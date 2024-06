Práca na skúšku

Ľudia mimo pracovného trhu

18.6.2024 (SITA.sk) - Štát spustil nový nástroj na podporu zamestnávania dlhodobo nezamestnaných a ľudí so zdravotným postihnutím. Na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny je od utorka možné podávať žiadosti o príspevok, ktorý má podporiť dlhodobo nezamestnaných a ľudí so zdravotným postihnutím v získavaní odborných zručností a praktických pracovných skúseností.Tento príspevok je súčasťou národného projektu Finančné stimuly pre zamestnanosť, konkrétne podaktivity zameranej na podporu práce na skúšku.Príspevok je určený nezamestnaným, ktorí sú evidovaní na úrade práce minimálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov ako uchádzači o zamestnanie a uchádzačom so zdravotným postihnutím. Hlavnou podmienkou je, aby vykonávali prácu na skúšku u zamestnávateľa.Žiadosti o príspevok podávajú zamestnávatelia, ktorí v nej uvádzajú mená vybraných uchádzačov. Ak nemajú konkrétnych kandidátov, úrad práce im ponúkne uchádzačov z evidencie. Po uzavretí dohody je zamestnávateľovi tri mesiace vyplácaný príspevok vo výške 15 % z celkovej ceny práce, maximálne 282,54 eur mesačne pre rok 2024.Uchádzačom o zamestnanie je poskytovaný príspevok vo výške životného minima tiež po dobu troch mesiacov. Počas práce na skúšku zostávajú uchádzači evidovaní na úrade práce.„Uvedomujeme si, že každý človek bez práce je jedinečný, prechádza svojou etapou života, má rôzne potreby a čelí rôznym výzvam. Preto každý nástroj vylaďujeme tak, aby bol čo najefektívnejší a najadresnejší, a pritom citlivo reagoval na jedinečné potreby ľudí ale aj zamestnávateľov. Príkladom je podpora práce na skúšku, ktorú dnes spúšťame. Je tu pre podporu ľudí, ktorí sú už dlhšie mimo pracovného trhu a pre ľudí so zdravotným postihnutím,“ vyhlásil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš Podľa údajov z apríla 2024 evidovali úrady práce 68 511 dlhodobo nezamestnaných a 5 102 uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím.„Aktuálne sme pripravení podporiť príspevkom na prácu na skúšku šesťtisíc dlhodobo nezamestnaných a uchádzačov so zdravotným postihnutím. Otvárame im príležitosť nájsť si svoje miesto na trhu práce a zlepšiť kvalitu svojho života,“ uviedol generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Viac informácií môžu záujemcovia získať na úradoch práce alebo na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Projekt sa realizuje vďaka spolufinancovaniu z fondov Európskej únie v rámci Programu Slovensko.