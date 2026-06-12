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Ako ochrániť spoločnosť pred kybernetickými hrozbami a sprístupniť inovácie ľuďom? Odpovede prinesie Jarná ITAPA 2026
Kybernetické útoky už dávno nepredstavujú len technologický problém. Môžu ochromiť fungovanie štátu, narušiť poskytovanie verejných služieb či ohroziť citlivé údaje miliónov ľudí. ...
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12.6.2026 (SITA.sk) - Kybernetické útoky už dávno nepredstavujú len technologický problém.
Môžu ochromiť fungovanie štátu, narušiť poskytovanie verejných služieb či ohroziť citlivé údaje miliónov ľudí. Zároveň však Slovensko stojí pred výzvou, ako pokračovať v digitalizácii a prinášať inovácie bližšie k občanom. Odpovede na tieto otázky budú hľadať odborníci, predstavitelia verejnej správy aj technologického sektora na Jarnej ITAPA 2026.
Konferencia sa koná 17. a 18. júna v Bratislave a počas obidvoch dní bude aj špeciálna EXPO ZÓNA s interaktívnymi ukážkami najnovších inovácií a MASTERCLASSY zamerané na praktické osvojovanie zručností v oblasti bezpečnosti a umelej inteligencie.
Prvý deň Jarnej ITAPA 2026 nesie názov SECURITY DAY a reflektuje na dynamický vývoj hrozieb v roku 2026. Počas neho sa publiku predstaví Svetlana Schuster, ktorá pôsobí ako vedúca oddelenia pre technológie a budovanie kapacít v oblasti kybernetickej bezpečnosti v DG CONNECT Európskej komisii. Je teda jednou z najvplyvnejších postáv európskej kybernetickej politiky v Európskej komisii. Hovoriť bude o pripravovanej zásadnej revízii Aktu o kybernetickej bezpečnosti, ktorú chystá Európska únia a môže výrazne zmeniť fungovanie digitálneho trhu, certifikácie aj bezpečnostné pravidlá v celej Európe (panel: Kto rozhodne, ktoré technológie sú ešte dôveryhodné? Európa mení pravidlá kyberbezpečnosti, 9:30 - 9:55).
Ako zabezpečiť kontinuitu kľúčových služieb štátu počas incidentov alebo kríz? Aj na túto otázku sa bude snažiť hľadať odpovede Patrik Krauspe, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR. Odolnosť štátu totiž dnes znamená viac než len ochranu informačných systémov. Kritická infraštruktúra, digitálne služby štátu, energetika, doprava či komunikácie sú čoraz viac závislé od technológií a zároveň vystavené rastúcim kybernetickým hrozbám (panel: Odolná krajina: Ako riadiť krízu v digitálnom veku?, 9:55 - 10:15).
O tom, ako geopolitické hrozby vplývajú na znalostnú ekonomiku bude diskutovať Ivan Mikloš, bývalý podpredseda vlády a minister financií SR. Hovoriť bude aj o tom, ako môže Európa znižovať digitálnu závislosť a získať technologickú dominanciu (panel: Geopolitické hrozby a ich vplyv na znalostnú ekonomiku, 9:00 - 9:30).
Odolnosť digitálnych služieb sa dnes stáva jednou z kľúčových tém bezpečnosti aj riadenia štátu. Pretože kybernetický incident v štátnej správe v súčasnosti neznamená iba technický problém alebo výpadok IT systémov. Môže ochromiť verejné služby, narušiť finančné procesy, ohroziť citlivé údaje občanov a oslabiť dôveru v štát. O tom budú hovoriť Róbert Kováč z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Jozef Pajtina z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Stanislav Schubert z Ministerstva financií SR (panel: Keď zlyhanie nie je možnosť: ako štát buduje kybernetickú odolnosť, 16:00 - 16:35).
V závere prvého dňa sa bude v rámci ITAPA OPEN TALK diskutovať o prioritách v oblasti kyberbezpečnosti pre štát, biznis aj spoločnosť. Keďže kybernetická bezpečnosť sa stáva jednou z rozhodujúcich tém vo všetkých týchto sférach. Rastúce geopolitické napätie, nové európske regulácie, nástup umelej inteligencie a zvyšujúca sa závislosť od digitálnych služieb zásadne menia požiadavky na odolnosť organizácií aj krajiny ako celku. Hovoriť budú Martin Hrachala, generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva vnútra SR, Ivan Makatura, predseda správnej rady Asociácie kybernetickej bezpečnosti a Ladislav Šnapko, generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (panel: Kyberbezpečnosť 2026 - priority pre štát, biznis a spoločnosť, 16:35 - 17:15).
Druhý deň konferencie Jarná ITAPA 2026, nazvaný DIGI DAY, otvorí diskusiu o tom, ako by mohol vyzerať štát budúcnosti. Jeho hlavnou témou bude prechod od e-Governmentu k "Personal Government"- teda k modelu, v ktorom štát vďaka umelej inteligencii predvída potreby občanov a ponúka im proaktívne služby.
O tom, ako ochrániť deti na digitálnych platformách a pripraviť Slovensko na riziká umelej inteligencie a tiež jej reguláciu bude hovoriť Samuel Migaľ, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Problémom umelej inteligencie totiž dnes nie je to, že vznikajú nové technológie. Ale to, že sa začínajú používať rýchlejšie, než firmy, úrady a školy stíhajú vytvárať pravidlá.
Viedeň je dnes jedným z najinovatívnejších miest Európy a Michael Leitner-Hickisch z Urban Innovation Vienna patrí medzi ľudí, ktorí v súčasnosti formujú digitálnu budúcnosť Viedne. V prezentácii ukáže, ako toto mesto úspešne využíva umelú inteligenciu pri plánovaní, službách a rozhodovaní. A ako ju prepája s dlhodobou rozvojovou politikou mesta (panel: Viedeň a AI: ako technológia mení rozvoj mesta, 9:35 - 9:50).
AI stratégiu pre Slovensko predstavia Radoslav Štefánek, splnomocnenec vlády SR pre umelú inteligenciu a Emil Fitoš, prezident IT Asociácie Slovenka, ktorý pôsobí aj v Centre pre umelú inteligenciu AISlovakIA. Ide o vôbec prvú AI stratégiu Slovenska, ktorá má ambíciu zaradiť krajinu medzi európskych lídrov v oblasti umelej inteligencie. Teda medzi krajiny, ktoré AI nielen využívajú, ale ju aktívne zapájajú do transformácie štátu, ekonomiky a verejných služieb (panel: Cesta Slovenska k AI líderstvu: AI stratégia pre Slovensko, 10:30 - 10:55).
Na Slovensku sa zároveň po prvý raz mení nielen spôsob platenia, ale aj samotná faktúra. QR platby napojené na eKasu prinášajú okamžitú notifikáciu úhrady do pokladnice a bezhotovostný predaj cez mobil bez potreby terminálu. eFaktúra zároveň mení faktúru z PDF na štruktúrované dáta, znižuje chybovosť, zrýchľuje spracovanie a v najbližších rokoch zasiahne stovky tisíc subjektov. Čo tieto projekty prinášajú krajine a stovkám tisícom obchodníkov? O tom budú postupne hovoriť Jozef Kiss, prezident Finančnej správy SR, Marek Sedliak zo spoločnosti SOFTIP, Marcel Klimek, výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie, Stanislav Pavlovič z Finančného riaditeľstva SR a Peter Steinhübl, výkonný riaditeľ Slovensko.Digital (panel: Od platby po faktúru: Ako štát digitalizuje celý obchodný tok?, 16:20 - 17:10).
Záver konferencie bude patriť formátu ITAPA OPEN TALK, ktorý otvorí diskusiu o budúcnosti Slovenska a prioritách jeho rozvoja. Debata prepojí Víziu Slovensko 2040 s prípravou Programu Slovensko a zameria sa na to, aké investície a reformy sú potrebné, aby sa dlhodobé plány pretavili do konkrétnych výsledkov. Diskutujúci sa budú venovať otázke, kam nasmerovať verejné zdroje tak, aby Slovensko v roku 2040 nebolo len krajinou ambicióznych stratégií, ale aj viditeľných úspechov. Zúčastnia sa jej Tomáš Drucker, Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Ladislav Šimko, splnomocnenec vlády SR pre Národný a regionálny partnerský plán a Martin Venhart, predseda Slovenskej akadémie vied (panel: ITAPA OPEN TALK: Modernizácia krajiny: čo financovať a čo prestať financovať?, 17:10 - 17:40).
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Ako ochrániť spoločnosť pred kybernetickými hrozbami a sprístupniť inovácie ľuďom? Odpovede prinesie Jarná ITAPA 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
Môžu ochromiť fungovanie štátu, narušiť poskytovanie verejných služieb či ohroziť citlivé údaje miliónov ľudí. Zároveň však Slovensko stojí pred výzvou, ako pokračovať v digitalizácii a prinášať inovácie bližšie k občanom. Odpovede na tieto otázky budú hľadať odborníci, predstavitelia verejnej správy aj technologického sektora na Jarnej ITAPA 2026.
Konferencia sa koná 17. a 18. júna v Bratislave a počas obidvoch dní bude aj špeciálna EXPO ZÓNA s interaktívnymi ukážkami najnovších inovácií a MASTERCLASSY zamerané na praktické osvojovanie zručností v oblasti bezpečnosti a umelej inteligencie.
Prvý deň Jarnej ITAPA 2026 nesie názov SECURITY DAY a reflektuje na dynamický vývoj hrozieb v roku 2026. Počas neho sa publiku predstaví Svetlana Schuster, ktorá pôsobí ako vedúca oddelenia pre technológie a budovanie kapacít v oblasti kybernetickej bezpečnosti v DG CONNECT Európskej komisii. Je teda jednou z najvplyvnejších postáv európskej kybernetickej politiky v Európskej komisii. Hovoriť bude o pripravovanej zásadnej revízii Aktu o kybernetickej bezpečnosti, ktorú chystá Európska únia a môže výrazne zmeniť fungovanie digitálneho trhu, certifikácie aj bezpečnostné pravidlá v celej Európe (panel: Kto rozhodne, ktoré technológie sú ešte dôveryhodné? Európa mení pravidlá kyberbezpečnosti, 9:30 - 9:55).
Ako zabezpečiť kontinuitu kľúčových služieb štátu počas incidentov alebo kríz? Aj na túto otázku sa bude snažiť hľadať odpovede Patrik Krauspe, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR. Odolnosť štátu totiž dnes znamená viac než len ochranu informačných systémov. Kritická infraštruktúra, digitálne služby štátu, energetika, doprava či komunikácie sú čoraz viac závislé od technológií a zároveň vystavené rastúcim kybernetickým hrozbám (panel: Odolná krajina: Ako riadiť krízu v digitálnom veku?, 9:55 - 10:15).
O tom, ako geopolitické hrozby vplývajú na znalostnú ekonomiku bude diskutovať Ivan Mikloš, bývalý podpredseda vlády a minister financií SR. Hovoriť bude aj o tom, ako môže Európa znižovať digitálnu závislosť a získať technologickú dominanciu (panel: Geopolitické hrozby a ich vplyv na znalostnú ekonomiku, 9:00 - 9:30).
Odolnosť digitálnych služieb sa dnes stáva jednou z kľúčových tém bezpečnosti aj riadenia štátu. Pretože kybernetický incident v štátnej správe v súčasnosti neznamená iba technický problém alebo výpadok IT systémov. Môže ochromiť verejné služby, narušiť finančné procesy, ohroziť citlivé údaje občanov a oslabiť dôveru v štát. O tom budú hovoriť Róbert Kováč z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Jozef Pajtina z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Stanislav Schubert z Ministerstva financií SR (panel: Keď zlyhanie nie je možnosť: ako štát buduje kybernetickú odolnosť, 16:00 - 16:35).
V závere prvého dňa sa bude v rámci ITAPA OPEN TALK diskutovať o prioritách v oblasti kyberbezpečnosti pre štát, biznis aj spoločnosť. Keďže kybernetická bezpečnosť sa stáva jednou z rozhodujúcich tém vo všetkých týchto sférach. Rastúce geopolitické napätie, nové európske regulácie, nástup umelej inteligencie a zvyšujúca sa závislosť od digitálnych služieb zásadne menia požiadavky na odolnosť organizácií aj krajiny ako celku. Hovoriť budú Martin Hrachala, generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva vnútra SR, Ivan Makatura, predseda správnej rady Asociácie kybernetickej bezpečnosti a Ladislav Šnapko, generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (panel: Kyberbezpečnosť 2026 - priority pre štát, biznis a spoločnosť, 16:35 - 17:15).
Druhý deň konferencie Jarná ITAPA 2026, nazvaný DIGI DAY, otvorí diskusiu o tom, ako by mohol vyzerať štát budúcnosti. Jeho hlavnou témou bude prechod od e-Governmentu k "Personal Government"- teda k modelu, v ktorom štát vďaka umelej inteligencii predvída potreby občanov a ponúka im proaktívne služby.
O tom, ako ochrániť deti na digitálnych platformách a pripraviť Slovensko na riziká umelej inteligencie a tiež jej reguláciu bude hovoriť Samuel Migaľ, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Problémom umelej inteligencie totiž dnes nie je to, že vznikajú nové technológie. Ale to, že sa začínajú používať rýchlejšie, než firmy, úrady a školy stíhajú vytvárať pravidlá.
Viedeň je dnes jedným z najinovatívnejších miest Európy a Michael Leitner-Hickisch z Urban Innovation Vienna patrí medzi ľudí, ktorí v súčasnosti formujú digitálnu budúcnosť Viedne. V prezentácii ukáže, ako toto mesto úspešne využíva umelú inteligenciu pri plánovaní, službách a rozhodovaní. A ako ju prepája s dlhodobou rozvojovou politikou mesta (panel: Viedeň a AI: ako technológia mení rozvoj mesta, 9:35 - 9:50).
AI stratégiu pre Slovensko predstavia Radoslav Štefánek, splnomocnenec vlády SR pre umelú inteligenciu a Emil Fitoš, prezident IT Asociácie Slovenka, ktorý pôsobí aj v Centre pre umelú inteligenciu AISlovakIA. Ide o vôbec prvú AI stratégiu Slovenska, ktorá má ambíciu zaradiť krajinu medzi európskych lídrov v oblasti umelej inteligencie. Teda medzi krajiny, ktoré AI nielen využívajú, ale ju aktívne zapájajú do transformácie štátu, ekonomiky a verejných služieb (panel: Cesta Slovenska k AI líderstvu: AI stratégia pre Slovensko, 10:30 - 10:55).
Na Slovensku sa zároveň po prvý raz mení nielen spôsob platenia, ale aj samotná faktúra. QR platby napojené na eKasu prinášajú okamžitú notifikáciu úhrady do pokladnice a bezhotovostný predaj cez mobil bez potreby terminálu. eFaktúra zároveň mení faktúru z PDF na štruktúrované dáta, znižuje chybovosť, zrýchľuje spracovanie a v najbližších rokoch zasiahne stovky tisíc subjektov. Čo tieto projekty prinášajú krajine a stovkám tisícom obchodníkov? O tom budú postupne hovoriť Jozef Kiss, prezident Finančnej správy SR, Marek Sedliak zo spoločnosti SOFTIP, Marcel Klimek, výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie, Stanislav Pavlovič z Finančného riaditeľstva SR a Peter Steinhübl, výkonný riaditeľ Slovensko.Digital (panel: Od platby po faktúru: Ako štát digitalizuje celý obchodný tok?, 16:20 - 17:10).
Záver konferencie bude patriť formátu ITAPA OPEN TALK, ktorý otvorí diskusiu o budúcnosti Slovenska a prioritách jeho rozvoja. Debata prepojí Víziu Slovensko 2040 s prípravou Programu Slovensko a zameria sa na to, aké investície a reformy sú potrebné, aby sa dlhodobé plány pretavili do konkrétnych výsledkov. Diskutujúci sa budú venovať otázke, kam nasmerovať verejné zdroje tak, aby Slovensko v roku 2040 nebolo len krajinou ambicióznych stratégií, ale aj viditeľných úspechov. Zúčastnia sa jej Tomáš Drucker, Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Ladislav Šimko, splnomocnenec vlády SR pre Národný a regionálny partnerský plán a Martin Venhart, predseda Slovenskej akadémie vied (panel: ITAPA OPEN TALK: Modernizácia krajiny: čo financovať a čo prestať financovať?, 17:10 - 17:40).
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Ako ochrániť spoločnosť pred kybernetickými hrozbami a sprístupniť inovácie ľuďom? Odpovede prinesie Jarná ITAPA 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
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