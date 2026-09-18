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18. septembra 2026
Dánsko spustilo prvé veľkokapacitné úložisko oxidu uhličitého v Európskej únii
Projekt Greensand má spočiatku uložiť 400-tisíc ton plynu ročne, do roku 2030 chce kapacitu zvýšiť až na osem miliónov ton. Energetická skupina INEOS spustila v Severnom mori ...
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18.9.2026 (SITA.sk) - Projekt Greensand má spočiatku uložiť 400-tisíc ton plynu ročne, do roku 2030 chce kapacitu zvýšiť až na osem miliónov ton.
Energetická skupina INEOS spustila v Severnom mori projekt Greensand na zachytávanie a geologické ukladanie oxidu uhličitého (CCS).
Plyn začala vtláčať do podzemného rezervoára pod morským dnom pri bývalej ropnej plošine Nini West približne 200 kilometrov západne od Dánska.
„Greensand dnes uvádza do prevádzky prvé veľkokapacitné úložisko CO2 a celý súvisiaci reťazec v EÚ,“ povedal šéf INEOS David Bucknall. Projekt má podľa neho vytvoriť základ pre ďalšie európske systémy zachytávania a ukladania uhlíka.
V prvej fáze sa má uložiť 400-tisíc ton oxidu uhličitého ročne. INEOS plánuje kapacitu do roku 2030 zvýšiť na štyri až osem miliónov ton.
Plyn bude pochádzať najmä z dánskych zariadení na výrobu biometánu a po skvapalnení ho budú z prístavu Esbjerg prepravovať loďami.
„Dokázali sme, že ukladanie uhlíka je praktickou realitou,“ vyhlásil eurokomisár pre energetiku Dan Jörgensen.
Technológia CCS patrí medzi nástroje odporúčané Medzivládnym panelom pre zmenu klímy (IPCC) a Medzinárodnou agentúrou pre energetiku (IEA), najmä pre odvetvia, ako sú výroba cementu a ocele, v ktorých je znižovanie emisií náročné. Technológia však zostáva technicky zložitá a finančne nákladná.
EÚ si stanovila právne záväzný cieľ dosiahnuť do roku 2030 kapacitu geologického ukladania najmenej 50 miliónov ton oxidu uhličitého ročne.
V Nórsku už od augusta 2025 funguje komerčný projekt Northern Lights, ktorý chce do konca desaťročia zvýšiť kapacitu z 1,5 na päť miliónov ton ročne.
Zdroj: SITA.sk - Dánsko spustilo prvé veľkokapacitné úložisko oxidu uhličitého v Európskej únii © SITA Všetky práva vyhradené.
Energetická skupina INEOS spustila v Severnom mori projekt Greensand na zachytávanie a geologické ukladanie oxidu uhličitého (CCS).
Plyn začala vtláčať do podzemného rezervoára pod morským dnom pri bývalej ropnej plošine Nini West približne 200 kilometrov západne od Dánska.
„Greensand dnes uvádza do prevádzky prvé veľkokapacitné úložisko CO2 a celý súvisiaci reťazec v EÚ,“ povedal šéf INEOS David Bucknall. Projekt má podľa neho vytvoriť základ pre ďalšie európske systémy zachytávania a ukladania uhlíka.
Zvyšovanie kapacity
V prvej fáze sa má uložiť 400-tisíc ton oxidu uhličitého ročne. INEOS plánuje kapacitu do roku 2030 zvýšiť na štyri až osem miliónov ton.
Plyn bude pochádzať najmä z dánskych zariadení na výrobu biometánu a po skvapalnení ho budú z prístavu Esbjerg prepravovať loďami.
„Dokázali sme, že ukladanie uhlíka je praktickou realitou,“ vyhlásil eurokomisár pre energetiku Dan Jörgensen.
Zložitá technológia
Technológia CCS patrí medzi nástroje odporúčané Medzivládnym panelom pre zmenu klímy (IPCC) a Medzinárodnou agentúrou pre energetiku (IEA), najmä pre odvetvia, ako sú výroba cementu a ocele, v ktorých je znižovanie emisií náročné. Technológia však zostáva technicky zložitá a finančne nákladná.
EÚ si stanovila právne záväzný cieľ dosiahnuť do roku 2030 kapacitu geologického ukladania najmenej 50 miliónov ton oxidu uhličitého ročne.
V Nórsku už od augusta 2025 funguje komerčný projekt Northern Lights, ktorý chce do konca desaťročia zvýšiť kapacitu z 1,5 na päť miliónov ton ročne.
Zdroj: SITA.sk - Dánsko spustilo prvé veľkokapacitné úložisko oxidu uhličitého v Európskej únii © SITA Všetky práva vyhradené.
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