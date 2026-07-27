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27. júla 2026

Pri známom hoteli v Teheráne vypukol rozsiahly požiar, hostí evakuovali


Tagy: evakuácia civilistov Požiar hotela Teherán zadymenie

Nad severom iránskej metropoly sa vznášal hustý dym. O príčine požiaru ani prípadných obetiach zatiaľ úrady neinformovali. Hustý čierny a biely dym sa v pondelok vznášal nad severnou časťou



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gettyimages 1332514392 676x429 27.7.2026 (SITA.sk) - Nad severom iránskej metropoly sa vznášal hustý dym. O príčine požiaru ani prípadných obetiach zatiaľ úrady neinformovali.


Hustý čierny a biely dym sa v pondelok vznášal nad severnou časťou Teheránu po tom, ako pri budove hotela Esteghlal vypukol rozsiahly požiar. Plamene zachvátili objekt susediaci s hotelom, ktorý patrí medzi najznámejšie v iránskej metropole.

Plamene šľahali do výšky


Štátna televízia uviedla, že z hotela preventívne evakuovali hostí. „Hostí z hotela evakuujú, aby bola zaistená ich bezpečnosť,“ povedal jej spravodajca priamo z miesta udalosti.

Zábery odvysielané štátnou televíziou ukázali na mieste viacero hasičských vozidiel, zatiaľ čo hasiči sa snažili dostať požiar pod kontrolu. Z okolitých striech bolo vidieť plamene šľahajúce z vedľajšej budovy.

Časté požiare


Úrady bezprostredne po incidente nehlásili žiadne obete ani zranených. Zatiaľ tiež nebolo jasné, aký typ budovy zachvátil požiar a čo ho spôsobilo.

Požiare sú v Iráne pomerne časté, najmä počas letných mesiacov. Vo viacerých prípadoch vznikajú v starších budovách v dôsledku technických porúch.

Podľa iránskej štátnej agentúry IRNA hotel Esteghlal, pôvodne známy ako Royal Hilton, postavili v 60. rokoch minulého storočia.


Zdroj: SITA.sk - Pri známom hoteli v Teheráne vypukol rozsiahly požiar, hostí evakuovali © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: evakuácia civilistov Požiar hotela Teherán zadymenie
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