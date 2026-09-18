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18. septembra 2026

Denník The New York Times obvinil OpenAI z bezprecedentnej krádeže článkov


Tagy: AI modely americké médiá Krádež umelá inteligencia (AI)

Denník tvrdí, že takmer tretina z viac ako desiatich miliónov použitých článkov pochádzala z jeho produkcie. OpenAI podľa denníka



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gettyimages 1461177325 676x451 18.9.2026 (SITA.sk) - Denník tvrdí, že takmer tretina z viac ako desiatich miliónov použitých článkov pochádzala z jeho produkcie.


OpenAI podľa denníka The New York Times použil pri vývoji svojich modelov umelej inteligencie obsah z viac ako desiatich miliónov spravodajských článkov, pričom takmer tretina mala pochádzať z produkcie samotného denníka. Vyplýva to z odtajneného súdneho dokumentu v spore o autorské práva.

Obrovská krádež


Riaditeľ aplikovaných vied Microsoftu Brent Hecht podľa dokumentov označil praktiky za „ohromujúcu krádež nevídaných rozmerov“ a potenciálne za najväčšiu krádež ľudskej práce v dejinách.

Microsoft zdôraznil, že išlo o osobný názor jedného zamestnanca, nie stanovisko spoločnosti.

Vplyvný denník zažaloval OpenAI a Microsoft pred tromi rokmi. K žalobe sa pridali aj ďalší vydavatelia ako Ziff Davis, Mother Jones a The Intercept.

Žiadajú náhradu škody za jednotlivé články, ktoré mali byť bez povolenia použité na tréning modelov.

Verdikt tak skoro nepríde


OpenAI medzičasom uzavrel licenčné dohody s viacerými svetovými vydavateľmi. Médiá však upozorňujú, že generatívna umelá inteligencia môže znižovať návštevnosť ich stránok.

Podľa súdneho podania jeden z inžinierov OpenAI interne priznal: „Nech odkazy zobrazíme akokoľvek výrazne, používatelia na ne nekliknú.“

OpenAI a Microsoft tvrdia, že využitie článkov je transformačné a spadá pod americkú doktrínu fair use.

Vydavatelia žiadajú rozhodnutie bez hlavného pojednávania. Verdikt sa neočakáva skôr ako v roku 2027.


Zdroj: SITA.sk - Denník The New York Times obvinil OpenAI z bezprecedentnej krádeže článkov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: AI modely americké médiá Krádež umelá inteligencia (AI)
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