Exprezident Trump mal návštevu, agenti FBI prehľadali jeho sídlo Mar-a-Lago (foto)

Neoznámená razia

Vyšetrovanie ministerstva spravodlivosti

9.8.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalý americký prezident Donald Trump oznámil, že Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) prehľadal jeho sídlo Mar-a-Lago na Floride.Dvaja ľudia oboznámení so situáciou pre agentúru AP uviedli, že pondelková domová prehliadka sa týka vyšetrovania zameraného na to, či niekdajší šéf Bieleho domu odtiaľ vzal dokumenty podliehajúce utajeniu.Agenti tiež podľa nich zisťovali, či tam Trump nemal aj ďalšie prezidentské záznamy alebo utajené dokumenty. Trump v dlhom vyhlásení nešpecifikoval dôvod prehliadky.Naopak tvrdil, že agenti vykonali „neoznámenú raziu", ktorú prirovnal k „prokurátorskému pochybeniu", a že mu napríklad otvorili trezor.Prehliadka zintenzívňuje niekoľko mesiacov trvajúce vyšetrovanie ministerstva spravodlivosti, ktoré sa venuje potenciálnemu nesprávnemu zaobchádzaniu s utajovanými informáciami.O to ho požiadal Národný archív po tom, čo začiatkom tohto roka získal z Mar-a-Lago 15 škatúľ záznamov obsahujúcich utajované informácie. Národný archív uviedol, že Trump mal tento materiál odovzdať po odchode z úradu.Agentúra AP pripomína, že existuje viacero federálnych zákonov, ktoré upravujú zaobchádzanie s utajovanými záznamami a citlivými vládnymi dokumentmi, vrátane zákonov, podľa ktorých je odstránenie takéhoto materiálu a jeho uchovávanie na nepovolenom mieste trestným činom.