Minister obrany Kaliňák slávnostne otvoril 11. ročník medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB Defence&Security (video+foto)

Nenahraditeľná úloha veľtrhu

Najnovší produkt slovenského obranného priemyslu

14.5.2024 (SITA.sk) - Minister obrany Robert Kaliňák slávnostne otvoril 11. ročník medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB Defence&Security 2024 v bratislavskej Inchebe . Urobil tak spolu s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva obrany (MO) SR s tým, že veľtrh bude pre návštevníkov otvorený od 14. do 16. mája. Ako uviedol minister, silný a dynamický obranný priemysel je v transatlantickom priestore zásadným predpokladom pre bezpečnosť a stabilitu Slovenska, ako aj jeho spojencov.„Slovensko si uvedomuje svoju úlohu v tejto oblasti a nechce zaostávať,“ vyhlásil Kaliňák a zdôraznil, že veľtrh má v tomto zmysle nenahraditeľnú úlohu. Ako priblížil, slovenským firmám obranného priemyslu pomáha otvárať dvere na svetové trhy. MO SR je partnerom veľtrhu už od jeho začiatkov.Prezentujú sa na ňom najnovšie produkty a služby pre obranné, bezpečnostné a záchranné zložky, ako aj inovatívne moderné obranné prístupy. Súčasťou veľtrhu sú aj tento rok slovenské ozbrojené sily so statickými a dynamickými ukážkami.„Veľtrh prezentuje produkty a služby pre obranu a bezpečnosť viac ako 100 vystavovateľov z 12 krajín. Viac ako 40 vystavovateľov z celkového počtu sú zástupcovia slovenského obranného priemyslu, vrátane zbrojárskych podnikov rezortu obrany," priblížil rezort obrany. Kaliňák na veľtrhu slávnostne predstavil najnovší produkt slovenského obranného priemyslu, a to samohybný mínomet AM-120. Predstavil ho spolu s predsedom predstavenstva ZTS Špeciál Miroslavom Simom „Mínomet kalibra 120 mm je výnimočný aj tým, že má kadenciu 20 rán za minútu a bol vyvinutý v štátnej akciovej spoločnosti ZTS Špeciál v Dubnici nad Váhom," uzavrelo ministerstvo.