Ako na mestskú logistiku, ktorá bude ohľaduplnejšia voči životnému prostrediu

14.5.2024 (SITA.sk) -Donáška potravín, ktorá sa na prvý pohľad môže zdať ako výstrelok v dnešnej pretechnizovanej dobe, môže byť v skutočnosti jedným zo spôsobov, ako žiť v mestách udržateľnejšie. Uveďme si jednoduchý príklad. Bežná rodina, ktorá jazdí na nákup raz za týždeň v priemerne starom aute prejde vzdialenosť 10 kilometrov s priemernými emisiami 150 g na kilometer, čo predstavuje 1,5 kilogramu oxidu uhličitého na jeden nákup. Vďaka maximálnemu využitiu každého vozidla dokáže priemerný kuriér pri rozvoze potravín na jednej trase, ktorá má dĺžku 130 kilometrov, obslúžiť až 30 zákazníkov. Namiesto 30 individuálnych zákazníkov vo vlastných vozidlách tak mestom prejde iba jedno jediné, ktoré spĺňa najnovšie emisné štandardy a množstvo CO2 vypusteného do ovzdušia môže klesnúť o viac ako 60 %.Pri analýze dopadu na životné prostredie pri doručovaní domov je dôležité brať do úvahy aj obalové materiály. Priemerná nákupná cesta zahŕňa 8 – 10 plastových tašiek. Znížiť uhlíkovú stopu je možné prostredníctvom ich recyklácie alebo využívaním ekologických obalov.Technológie a umelá inteligencia hrajú kľúčovú rolu v udržateľnosti pri doručovaní tovaru v mestách. Prieskum, ktorý logistická spoločnosť DODO realizovala na Slovensku, poukazuje na to, že viac ako 27 % respondentov pri objednávaní tovaru zvažuje ekologické spôsoby doručenia. Logistické spoločnosti by mali čo najviac využívať kratšie a rýchlejšie trasy, optimalizovať využitie svojich vozových parkov a rozširovať flotilu o vozidlá na alternatívne palivá. V súlade s tým spoločnosť DODO neustále zvyšuje počet vozidiel na CNG a elektrinu vrátane hybridných áut, bicyklov a skútrov.Okrem optimalizácie trás sa spoločnosť DODO snaží zlepšovať doručovanie tovaru prostredníctvom vlastného modelu predpovedania objednávok založeného na umelej inteligencii, ktorý prispieva aj k udržateľnejšej prevádzke. Vďaka algoritmu na predikciu objednávok, ktorý je schopný predpovedať počet objednávok 14 dní vopred, dokáže logistická spoločnosť DODO lepšie plánovať potrebné množstvo kuriérov a vozidiel. Jej aktuálny model vykazuje chybovosť približne 10 % a v najvyťaženejších pobočkách klientov dokonca len okolo 6 %.V snahe urýchliť a zefektívniť proces doručovania zásielok v mestských oblastiach sa rozvíja nový koncept – zónová logistika. Je to systém účinného zdieľania zdrojov, vďaka ktorému je možné maximálne využiť kapacitu a potenciál dopravných prostriedkov.Zónová logistika je založená na princípe zdieľania vozidiel a objednávok v určitom mestskom území s cieľom čo najviac využiť dopravné prostriedky a skrátiť cestu tovaru k zákazníkom. Tento koncept mestskej logistiky rieši viacero problémov súčasne vrátane preťaženia komunikácií, tvorbu emisií spôsobených dopravou a vysokých nákladov na doručenie.Kuriéri, ktorí operujú v rámci vytvorených zón, využívajú rôzne typy dopravných prostriedkov vrátane tých na alternatívny pohon, ako elektrické skútre, kolobežky či bicykle. Spoločnosť DODO dokáže plánovať kapacity tak, aby boli dopravné prostriedky maximálne využité prostredníctvom svojej logistickej platformy GAIA. Vďaka tomu sa minimalizuje množstvo zbytočne prejdených kilometrov "naprázdno". Donáška domov sa stáva nielen pohodlnejšou, ale aj čoraz ekologickejšou možnosťou nakupovania.Informačný servis