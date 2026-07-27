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27. júla 2026
Ako chcú Vallo a Winkler riešiť bezpečnosť Bratislavy? Kandidáti na primátora priblížili konkrétne kroky
Tagy: Bezpečnosť Hazard Kandidáti líder strany Dunaj Mestská polícia MHD MHD Bratislava Minister dopravy a výstavby SR Primátor Bratislavy starostka Karlovej Vsi
Kandidáti predstavili svoje návrhy na bezpečnejšiu Bratislavu. Bezpečnosť sa stáva témou, ktorá obyvateľov Bratislavy zaujíma stále viac a často rezonuje aj v predvolebnej diskusii. Bratislavčania ...
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27.7.2026 (SITA.sk) - Kandidáti predstavili svoje návrhy na bezpečnejšiu Bratislavu.
Bezpečnosť sa stáva témou, ktorá obyvateľov Bratislavy zaujíma stále viac a často rezonuje aj v predvolebnej diskusii. Bratislavčania dlhodobo upozorňujú na viaceré lokality, v ktorých považujú bezpečnostnú situáciu za problematickú.
SITA oslovila kandidátov na primátora hlavného mesta s otázkou: Akými konkrétnymi krokmi by ste zvýšili bezpečnosť v problémových lokalitách Bratislavy?
Mestský poslanec a líder strany Dunaj Martin Winkler by posilnil mestskú políciu z doterajších 340 príslušníkov na podľa neho optimálny počet - 500 policajtov. "Dal by som im na výkon ich výkon služby viac prostriedkov a dostal by som do ulíc, a hlavne do problémových lokalít, pochôdzkárov, ktorí budú mať svoj rajón na starosti," priblížil Winkler.
Podľa ďalšieho kandidáta na primátora - blogera Ľubomíra Geciho musia Bratislavčania cítiť, že tu niekto je a že sa na niekoho môžu obrátiť. Dnes podľa neho tento pocit chýba. „Prvý krok je viac policajtov v uliciach, na námestiach a v MHD, na uzloch ako Trnavské mýto chcem trvalú prítomnosť hliadky. Zavediem aplikáciu na anonymné nahlasovanie podnetov a do exponovaných lokalít pribudnú SOS tlačidlá s okamžitým privolaním hliadky," vymenoval Geci plánované zmeny.
Ako dodal, rovnako ako sa Bratislave podarilo cez VZN zakázať hazard, navrhuje zakázať aj záložne, ktoré podľa neho ku kriminalite preukázateľne prispievajú. "Presadím dôsledné vynucovanie zákazu pitia alkoholu na verejnosti, nielen pokutami, ale aj zadržaním fľaše. Riešiť budem aj grafiti a vandalizmus, zanedbaný priestor priťahuje ďalšiu kriminalitu. Asociálne správanie sa nesmie tolerovať, slušní Bratislavčania majú právo na bezpečné ulice," doplnil Geci.
Plánom ďalšieho kandidáta na primátora - súčasného ministra dopravy Jozefa Ráža znížiť počet zamestnancov magistrátu aspoň o 200 ľudí a, naopak, o 200 ľudí zvýšiť počet mestských policajtov.
"Každá skupina ulíc má mať svojho vlastného mestského policajta, ktorý pravidelne hliadkuje v uliciach a ľudia ho poznajú po mene. Svoj rajón pozná skrz-naskrz, rovnako ako problémy miestnych obyvateľov," priblížil svoje plány Ráž. "Plánujem tiež zriadenie stálych vysunutých staníc mestskej polície priamo v problematických lokalitách a v kritických časoch (večery a víkendy). Musíme mať nulovú toleranciu voči rušeniu nočného pokoja, agresivite a drobnej kriminalite," zdôraznil.
Predseda OZ Voľná zóna Miroslav Heredoš by bezpečnosť v uliciach Bratislavy ako primátor podľa vlastných slov zabezpečil "vyššou účasťou mestskej polície v miestach, namiesto toho aby chodili šikanovať občanov pokutami v statickej doprave, na parkoviskách."
Súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo uviedol, že kroky ku vyššej bezpečnosti sa už dnes dejú a v dobrej spolupráci so štátnou políciou sa mestu darí dostať niektoré problémové lokality, ako je napríklad 500 bytov, pod kontrolu.
"Do riešenia situácie v problémových lokalitách budeme ďalej zapájať aj miestne komunity. Chceme navýšiť počet mestských policajtov v teréne o ďalších 100 policajtov a zároveň budeme naďalej žiadať štát o rozšírenie kompetencií pre mestských policajtov a policajtky, aby mohli účinnejšie vymáhať pravidlá kultivovaného a slušného používania verejných priestorov," priblížil Vallo.
Ako dodal, mesto zaviedlo aktívne hliadky mestskej polície vo vozidlách MHD a budú v tom pokračovať. "Dnes už takmer každý policajt v teréne má telovú kameru a tiež sme rozšírili kamerový systém polície ako taký. Plánujeme vybudovanie novej policajnej stanice na Kamennom námestí. A ak nám na to štát dá mandát, chceme regulovať aj prevádzky záložní, ktoré sa podieľajú na náraste kriminality v konkrétnych lokalitách a tiež budeme naďalej od štátu žiadať zriadenie záchytiek," doplnil Vallo.
Ďalšia kandidátka na primátorku - predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová považuje bezpečnosť obyvateľov Bratislavy za jednu zo základných povinností samosprávy. "Som presvedčená, že bezpečné mesto nevzniká náhodou, ale vďaka systematickej prevencii, kvalitnému riadeniu a úzkej spolupráci všetkých zložiek, ktoré sa na bezpečnosti podieľajú," poznamenala s tým, že aj preto budú súčasťou jej odborného tímu bývalí príslušníci Policajného zboru s viac ako 25-ročnými skúsenosťami v oblasti ekonomickej kriminality, verejnej bezpečnosti a odhaľovania závažnej trestnej činnosti.
"Ich úlohou nebude represia, ale budovanie moderného systému prevencie, riadenia rizík a ochrany verejného majetku a občanov," vysvetlila. Šubová podľa vlastných slov chce, aby sa Bratislava stala mestom, kde sa rozhodnutia v oblasti bezpečnosti prijímajú na základe odborných analýz a skúseností, nie pocitov alebo marketingových kampaní.
"Bezpečnosť nie je len otázkou mestskej polície. Je to aj otázka dobre osvetlených ulíc, funkčných verejných priestorov, prevencie kriminality, ochrany mestského majetku a efektívnej spolupráce so štátnou políciou. Práve v tomto vidím priestor na výrazné zlepšenie,"doplnila.
Ďalšia kandidátka na primátorku - starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová si myslí, že bezpečné mesto nevzniká jedným opatrením. "Vzniká tak, že je v uliciach poriadok, polícia je prítomná tam, kde treba, verejné priestory sú udržiavané a mesto rieši problémy skôr, než prerastú do vážnych incidentov," priblížila a dodala, že by posilnila mestskú políciu tam, kde ju ľudia skutočne potrebujú. V problémových lokalitách by podľa nej mali byť pravidelne prítomné pešie alebo cyklohliadky.
"Rozšírila by som kvalitný kamerový systém na miestach s vysokou kriminalitou, vandalizmom či nelegálnym odpadom. Investovala by som do prevencie. Lepšie osvetlenie ulíc, upravené verejné priestory a odstránenie zanedbaných miest výrazne znižujú pocit aj riziko nebezpečia. Posilnila by som spoluprácu so štátnou políciou, mestskými časťami, školami, sociálnymi službami a občanmi. Zaviedla by som pravidelné stretnutia s obyvateľmi problémových lokalít, aby mesto reagovalo na ich skúsenosti," doplnila Čahojová.
Kandidatúru na pozíciu primátora Bratislavy zatiaľ ohlásilo sedem záujemcov. Okrem súčasného primátora Matúša Valla (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati), kandiduje minister dopravy Jozef Ráž (NEKA), mestský poslanec Martin Winkler (Dunaj), starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (NEKA), predseda OZ Miroslav Heredoš, predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová a bloger Ľubomír Geci.
Zdroj: SITA.sk - Ako chcú Vallo a Winkler riešiť bezpečnosť Bratislavy? Kandidáti na primátora priblížili konkrétne kroky © SITA Všetky práva vyhradené.
Bezpečnosť sa stáva témou, ktorá obyvateľov Bratislavy zaujíma stále viac a často rezonuje aj v predvolebnej diskusii. Bratislavčania dlhodobo upozorňujú na viaceré lokality, v ktorých považujú bezpečnostnú situáciu za problematickú.
SITA oslovila kandidátov na primátora hlavného mesta s otázkou: Akými konkrétnymi krokmi by ste zvýšili bezpečnosť v problémových lokalitách Bratislavy?
Winkler chce posilniť mestskú políciu
Mestský poslanec a líder strany Dunaj Martin Winkler by posilnil mestskú políciu z doterajších 340 príslušníkov na podľa neho optimálny počet - 500 policajtov. "Dal by som im na výkon ich výkon služby viac prostriedkov a dostal by som do ulíc, a hlavne do problémových lokalít, pochôdzkárov, ktorí budú mať svoj rajón na starosti," priblížil Winkler.
Podľa ďalšieho kandidáta na primátora - blogera Ľubomíra Geciho musia Bratislavčania cítiť, že tu niekto je a že sa na niekoho môžu obrátiť. Dnes podľa neho tento pocit chýba. „Prvý krok je viac policajtov v uliciach, na námestiach a v MHD, na uzloch ako Trnavské mýto chcem trvalú prítomnosť hliadky. Zavediem aplikáciu na anonymné nahlasovanie podnetov a do exponovaných lokalít pribudnú SOS tlačidlá s okamžitým privolaním hliadky," vymenoval Geci plánované zmeny.
Ako dodal, rovnako ako sa Bratislave podarilo cez VZN zakázať hazard, navrhuje zakázať aj záložne, ktoré podľa neho ku kriminalite preukázateľne prispievajú. "Presadím dôsledné vynucovanie zákazu pitia alkoholu na verejnosti, nielen pokutami, ale aj zadržaním fľaše. Riešiť budem aj grafiti a vandalizmus, zanedbaný priestor priťahuje ďalšiu kriminalitu. Asociálne správanie sa nesmie tolerovať, slušní Bratislavčania majú právo na bezpečné ulice," doplnil Geci.
Ráž plánuje nové policajné stanice
Plánom ďalšieho kandidáta na primátora - súčasného ministra dopravy Jozefa Ráža znížiť počet zamestnancov magistrátu aspoň o 200 ľudí a, naopak, o 200 ľudí zvýšiť počet mestských policajtov.
"Každá skupina ulíc má mať svojho vlastného mestského policajta, ktorý pravidelne hliadkuje v uliciach a ľudia ho poznajú po mene. Svoj rajón pozná skrz-naskrz, rovnako ako problémy miestnych obyvateľov," priblížil svoje plány Ráž. "Plánujem tiež zriadenie stálych vysunutých staníc mestskej polície priamo v problematických lokalitách a v kritických časoch (večery a víkendy). Musíme mať nulovú toleranciu voči rušeniu nočného pokoja, agresivite a drobnej kriminalite," zdôraznil.
Predseda OZ Voľná zóna Miroslav Heredoš by bezpečnosť v uliciach Bratislavy ako primátor podľa vlastných slov zabezpečil "vyššou účasťou mestskej polície v miestach, namiesto toho aby chodili šikanovať občanov pokutami v statickej doprave, na parkoviskách."
Vallo chce ďalších policajtov
Súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo uviedol, že kroky ku vyššej bezpečnosti sa už dnes dejú a v dobrej spolupráci so štátnou políciou sa mestu darí dostať niektoré problémové lokality, ako je napríklad 500 bytov, pod kontrolu.
"Do riešenia situácie v problémových lokalitách budeme ďalej zapájať aj miestne komunity. Chceme navýšiť počet mestských policajtov v teréne o ďalších 100 policajtov a zároveň budeme naďalej žiadať štát o rozšírenie kompetencií pre mestských policajtov a policajtky, aby mohli účinnejšie vymáhať pravidlá kultivovaného a slušného používania verejných priestorov," priblížil Vallo.
Ako dodal, mesto zaviedlo aktívne hliadky mestskej polície vo vozidlách MHD a budú v tom pokračovať. "Dnes už takmer každý policajt v teréne má telovú kameru a tiež sme rozšírili kamerový systém polície ako taký. Plánujeme vybudovanie novej policajnej stanice na Kamennom námestí. A ak nám na to štát dá mandát, chceme regulovať aj prevádzky záložní, ktoré sa podieľajú na náraste kriminality v konkrétnych lokalitách a tiež budeme naďalej od štátu žiadať zriadenie záchytiek," doplnil Vallo.
Šubová stavia na prevencii
Ďalšia kandidátka na primátorku - predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová považuje bezpečnosť obyvateľov Bratislavy za jednu zo základných povinností samosprávy. "Som presvedčená, že bezpečné mesto nevzniká náhodou, ale vďaka systematickej prevencii, kvalitnému riadeniu a úzkej spolupráci všetkých zložiek, ktoré sa na bezpečnosti podieľajú," poznamenala s tým, že aj preto budú súčasťou jej odborného tímu bývalí príslušníci Policajného zboru s viac ako 25-ročnými skúsenosťami v oblasti ekonomickej kriminality, verejnej bezpečnosti a odhaľovania závažnej trestnej činnosti.
"Ich úlohou nebude represia, ale budovanie moderného systému prevencie, riadenia rizík a ochrany verejného majetku a občanov," vysvetlila. Šubová podľa vlastných slov chce, aby sa Bratislava stala mestom, kde sa rozhodnutia v oblasti bezpečnosti prijímajú na základe odborných analýz a skúseností, nie pocitov alebo marketingových kampaní.
"Bezpečnosť nie je len otázkou mestskej polície. Je to aj otázka dobre osvetlených ulíc, funkčných verejných priestorov, prevencie kriminality, ochrany mestského majetku a efektívnej spolupráce so štátnou políciou. Práve v tomto vidím priestor na výrazné zlepšenie,"doplnila.
Čahojová chce aj lepšie osvetlenie
Ďalšia kandidátka na primátorku - starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová si myslí, že bezpečné mesto nevzniká jedným opatrením. "Vzniká tak, že je v uliciach poriadok, polícia je prítomná tam, kde treba, verejné priestory sú udržiavané a mesto rieši problémy skôr, než prerastú do vážnych incidentov," priblížila a dodala, že by posilnila mestskú políciu tam, kde ju ľudia skutočne potrebujú. V problémových lokalitách by podľa nej mali byť pravidelne prítomné pešie alebo cyklohliadky.
"Rozšírila by som kvalitný kamerový systém na miestach s vysokou kriminalitou, vandalizmom či nelegálnym odpadom. Investovala by som do prevencie. Lepšie osvetlenie ulíc, upravené verejné priestory a odstránenie zanedbaných miest výrazne znižujú pocit aj riziko nebezpečia. Posilnila by som spoluprácu so štátnou políciou, mestskými časťami, školami, sociálnymi službami a občanmi. Zaviedla by som pravidelné stretnutia s obyvateľmi problémových lokalít, aby mesto reagovalo na ich skúsenosti," doplnila Čahojová.
Kandidatúru na pozíciu primátora Bratislavy zatiaľ ohlásilo sedem záujemcov. Okrem súčasného primátora Matúša Valla (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati), kandiduje minister dopravy Jozef Ráž (NEKA), mestský poslanec Martin Winkler (Dunaj), starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (NEKA), predseda OZ Miroslav Heredoš, predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová a bloger Ľubomír Geci.
Zdroj: SITA.sk - Ako chcú Vallo a Winkler riešiť bezpečnosť Bratislavy? Kandidáti na primátora priblížili konkrétne kroky © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bezpečnosť Hazard Kandidáti líder strany Dunaj Mestská polícia MHD MHD Bratislava Minister dopravy a výstavby SR Primátor Bratislavy starostka Karlovej Vsi
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