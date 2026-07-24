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24. júla 2026
Ako je to s členstvom Slovenska v Koalícii ochotných? Kde je naozaj pravda, ukáže čas, tvrdí politológ
Tagy: Koalícia ochotných minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Politológ slovenský premiér
Informácia sa začala médiami šíriť vo štvrtok 23. júla. Ak by francúzska ambasáda o členstve SR v Koalícii ochotných klamala, ...
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24.7.2026 (SITA.sk) - Informácia sa začala médiami šíriť vo štvrtok 23. júla.
Ak by francúzska ambasáda o členstve SR v Koalícii ochotných klamala, vládni politici by sa ozvali ešte v ten deň. Myslí si to politológ Radoslav Štefančík, ktorý pre agentúru SITA zareagoval na situáciu okolo členstva Slovenska v Koalícii ochotných, ktoré pre euBrief potvrdil francúzsky veľvyslanec. Informácia sa začala médiami šíriť vo štvrtok 23. júla.
V piatok túto informáciu popreli premiér Robert Fico (Smer-SD) aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) s tým, že budú žiadať od francúzskeho veľvyslanectva vysvetlenie týchto tvrdení. Premiér po stretnutí s francúzskym veľvyslancom informoval, že išlo o nedorozumenie, a že to bude komunikovať aj samotné francúzske veľvyslanectvo.
To, kde je naozaj pravda, však podľa politológa ukáže čas. Nepôsobí však podľa jeho slov dôveryhodne, keď koalícia reaguje s poriadnym odstupom času. Ak by išlo výslovne o klamstvo, podľa Štefančíka by sa zrejme niekto ozval už vo štvrtok 23. júla večer a nečakal by až do druhého dňa.
„Argument dovolenky určite neobstojí, veď parlament nezasadá, ministri si robia fotky v posilňovniach, iný minister robí sprievodné exkurzie po budove ministerstva. Povedal by som, že minimálne nejaký hovorca sa ozvať hneď mohol. Jedine, že by predsa na tom bolo kus pravdy – veď bez vetra sa ani list nepohne – a prezradenie tejto zahranično-politickej aktivity vyľakalo premiéra a proruských ministrov až tak, že najskôr potrebovali skoordinovať svoje vyjadrenia. Pretože, ak by išlo o výslovné zavádzanie, či až otvorené klamstvo, nemal by problém žiadny predstaviteľ slovenskej vlády reagovať hneď a bez potreby vnútornej koordinácie,“ uviedol Štefančík.
Zároveň skonštatoval, že možno ani nejde o zahraničnú politiku na všetky svetové strany, ale v skutočnosti o politiku dvoch tvárí. „Jednu mám pre jednoduchších voličov, inú pre zahraničných partnerov. Napokon, nebola by to novinka, takto sa správa táto koalícia od začiatku jej existencie,“ uzavrel Štefančík.
Zdroj: SITA.sk - Ako je to s členstvom Slovenska v Koalícii ochotných? Kde je naozaj pravda, ukáže čas, tvrdí politológ © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak by francúzska ambasáda o členstve SR v Koalícii ochotných klamala, vládni politici by sa ozvali ešte v ten deň. Myslí si to politológ Radoslav Štefančík, ktorý pre agentúru SITA zareagoval na situáciu okolo členstva Slovenska v Koalícii ochotných, ktoré pre euBrief potvrdil francúzsky veľvyslanec. Informácia sa začala médiami šíriť vo štvrtok 23. júla.
Popretie informácie
V piatok túto informáciu popreli premiér Robert Fico (Smer-SD) aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) s tým, že budú žiadať od francúzskeho veľvyslanectva vysvetlenie týchto tvrdení. Premiér po stretnutí s francúzskym veľvyslancom informoval, že išlo o nedorozumenie, a že to bude komunikovať aj samotné francúzske veľvyslanectvo.
To, kde je naozaj pravda, však podľa politológa ukáže čas. Nepôsobí však podľa jeho slov dôveryhodne, keď koalícia reaguje s poriadnym odstupom času. Ak by išlo výslovne o klamstvo, podľa Štefančíka by sa zrejme niekto ozval už vo štvrtok 23. júla večer a nečakal by až do druhého dňa.
Politika dvoch tvárí
„Argument dovolenky určite neobstojí, veď parlament nezasadá, ministri si robia fotky v posilňovniach, iný minister robí sprievodné exkurzie po budove ministerstva. Povedal by som, že minimálne nejaký hovorca sa ozvať hneď mohol. Jedine, že by predsa na tom bolo kus pravdy – veď bez vetra sa ani list nepohne – a prezradenie tejto zahranično-politickej aktivity vyľakalo premiéra a proruských ministrov až tak, že najskôr potrebovali skoordinovať svoje vyjadrenia. Pretože, ak by išlo o výslovné zavádzanie, či až otvorené klamstvo, nemal by problém žiadny predstaviteľ slovenskej vlády reagovať hneď a bez potreby vnútornej koordinácie,“ uviedol Štefančík.
Zároveň skonštatoval, že možno ani nejde o zahraničnú politiku na všetky svetové strany, ale v skutočnosti o politiku dvoch tvárí. „Jednu mám pre jednoduchších voličov, inú pre zahraničných partnerov. Napokon, nebola by to novinka, takto sa správa táto koalícia od začiatku jej existencie,“ uzavrel Štefančík.
Zdroj: SITA.sk - Ako je to s členstvom Slovenska v Koalícii ochotných? Kde je naozaj pravda, ukáže čas, tvrdí politológ © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Koalícia ochotných minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Politológ slovenský premiér
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