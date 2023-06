Festival Uprising 2023 privíta hviezdu elektro swingu Parov Stelar

Na festivale Uprising vystúpi tento rok aj hviezda elektro swingu Parov Stelar. Uskutoční sa na Zlatých pieskoch v Bratislave 25. až 26. augusta. Na šiestich hudobných pódiách si budú môcť návštevníci vychutnať takmer 100 vynikajúcich živých vystúpení umelcov z celého sveta a takmer každého žánru.



"Hlavnú hviezdu Marcusa Fueredera, známeho pod umeleckým menom Parov Stelar, pravdepodobne našincom netreba špeciálne predstavovať. Jeho skladby a videá majú stovky miliónov vypočutí a videní," povedal. Parov Stelar je desaťnásobným držiteľom hudobného ocenenia Amadeus. Jeho hudobný štýl a prístup k hudobnej produkcii ho preslávili nielen na elektronickej hudobnej scéne, ale aj vo svete filmu, televízie a reklamy.





"Už doposiaľ zverejnený program naznačoval, že 16. ročník sa zapíše medzi tie najsilnejšie. Potvrdzujú to aj ďalšie zvučné mená, ako ikonický raper a krstný otec grime music Dizzee Rascal, ktorý je držiteľom Mercury Prize, či Grammy ocenená fenomenálna reggae kapela Steel Pulse, tiež Barrington Levy, jeden z najzásadnejších spevákov jamajskej histórie, alebo ďalší rodák z Jamajky, obľúbený hitmaker Anthony B, ktorý je autentickým stelesnením reggae," doplnil Moravčík.



Nadšenci hip-hopu sa môžu tešiť aj na legendu z Brooklynu Jeru the Damaja, ktorého album The Sun Rises in the East je zaradený medzi 100 najlepších hip-hopových albumov všetkých čias. Na svoje si prídu aj fanúšikovia elektronickej hudby a drum&bassu, ktorý zastúpia Camo & Krooked, Ed Rush, Optical, Audio, The Bug či jungle veterán Congo Natty.



Uprising festival na Zlaté piesky prinesie mená aj z domácej českej a slovenskej scény. Vystúpi kapela Para, prvýkrát sa na Uprisingu predstaví legenda slovenského punku Slobodná Európa, výnimočne sa spolu v pôvodnej zostave na pódiu objaví aj legendárna hip-hopová skupina A.M.O., nebude chýbať ani Medial Banana, Gleb, Smack One, 58G, Idea či Porsche Boy a mnoho ďalších.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/Uprising-festival-2023?ID_partner=60