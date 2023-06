Ako odstrániť mach z dlažby, steny i strechy? V Nemecku ho likvidujú bežným nápojom

Zázračnú tekutinu totiž máte najskôr doma. Nie je to jediný domáci prostriedok na likvidáciu machu, ale práve v Nemecku sa používa preto, že mnoho iných bežných surovín je tam na tento účel zákonom zakázaných.

Kde sa machu darí

Asi pre vás nebude žiadnym prekvapením, že mach rastie tam, kde je vlhko až mokro, v tieni, na miestach s kyslejšou pôdou a v prípade trávnika tam, kde sa zanedbáva hnojenie a prevzdušňovanie.

Najlepšou prevenciou teda je trávnik na jar prevzdušniť vertikutátorom a mach vyčesať. Potom sa nesmie zabudnúť na hnojenie a zálievku a na záver sa na holé miesta rozhodí trávne semeno. Ale pozor – pokiaľ sa budete ponáhľať a urobíte výsev len na novo obnažených miestach, bude trávnik fľakatý, nerovnomerne sfarbený a nie všade bude rovnako hustý.

Ako sa to robí u nás

Na mach v dlažbe alebo na stene môžete použiť ocot, sódu alebo soľ. Síce to u nás na rozdiel od Nemecka nie je zakázané, ale svojej záhrade tým môžete uškodiť – aj keď roztok s týmito prostriedkami nariedite, ovplyvníte tým pH pôdy a vo výrazne kyslej, zásaditej ani presolenej pôde potom nič neporastie. Pokiaľ vám nevadí zakľaknúť a mach odstrániť mechanicky, pomôže vám v tom špeciálny nôž na škáry. V prípade, že je chodníček zarastený machom ohraničený okrajom, môžete na mach vyliať vriacu vodu – potom pôjde lepšie vysekať.

Nemecký recept proti machu

Mach má síce korienky plytké, ale mechanické odstránenie nemusí stačiť, v škárach môžu zostať jeho semená, z ktorých potom znovu vyrastie. Teraz teda prichádza na rad zázračný prostriedok – cola. Musí to byť ale nápoj, ktorý skutočne obsahuje kofeín. Vďaka jemu a kyseline fosforečnej je to účinný prostriedok v boji proti machu. Colu stačí naniesť na stenu aj dlažbu štetcom, nechať pôsobiť a potom vyčistiť kefou. Postup opakujte, kým mach nie je preč. Čo sa týka múru, zafarbenia omietky sa netreba báť – farbivo v cole na to nemá tak vysokú koncentráciu, aby mohlo stenu zafarbiť.