krajská polícia hovorkyňa Zlatica Antalová, dunajskostredskí policajti na prípade od prvého momentu intenzívne pracovali a po vykonaní potrebných úkonov už aj vzniesli obvinenie konkrétnej osobe.
Polícia bola v noci zo soboty na nedeľu privolaná do obce Okoč, kde počas obecných slávnosti nastal fyzický konflikt medzi viacerými osobami. Na mieste sa nachádzali aj príslušníci obecnej polície. Počas riešenia konfliktu k náčelníkovi obecnej polície pristúpil 21-ročný mladík a päsťou ho udrel do tváre. 61-ročný muž utrpel zranenia, s ktorými musel byť prevezený do nemocnice.
Policajti z Veľkého Medera muža krátko po incidente zadržali a eskortovali na policajné oddelenie. Prípad si prevzal vyšetrovateľ z Dunajskej Stredy, ktorý mladíka obvinil z prečinu útoku na verejného činiteľa. V zmysle zákona mu hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov. Vyšetrovateľ prípad ukončil v rámci tzv. superrýchleho konania návrhom na podanie obžaloby, ktorý odovzdal prokuratúre na ďalšie konanie.
Zdroj: SITA.sk - Mladík počas obecných slávností napadol náčelníka obecnej polície, hrozí mu až päť rokov väzenia © SITA Všetky práva vyhradené.
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