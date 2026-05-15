|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 15.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Žofia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. mája 2026
Ako je na tom ruská ekonomika? Štatistický úrad zverejnil nové čísla
Vojna na Ukrajine, sankcie a vysoké vojenské výdavky začínajú výraznejšie zaťažovať ruské hospodárstvo.
Zdieľať
Ruská ekonomika sa v prvom štvrťroku 2026 zmenšila o 0,2 percenta, čo predstavuje prvý kvartálny pokles za posledné tri roky. Vyplýva to z údajov ruského štatistického úradu Rosstat zverejnených v piatok.
Vlani rástli
Vlani v rovnakom období pritom ekonomika ešte rástla o 1,4 percenta. Kremeľ počas vojny na Ukrajine výrazne zvýšil vojenské výdavky, ktoré spočiatku podporili hospodársky rast, no zároveň urýchlili infláciu a spôsobili nedostatok pracovnej sily mimo zbrojárskeho sektora. Ruská vláda tento týždeň znížila odhad rastu ekonomiky na rok 2026 z 1,3 na 0,4 percenta.
Putin upokojuje
Prezident Vladimir Putin sa napriek tomu snažil situáciu upokojiť. „Je nevyhnutné, aby sa vznikajúci pozitívny trend upevnil a rozšíril do čoraz väčšieho počtu odvetví,“ povedal ekonomickým predstaviteľom.
Ruská centrálna banka pripustila, že pokles môže byť jednorazový, no ekonomiku naďalej zaťažujú vysoká inflácia, drahé úvery, nedostatok pracovníkov aj rastúce rozpočtové výdavky na vojnu.
Rozpočtový deficit Ruska za prvé tri mesiace roka už dosiahol približne 55 miliárd eur, čo prekonalo plán na celý rok.
Zdroj: SITA.sk - Ako je na tom ruská ekonomika? Štatistický úrad zverejnil nové čísla © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Rada slovenských exportérov vyzýva Európu na posilnenie ekonomickej diplomacie
Zelenskyj sľúbil ďalšie odvetné údery po krvavom ruskom útoku na Kyjev