Máte pripálenú žehličku alebo panvicu, upchatý odtok v kúpeľni? Pomôže vám s tým obyčajná kuchynská soľ

Tieto dve funkcie však nie sú zďaleka jediné, ktoré kuchynská soľ má. Možno sa budete čudovať, ale využijete ju napr. aj ako skvelý čistič.

Pripálená žehlička

Kto žehlí vie, ako ľahko sa žehliaca plocha žehličky zašpiní. Nečistoty z bielizne sa prichytia a len neochotne sa dajú vyčistiť. Jednoduché riešenie je vo vašej soľničke. Žehličku nastavte na najvyšší stupeň a než sa nahreje, nasypte trochu soli na voskový papier. Takto pripravený papier prežehlite. Vaša žehlička bude opäť čistá.

Rozbilo sa vajce?

Niekedy máte jednoducho obe ruky ľavé a miesto do misky rozbijete vajcia na zem. Nič si z toho nerobte. Stačí vajcia posypať soľou a po 15 minútach zotrieť.

Pripálená panvica

Pripaľovanie jedla na panvicu nie je žiadnou novinkou. Umývanie a čistenie takého riadu nie je príliš radostné. Než sa rozčúlite, posypte panvicu soľou, nalejte vodu a pohybujte panvicou 10 minút sem tam.To sa uvoľní a vy ju ľahko opláchnete.

Zanesená hubka na riad

Ani veľmi znečistenú hubku na riad nemusíte hneď vyhodiť. Nalejte do misy 2 hrnčeky vody a prisypte 1/4 hrnčeka soli. Do zmesi namočte špinavú hubku a nechajte cez noc. Ráno uvidíte priam zázrak.

Upchatý odtok

Tak to pozná asi každý. Pri umývaní vlasov alebo napríklad aj psíka sa kanálik často upchá. Ako to ľahko vyčistiť? Zmiešajte 1/4 hrnčeka jedlej sódy a 1/4 hrnčeka soli. Zmes nalejte do odtoku a nechajte 15 minút reagovať. Nakoniec zalejte vriacou vodou a máte hotovo.