Ako dopadli po hodnotení kontrolórov štyri ministerstvá? Koronavírus odhalil limity štátnej správy

21.10.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko nebolo pripravené na enormný zásah do fungovania štátu a života podnikateľov, ktorý vyvolala pandémia koronavírusu. V tlačovej správe to konštatuje Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ). Štát podľa neho nedokázal masívne a rýchlo vyplácať finančnú pomoc.Chýbalo prepojenie informačných systémov, spolupráca medzi jednotlivými poskytovateľmi pomoci bola slabá alebo takmer žiadna. NKÚ pritom v kontrolovaných rokoch 2020 a 2021 preveroval, ako sa ministerstvá vysporiadali s úlohou poskytnúť pre obmedzenia súvisiace s ochorením COVID-19 podnikateľskému sektoru podporu v celkovej výške 2,5 mld. eur.Kontrolóri sa zamerali na rezorty dopravy, hospodárstva, kultúry a práce. U niektorých audit potvrdil riziko nedostatočných kontrolných mechanizmov, vrátane nízkeho počtu ex post kontrol, čím hrozilo neoprávnené vyplácanie pomoci. Taktiež poukázali na fakt, že takmer nikto nesledoval a nehodnotil účinnosť použitých verejných zdrojov. Preto odporučil zaviazať ministerstvá, aby prepojili informačné systémy a vytvorili a vládou schválili modelové postupy riešenia negatívnych dopadov obdobných krízových situácií.NKÚ sa v rámci kontrol zaujímali o včasnosť, transparentnosť a účinnosť kontrolného systému rezortov. „Asi najväčšie riziká sme objavili v rýchlosti rozhodovania pri nastavovaní projektov pomoci na úrovni ústredných orgánov štátu. Ide o obdobie od vzniku mimoriadnej situácie cez možnú zmenu legislatívy až po poskytnutie prostriedkov, ktoré bolo relatívne dlhé. Pritom v týchto mimoriadnych situáciách platí, že kto rýchlo dáva, dvakrát dáva,“ uviedol predseda národnej autority pre oblasť externej kontroly Ľubomír Andrassy Rezort dopravy nebol pri poskytovaní COVID-pomoci včasný, ale zato bol transparentný s účinne nastaveným viacstupňovým kontrolným systémom. Na ministerstve kultúry sa naopak v prípade jednej výzvy síce žiadatelia dostali transparentne k finančnej podpore do 13 dní, avšak kontrolný systém bol neúčinný.Rezort robil prvé kontroly až v roku 2022, aj to len na vybranej vzorke neziskových organizácií. Jednostupňový systém kontroly žiadostí zvolilo aj ministerstvo hospodárstva . Jeho vnútorný audit na vybranej vzorke žiadateľov pomoci na nájomné odhalil, že viac ako polovica žiadostí bola vyplatená neoprávnene.Najrýchlejšie spracované žiadosti o pomoc zabezpečovalo ministerstvo práce , a to aj vďaka tomu, že na tento účel mohlo využiť desiatky úradov práce. Zároveň ako jediné, ale aj to len pri projekte Prvá pomoc, sledovalo a hodnotilo účinnosť použitých verejných zdrojov. „Pre úspech každého projektu je nevyhnuté, aby už na začiatku boli určené jeho ciele a merateľné ukazovatele, prostredníctvom ktorých sa bude plnenie týchto cieľov sledovať a hodnotiť,“ zdôraznil Andrassy. Vnútorné kontrolné mechanizmy sa na rezorte práce ukázali ako funkčné, keďže najznámejší medializovaný prípad zneužitia Prvej pomoci z Pezinka odhalila vnútorná kontrola ministerstva.Včasnejšiemu poskytovaniu podpory by podľa kontrolórov pomohlo lepšie personálne a technické zabezpečenie, rovnako aj koordinácia a riadenie z jedného centra. Kontrola NKÚ totiž ukázala, že neexistoval jednotný systém, ako aj register žiadateľov o COVID-pomoc, ktorý by navzájom zdieľali všetky zainteresované ministerstvá a ktorý by tiež rezorty upozornil, že žiadateľ už bol skontrolovaný, či spĺňa podmienky na pridelenie pomoci. Chýbal tiež jeden zastrešujúci a koordinačný orgán COVID-pomoci, ktorý by jednotlivé ministerstvá usmerňoval a zjednotil ich postupy.