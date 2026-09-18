Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 18.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Eugénia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

18. septembra 2026

Dánsko spustilo prvé veľkokapacitné úložisko oxidu uhličitého v Európskej únii


Tagy: Energetika Oxid uhličitý Skvapalnený plyn Úložisko

Projekt Greensand má spočiatku uložiť 400-tisíc ton plynu ročne, do roku 2030 chce kapacitu zvýšiť až na osem miliónov ton. Energetická skupina INEOS spustila v Severnom mori ...



Zdieľať
denmark_carbon_capture_76210 676x451 18.9.2026 (SITA.sk) - Projekt Greensand má spočiatku uložiť 400-tisíc ton plynu ročne, do roku 2030 chce kapacitu zvýšiť až na osem miliónov ton.


Energetická skupina INEOS spustila v Severnom mori projekt Greensand na zachytávanie a geologické ukladanie oxidu uhličitého (CCS).

Plyn začala vtláčať do podzemného rezervoára pod morským dnom pri bývalej ropnej plošine Nini West približne 200 kilometrov západne od Dánska.

„Greensand dnes uvádza do prevádzky prvé veľkokapacitné úložisko CO2 a celý súvisiaci reťazec v EÚ,“ povedal šéf INEOS David Bucknall. Projekt má podľa neho vytvoriť základ pre ďalšie európske systémy zachytávania a ukladania uhlíka.

Zvyšovanie kapacity


V prvej fáze sa má uložiť 400-tisíc ton oxidu uhličitého ročne. INEOS plánuje kapacitu do roku 2030 zvýšiť na štyri až osem miliónov ton.

Plyn bude pochádzať najmä z dánskych zariadení na výrobu biometánu a po skvapalnení ho budú z prístavu Esbjerg prepravovať loďami.

„Dokázali sme, že ukladanie uhlíka je praktickou realitou,“ vyhlásil eurokomisár pre energetiku Dan Jörgensen.

Zložitá technológia


Technológia CCS patrí medzi nástroje odporúčané Medzivládnym panelom pre zmenu klímy (IPCC) a Medzinárodnou agentúrou pre energetiku (IEA), najmä pre odvetvia, ako sú výroba cementu a ocele, v ktorých je znižovanie emisií náročné. Technológia však zostáva technicky zložitá a finančne nákladná.

EÚ si stanovila právne záväzný cieľ dosiahnuť do roku 2030 kapacitu geologického ukladania najmenej 50 miliónov ton oxidu uhličitého ročne.

V Nórsku už od augusta 2025 funguje komerčný projekt Northern Lights, ktorý chce do konca desaťročia zvýšiť kapacitu z 1,5 na päť miliónov ton ročne.


Zdroj: SITA.sk - Dánsko spustilo prvé veľkokapacitné úložisko oxidu uhličitého v Európskej únii © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Energetika Oxid uhličitý Skvapalnený plyn Úložisko
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Do domu sa vlámal zlodej, pes mu začal nosiť hračky. Keď neuspel, skúsil to s ozbrojenými policajtmi – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Ako môžu servisné firmy riadiť zákazky bez Excelu a papierov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 