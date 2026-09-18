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Ako môžu servisné firmy riadiť zákazky bez Excelu a papierov
Objednávky v Exceli, termíny v samostatnom kalendári a protokoly či fotografie v telefónoch technikov. Takto stále funguje mnoho servisných firiem. S rastúcim počtom zákaziek však pribúda ...
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18.9.2026 (SITA.sk) - Objednávky v Exceli, termíny v samostatnom kalendári a protokoly či fotografie v telefónoch technikov.
Takto stále funguje mnoho servisných firiem. S rastúcim počtom zákaziek však pribúda prepisovanie údajov, zmeny sa k pracovníkom dostávajú neskoro a vedenie stráca prehľad o tom, čo je naplánované, rozpracované alebo dokončené.
Slovenská softvérová spoločnosť DANUBE DIGITAL vytvorila systém DANUBIS, ktorý spája správu zákaziek, zákazníkov, zariadení a technikov v teréne do jedného prostredia. Zákazka sa v ňom vytvorí iba raz. Kancelária k nej priradí zákazníka, zariadenie, termín a zodpovedného technika. V spoločnom kalendári vidí vyťaženie tímu a systém ju upozorní na prípadnú časovú kolíziu.
Technik dostane potrebné informácie do mobilnej aplikácie. Počas výjazdu zaznamená vykonanú prácu a použité položky, pridá fotografie a nechá zákazníka podpísať servisný protokol. Aplikácia funguje aj bez internetového pripojenia a dáta sa po pripojení zosynchronizujú. Kancelária preto môže priebeh zákazky sledovať bez opakovaného telefonovania a prepisovania papierových podkladov.
DANUBIS umožňuje viesť prehľadnú evidenciu zariadení jednotlivých zákazníkov. Pri každom zariadení možno evidovať výrobné alebo sériové číslo, záručnú dobu, servisný interval a históriu zásahov. Technik si tak pred ďalšou návštevou overí, čo sa na konkrétnom zariadení opravovalo alebo menilo. Informácie zostávajú dostupné firme aj vtedy, keď zákazku nabudúce rieši iný pracovník..
Servisné intervaly zároveň pomáhajú plánovať pravidelné kontroly. Systém eviduje termín najbližšieho servisu a zariadenia možno filtrovať podľa obdobia aj oblasti. Firma tak môže zákazníkov osloviť včas a spojiť viac servisov v rovnakej lokalite do jedného výjazdu. Pravidelný servis sa nemusí spoliehať na poznámku v kalendári ani na to, že si naň zákazník spomenie sám.
Po dokončení práce možno z údajov pri zákazke pripraviť cenovú ponuku, faktúru alebo zálohovú faktúru. DANUBIS je prostredníctvom oficiálneho API prepojený s fakturačnou aplikáciou KROS, do ktorej odošle pripravený doklad bez opätovného zadávania položiek. Zákazka, protokol, fotografie a súvisiace doklady tak zostávajú prepojené na jednom mieste.
Systém je určený pre živnostníkov aj rastúce tímy, ktoré vykonávajú servis, montáže alebo revízie priamo u zákazníkov. Využiť ho môžu napríklad firmy z oblasti kúrenia, vody, plynu, elektroinštalácií, klimatizácií a chladenia, ale aj spoločnosti zabezpečujúce realizáciu a údržbu záhrad vrátane montáže a servisu závlahových systémov.
Kancelária pracuje cez webový prehliadač a technici cez mobilnú aplikáciu. Existujúcich zákazníkov a zariadenia možno naimportovať z Excelu. DANUBIS si môžu firmy a živnostníci vyskúšať 30 dní zadarmo, pričom základná cena zahŕňa troch používateľov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Ako môžu servisné firmy riadiť zákazky bez Excelu a papierov © SITA Všetky práva vyhradené.
Takto stále funguje mnoho servisných firiem. S rastúcim počtom zákaziek však pribúda prepisovanie údajov, zmeny sa k pracovníkom dostávajú neskoro a vedenie stráca prehľad o tom, čo je naplánované, rozpracované alebo dokončené.
Jedna zákazka od objednávky po faktúru
Slovenská softvérová spoločnosť DANUBE DIGITAL vytvorila systém DANUBIS, ktorý spája správu zákaziek, zákazníkov, zariadení a technikov v teréne do jedného prostredia. Zákazka sa v ňom vytvorí iba raz. Kancelária k nej priradí zákazníka, zariadenie, termín a zodpovedného technika. V spoločnom kalendári vidí vyťaženie tímu a systém ju upozorní na prípadnú časovú kolíziu.
Technik dostane potrebné informácie do mobilnej aplikácie. Počas výjazdu zaznamená vykonanú prácu a použité položky, pridá fotografie a nechá zákazníka podpísať servisný protokol. Aplikácia funguje aj bez internetového pripojenia a dáta sa po pripojení zosynchronizujú. Kancelária preto môže priebeh zákazky sledovať bez opakovaného telefonovania a prepisovania papierových podkladov.
Evidencia zariadení pomáha aj pri ďalšom servise
DANUBIS umožňuje viesť prehľadnú evidenciu zariadení jednotlivých zákazníkov. Pri každom zariadení možno evidovať výrobné alebo sériové číslo, záručnú dobu, servisný interval a históriu zásahov. Technik si tak pred ďalšou návštevou overí, čo sa na konkrétnom zariadení opravovalo alebo menilo. Informácie zostávajú dostupné firme aj vtedy, keď zákazku nabudúce rieši iný pracovník..
Servisné intervaly zároveň pomáhajú plánovať pravidelné kontroly. Systém eviduje termín najbližšieho servisu a zariadenia možno filtrovať podľa obdobia aj oblasti. Firma tak môže zákazníkov osloviť včas a spojiť viac servisov v rovnakej lokalite do jedného výjazdu. Pravidelný servis sa nemusí spoliehať na poznámku v kalendári ani na to, že si naň zákazník spomenie sám.
Menej prepisovania pri fakturácii
Po dokončení práce možno z údajov pri zákazke pripraviť cenovú ponuku, faktúru alebo zálohovú faktúru. DANUBIS je prostredníctvom oficiálneho API prepojený s fakturačnou aplikáciou KROS, do ktorej odošle pripravený doklad bez opätovného zadávania položiek. Zákazka, protokol, fotografie a súvisiace doklady tak zostávajú prepojené na jednom mieste.
Riešenie pre rôzne terénne profesie
Systém je určený pre živnostníkov aj rastúce tímy, ktoré vykonávajú servis, montáže alebo revízie priamo u zákazníkov. Využiť ho môžu napríklad firmy z oblasti kúrenia, vody, plynu, elektroinštalácií, klimatizácií a chladenia, ale aj spoločnosti zabezpečujúce realizáciu a údržbu záhrad vrátane montáže a servisu závlahových systémov.
Kancelária pracuje cez webový prehliadač a technici cez mobilnú aplikáciu. Existujúcich zákazníkov a zariadenia možno naimportovať z Excelu. DANUBIS si môžu firmy a živnostníci vyskúšať 30 dní zadarmo, pričom základná cena zahŕňa troch používateľov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Ako môžu servisné firmy riadiť zákazky bez Excelu a papierov © SITA Všetky práva vyhradené.
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