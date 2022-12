DKV Mobility začala spoluprácu so spoločnosťou Elocity v Poľsku

O DKV Mobility

1.12.2022 (Webnoviny.sk) - Do siete DKV Mobility pribudlo viac ako 700 verejných nabíjačiek v Poľsku.DKV Mobility, popredná európska B2B platforma pre platby a riešenia na cestách, rozširuje v Poľsku svoju nabíjaciu sieť o viac než 700 verejných nabíjačiek spoločnosti Elocity Sp. z o.o. Poľská spoločnosť Elocity a GreenFlux, dcérska spoločnosť DKV Mobility, ktorá spravuje kompletnú ponuku nabíjacích služieb, nedávno podpísali za týmto účelom dohodu o spolupráci. Nabíjačky je možné využívať pomocou aplikácie DKV Mobility a s kartou DKV +Charge."Partnerstvo so spoločnosťou Elocity nás veľmi teší," hovorí Sven Mehringer, výkonný riaditeľ pre energetiku a služby pre vozidlá v spoločnosti DKV Mobility. "Elocity poskytuje technológiu pre viac ako 700 najmodernejších nabíjacích miest na striedavý prúd (AC). Nabíjačky sa nachádzajú v metropolitných oblastiach vrátane kancelárskych budov či hotelov. Vďaka svojej polohe sú výhodné pre firemných zákazníkov, ktorí chcú pohodlne nabíjať svoje vozidlá na služobných cestách. Nabíjacia sieť v Poľsku sa pre nich tak stáva ešte zaujímavejšou," dodáva Sven Mehringer."Kľúčom k zlepšeniu elektromobility v Európe je jednoduché vyúčtovanie a správa vozového parku. Spoločnosť Elocity dodáva moderné riešenia pre nabíjaciu infraštruktúru, ktoré spĺňajú najvyššie medzinárodné štandardy. Sme radi, že môžeme spolupracovať s medzinárodnými lídrami v odbore, ako je DKV Mobility, a rozšíriť ich sieť," hovorí Michał Baranowski, generálny riaditeľ spoločnosti Elocity.DKV Mobility je popredná európska B2B platforma pre platby a riešenia na cestách s takmer deväťdesiat ročnou históriou a cieľavedomým rastom. So servisným kartami DKV Mobility môže zhruba 259 000 aktívnych zákazníkov tankovať a nabíjať svoje vozidlá v najväčšej akceptačnej sieti pre rôzne druhy pohonov v Európe. Zahŕňa okolo 67 000 konvenčných čerpacích staníc, približne 310 000 dobíjacích miest a 20 000 staníc s alternatívnymi palivami. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Zároveň ponúka služby zaisťujúce mobilitu vrátane servisu vozidiel na približne 30 000 servisných miestach alebo inovatívne digitálne riešenia. V rámci finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vratky DPH. DKV Mobility vygenerovala v roku 2021 so svojimi 1 700 zamestnancami transakcie vo výške 12 miliárd EUR a tržby 492 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility. Nabíjacia sieť spoločnosti DKV Mobility zahŕňa približne 344 000 nabíjačiek po celej Európe. https://www.dkv-mobility.com/cz/