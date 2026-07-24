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24. júla 2026
Ruské útoky zabili pri Kyjeve a na východe Ukrajiny najmenej 11 ľudí
Ukrajina medzitým zaútočila hlboko v ruskom tyle. Pri údere na závod v Kirove zahynulo šesť ľudí, terčom boli aj sklady spoločnosti Wildberries pri Petrohrade. Najmenej 11 ľudí zahynulo pri ...
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24.7.2026 (SITA.sk) - Ukrajina medzitým zaútočila hlboko v ruskom tyle. Pri údere na závod v Kirove zahynulo šesť ľudí, terčom boli aj sklady spoločnosti Wildberries pri Petrohrade.
Najmenej 11 ľudí zahynulo pri piatkových ruských útokoch na Ukrajinu, ktoré zasiahli okolie Kyjeva aj frontové mesto Sloviansk.
Ukrajina v ten istý deň podnikla sériu úderov hlboko na ruskom území vrátane Kirovskej oblasti a okolia Petrohradu. Celkový počet obetí na oboch stranách dosiahol podľa dostupných údajov najmenej 17.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že pri ruskom raketovom útoku neďaleko Kyjeva zahynulo šesť ľudí.
„Záchranná operácia pokračuje a desiatky ľudí sú podľa hlásení zranené,“ uviedol. Ďalších päť obetí si podľa neho vyžiadalo bombardovanie frontového Slovianska, kde Rusko zhodilo na mesto dve letecké bomby.
Len niekoľko hodín pred útokom na Kyjev podnikla Ukrajina rozsiahle útoky na ciele v Rusku. Moskva uviedla, že pri zásahu továrne v meste Kirov, vzdialenom viac než tisíc kilometrov od frontu, zahynulo šesť ľudí a ďalších 26 utrpelo zranenia.
Zelenskyj tvrdí, že išlo o „kľúčový vojenský podnik“, ktorý dodáva komponenty pre ruské lietadlá a raketové systémy.
Ukrajinské drony zároveň opäť zaútočili na sklady internetového predajcu Wildberries pri Petrohrade. Zelenskyj označil útoky za „úspešné“ a opakovane obvinil spoločnosť z uskladňovania komponentov pre bezpilotné lietadlá a podpory ruskej armády.
Podľa Organizácie Spojených národov (OSN) si vojna na Ukrajine počas tohto leta vyžiadala najviac civilných obetí od prvých mesiacov ruskej invázie. Civilné straty v prvom polroku medziročne vzrástli o 37 percent.
Zdroj: SITA.sk - Ruské útoky zabili pri Kyjeve a na východe Ukrajiny najmenej 11 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej 11 ľudí zahynulo pri piatkových ruských útokoch na Ukrajinu, ktoré zasiahli okolie Kyjeva aj frontové mesto Sloviansk.
Ukrajina v ten istý deň podnikla sériu úderov hlboko na ruskom území vrátane Kirovskej oblasti a okolia Petrohradu. Celkový počet obetí na oboch stranách dosiahol podľa dostupných údajov najmenej 17.
Letecké bomby
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že pri ruskom raketovom útoku neďaleko Kyjeva zahynulo šesť ľudí.
„Záchranná operácia pokračuje a desiatky ľudí sú podľa hlásení zranené,“ uviedol. Ďalších päť obetí si podľa neho vyžiadalo bombardovanie frontového Slovianska, kde Rusko zhodilo na mesto dve letecké bomby.
Viac ako tisíc kilometrov
Len niekoľko hodín pred útokom na Kyjev podnikla Ukrajina rozsiahle útoky na ciele v Rusku. Moskva uviedla, že pri zásahu továrne v meste Kirov, vzdialenom viac než tisíc kilometrov od frontu, zahynulo šesť ľudí a ďalších 26 utrpelo zranenia.
Zelenskyj tvrdí, že išlo o „kľúčový vojenský podnik“, ktorý dodáva komponenty pre ruské lietadlá a raketové systémy.
Najviac civilných obetí
Ukrajinské drony zároveň opäť zaútočili na sklady internetového predajcu Wildberries pri Petrohrade. Zelenskyj označil útoky za „úspešné“ a opakovane obvinil spoločnosť z uskladňovania komponentov pre bezpilotné lietadlá a podpory ruskej armády.
Podľa Organizácie Spojených národov (OSN) si vojna na Ukrajine počas tohto leta vyžiadala najviac civilných obetí od prvých mesiacov ruskej invázie. Civilné straty v prvom polroku medziročne vzrástli o 37 percent.
Zdroj: SITA.sk - Ruské útoky zabili pri Kyjeve a na východe Ukrajiny najmenej 11 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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