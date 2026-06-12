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12. júna 2026
Umelá inteligencia môže v nesprávnych rukách zničiť finančný systém, varuje MMF
Šéfka fondu varovala pred kybernetickými rizikami nových modelov AI aj možným spľasnutím investičnej bubliny. Pokročilé modely
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Pokročilé modely umelej inteligencie môžu v budúcnosti predstavovať vážnu hrozbu pre globálny finančný systém.
Varovala pred tým generálna riaditeľka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová počas návštevy Bruselu.
Podľa nej vyvolal zvýšené obavy najmä nový model Mythos od spoločnosti Anthropic, ktorý disponuje pokročilými kybernetickými schopnosťami.
Kritická infraštruktúra
Finančné regulačné orgány sa podľa Georgievovej od apríla intenzívne zaoberajú rizikom, že podobné systémy by mohli byť zneužité na útoky proti kritickej infraštruktúre.
„Uvedomujeme si, že Mythos je iba začiatok. Prídu ďalšie podobné modely,“ povedala Georgievová.
Zdôraznila, že moderné systémy umelej inteligencie môžu pomôcť rýchlo identifikovať bezpečnostné zraniteľnosti a posilniť ochranu finančného sektora.
Zároveň však upozornila, že rovnaké schopnosti môžu byť zneužité na rozsiahle kybernetické útoky.
„V nesprávnych rukách môže byť tá istá schopnosť použitá na zničenie finančného systému,“ varovala.
Kybernetická bezpečnosť
Šéfka MMF vyzvala vlády, aby investovali viac prostriedkov do kybernetickej bezpečnosti a prehĺbili spoluprácu medzi štátmi aj súkromným sektorom.
Podľa nej je problémom aj to, že neexistuje globálna organizácia koordinujúca kybernetickú bezpečnosť.
Georgievová zároveň upozornila na riziko spľasnutia investičnej bubliny spojenej s umelou inteligenciou. Hoci takýto scenár nepovažuje za pravdepodobný, mohol by mať veľmi vážne dôsledky pre finančné trhy.
Zhoršené výhľady
MMF zároveň zhoršil výhľad ekonomiky eurozóny. Fond očakáva rast hospodárstva o 0,9 percenta v roku 2026 a o 1,2 percenta v roku 2027.
Oproti predchádzajúcim prognózam ide o zníženie o 0,5, respektíve 0,2 percentuálneho bodu. Inflácia by mala dosiahnuť 2,8 percenta v roku 2026 a 2,3 percenta v roku 2027.
Podľa MMF sú za zhoršením vyhliadok najmä dôsledky vojny na Blízkom východe, ktoré zvyšujú ceny energií a zároveň oslabujú hospodársky rast v Európe.
Zdroj: SITA.sk - Umelá inteligencia môže v nesprávnych rukách zničiť finančný systém, varuje MMF © SITA Všetky práva vyhradené.
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