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18. septembra 2026
Denník The New York Times obvinil OpenAI z bezprecedentnej krádeže článkov
Denník tvrdí, že takmer tretina z viac ako desiatich miliónov použitých článkov pochádzala z jeho produkcie. OpenAI podľa denníka
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18.9.2026 (SITA.sk) - Denník tvrdí, že takmer tretina z viac ako desiatich miliónov použitých článkov pochádzala z jeho produkcie.
OpenAI podľa denníka The New York Times použil pri vývoji svojich modelov umelej inteligencie obsah z viac ako desiatich miliónov spravodajských článkov, pričom takmer tretina mala pochádzať z produkcie samotného denníka. Vyplýva to z odtajneného súdneho dokumentu v spore o autorské práva.
Riaditeľ aplikovaných vied Microsoftu Brent Hecht podľa dokumentov označil praktiky za „ohromujúcu krádež nevídaných rozmerov“ a potenciálne za najväčšiu krádež ľudskej práce v dejinách.
Microsoft zdôraznil, že išlo o osobný názor jedného zamestnanca, nie stanovisko spoločnosti.
Vplyvný denník zažaloval OpenAI a Microsoft pred tromi rokmi. K žalobe sa pridali aj ďalší vydavatelia ako Ziff Davis, Mother Jones a The Intercept.
Žiadajú náhradu škody za jednotlivé články, ktoré mali byť bez povolenia použité na tréning modelov.
OpenAI medzičasom uzavrel licenčné dohody s viacerými svetovými vydavateľmi. Médiá však upozorňujú, že generatívna umelá inteligencia môže znižovať návštevnosť ich stránok.
Podľa súdneho podania jeden z inžinierov OpenAI interne priznal: „Nech odkazy zobrazíme akokoľvek výrazne, používatelia na ne nekliknú.“
OpenAI a Microsoft tvrdia, že využitie článkov je transformačné a spadá pod americkú doktrínu fair use.
Vydavatelia žiadajú rozhodnutie bez hlavného pojednávania. Verdikt sa neočakáva skôr ako v roku 2027.
Zdroj: SITA.sk - Denník The New York Times obvinil OpenAI z bezprecedentnej krádeže článkov © SITA Všetky práva vyhradené.
OpenAI podľa denníka The New York Times použil pri vývoji svojich modelov umelej inteligencie obsah z viac ako desiatich miliónov spravodajských článkov, pričom takmer tretina mala pochádzať z produkcie samotného denníka. Vyplýva to z odtajneného súdneho dokumentu v spore o autorské práva.
Obrovská krádež
Riaditeľ aplikovaných vied Microsoftu Brent Hecht podľa dokumentov označil praktiky za „ohromujúcu krádež nevídaných rozmerov“ a potenciálne za najväčšiu krádež ľudskej práce v dejinách.
Microsoft zdôraznil, že išlo o osobný názor jedného zamestnanca, nie stanovisko spoločnosti.
Vplyvný denník zažaloval OpenAI a Microsoft pred tromi rokmi. K žalobe sa pridali aj ďalší vydavatelia ako Ziff Davis, Mother Jones a The Intercept.
Žiadajú náhradu škody za jednotlivé články, ktoré mali byť bez povolenia použité na tréning modelov.
Verdikt tak skoro nepríde
OpenAI medzičasom uzavrel licenčné dohody s viacerými svetovými vydavateľmi. Médiá však upozorňujú, že generatívna umelá inteligencia môže znižovať návštevnosť ich stránok.
Podľa súdneho podania jeden z inžinierov OpenAI interne priznal: „Nech odkazy zobrazíme akokoľvek výrazne, používatelia na ne nekliknú.“
OpenAI a Microsoft tvrdia, že využitie článkov je transformačné a spadá pod americkú doktrínu fair use.
Vydavatelia žiadajú rozhodnutie bez hlavného pojednávania. Verdikt sa neočakáva skôr ako v roku 2027.
Zdroj: SITA.sk - Denník The New York Times obvinil OpenAI z bezprecedentnej krádeže článkov © SITA Všetky práva vyhradené.
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