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Skúsený trenčiansky developer vstupuje do novej fázy a rozširuje svoje pôsobenie
Tagy: Developer PR Realitný trh Reality
Developer z Trenčína, odteraz GRANDIAN, vstupuje do novej fázy svojho pôsobenia na slovenskom realitnom trhu. Po osemnástich rokoch, viac ako dvadsiatich piatich úspešne zrealizovaných projektoch a 1 ...
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12.6.2026 (SITA.sk) - Developer z Trenčína, odteraz GRANDIAN, vstupuje do novej fázy svojho pôsobenia na slovenskom realitnom trhu.
Po osemnástich rokoch, viac ako dvadsiatich piatich úspešne zrealizovaných projektoch a 1 300 odovzdaných bytových a nebytových priestoroch prichádza s novým názvom, ktorým potvrdzuje svoju silnú pozíciu a hodnoty, na ktorých dlhodobo stavia.
GRANDIAN, doteraz známy pod menom svojho najvýznamnejšieho projektu Rezidencia Vinohrady, v posledných rokoch výrazne narástol a rozšíril svoje portfólio. To prirodzene vyústilo v potrebu zastrešiť doterajšie aj budúce projekty pod jednu značku. Nová identita spoločnosti preto neznamená príchod nového hráča, zmenu vo vlastníckej štruktúre či zmenu smerovania. Práve naopak, nový názov zosobňuje hodnoty, na ktorých developer stavia – skúsenosť, stabilita a komplexný prístup k rozvoju územia.
"V názve GRANDIAN sa stotožňuje naše motto byť developerom vyššieho štandardu."
Karol Radics, riaditeľ spoločnosti GRANDIAN
GRANDIAN sa nesústredí len na výstavbu jednotlivých bytových domov. Prioritou je tvorba funkčných mestských lokalít s dôrazom na architektúru, verejné priestory, služby aj zeleň. "Pri plánovaní nových projektov vychádzame z princípov takzvaného 15-minútového mesta, čo predstavuje tvorbu takého prostredia, v ktorom majú obyvatelia väčšinu bežných potrieb v pešej vzdialenosti," približuje stratégiu spoločnosti Karol Radics.
Developer sa dlhodobo zameriava na poskytovanie vyššieho štandardu, čo sa prejavuje jednak v kvalite verejných priestorov, ale aj v prístupe ku klientovi a v službách navyše. Záujemcovia o bývanie majú k dispozícii online Klientsky portál spolu s unikátnym virtuálnym Konfigurátorom štandardov. Portál a konfigurátor spoločne prispievajú k spokojnosti klientov, keďže výrazne zjednodušujú komunikáciu, ako aj proces výberu materiálov do ich nového bývania.
GRANDIAN už dnes patrí medzi popredných developerov na Slovensku. Svoje skúsenosti chce v najbližšom období rozvíjať aj mimo región – plánuje expanziu na ďalšie trhy na Slovensku a do Českej republiky.
"Naše nové meno nepredstavuje len zmenu názvu, ale najmä jasný signál, že aj regionálny developer sa môže stať významným hráčom v širšom kontexte či dokonca za hranicami Slovenska," uzatvára Karol Radics.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Skúsený trenčiansky developer vstupuje do novej fázy a rozširuje svoje pôsobenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Po osemnástich rokoch, viac ako dvadsiatich piatich úspešne zrealizovaných projektoch a 1 300 odovzdaných bytových a nebytových priestoroch prichádza s novým názvom, ktorým potvrdzuje svoju silnú pozíciu a hodnoty, na ktorých dlhodobo stavia.
GRANDIAN, doteraz známy pod menom svojho najvýznamnejšieho projektu Rezidencia Vinohrady, v posledných rokoch výrazne narástol a rozšíril svoje portfólio. To prirodzene vyústilo v potrebu zastrešiť doterajšie aj budúce projekty pod jednu značku. Nová identita spoločnosti preto neznamená príchod nového hráča, zmenu vo vlastníckej štruktúre či zmenu smerovania. Práve naopak, nový názov zosobňuje hodnoty, na ktorých developer stavia – skúsenosť, stabilita a komplexný prístup k rozvoju územia.
"V názve GRANDIAN sa stotožňuje naše motto byť developerom vyššieho štandardu."
Karol Radics, riaditeľ spoločnosti GRANDIAN
Funkčné komunity a vyšší štandard
GRANDIAN sa nesústredí len na výstavbu jednotlivých bytových domov. Prioritou je tvorba funkčných mestských lokalít s dôrazom na architektúru, verejné priestory, služby aj zeleň. "Pri plánovaní nových projektov vychádzame z princípov takzvaného 15-minútového mesta, čo predstavuje tvorbu takého prostredia, v ktorom majú obyvatelia väčšinu bežných potrieb v pešej vzdialenosti," približuje stratégiu spoločnosti Karol Radics.
Developer sa dlhodobo zameriava na poskytovanie vyššieho štandardu, čo sa prejavuje jednak v kvalite verejných priestorov, ale aj v prístupe ku klientovi a v službách navyše. Záujemcovia o bývanie majú k dispozícii online Klientsky portál spolu s unikátnym virtuálnym Konfigurátorom štandardov. Portál a konfigurátor spoločne prispievajú k spokojnosti klientov, keďže výrazne zjednodušujú komunikáciu, ako aj proces výberu materiálov do ich nového bývania.
Expanzia za hranice Slovenska
GRANDIAN už dnes patrí medzi popredných developerov na Slovensku. Svoje skúsenosti chce v najbližšom období rozvíjať aj mimo región – plánuje expanziu na ďalšie trhy na Slovensku a do Českej republiky.
"Naše nové meno nepredstavuje len zmenu názvu, ale najmä jasný signál, že aj regionálny developer sa môže stať významným hráčom v širšom kontexte či dokonca za hranicami Slovenska," uzatvára Karol Radics.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Skúsený trenčiansky developer vstupuje do novej fázy a rozširuje svoje pôsobenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Developer PR Realitný trh Reality
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