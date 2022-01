Ako sa bude Slovákom dariť na ZOH v Pekingu? Analytici nám predpovedajú tri medaily-zlato, striebro i bronz

Favoriti sú už vopred jasní

NHL zamiešala karty

Kto bude hviezdou ZOH?

5.1.2022 (Webnoviny.sk) - Zlato, striebro aj bronz zo ZOH 2022 v čínskom Pekingu predikuje Slovensku americká spoločnosť Gracenote Sports, ktorá sa venuje štatistickej analýze športových súťaží po celom svete.Pod Tatry by sa teda slovenská výprava mala vrátiť s troma medailami rovnako ako zo ZOH 2018 v juhokórejskom Pjongčangu. Kým vtedy všetky cenné kovy (1-2-0) získala biatlonistka Anastasia Kuzminová, teraz by na cenných kovoch mala či mohla mať najväčší podiel zjazdárka Petra Vlhová.Američania vo svojej prognóze nezverejnili, v ktorých odvetviach či disciplínach podľa nich Slováci získajú medailu.Tridsať dní pred štartom olympijského sviatku v čínskej metropole sú favoriti na triumf v medailovej bilancii krajín jasní - sú nimi Nóri, ktorí najviac cenných kovov získali aj v zime 2018 v Kórejskej republike. Podľa spomenutej analýzy by mali pozbierať spolu 45 cenných kovov - 22 zlatých, 13 strieborných a 10 bronzových.Druhí by mali skončiť reprezentanti Ruského olympijského výboru s 32 medailami (11-12-9) a tretí Nemci s 25 kovmi (12-10-3).Nasledovať by mali Američania (7-5-10), Kanaďania (6-6-10), Švédi (7-8-6), Švajčiari (5-8-8), Holanďania (6-11-3), Rakúšania (5-6-7) a prvú desiatku by mali uzatvárať Francúzi (2-7-9). Domáci Číňania by mali podľa uvedeného získať 11 kovov (6-2-3) a napríklad Česi štyri medaily (2-0-2).Zástupcovia uvedenej americkej spoločnosti prezradili aj to, ako sa zmenila prognóza na medailistov v mužskom hokejovom turnaji po tom, ako zámorská NHL odmietla uvoľniť svojich hráčov na ZOH.Kým v Gracenote Sports pôvodne favorizovali na zlato Kanaďanov pred Fínmi a Američanmi, po novom sú favoriti na zisk zlata Fíni pred Rusmi a Kanaďanmi.Podľa uvedenej analýzy by sa hviezdami ZOH mohli stať nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö, ruský bežec na lyžiach Alexander Boľšunov, nemecký bobista Francesco Friedrich, domáca reprezentantka v akrobatickom lyžovaní Ej-len Ku, kanadská bobistka reprezentujúca USA Kaillie Humphriesová, nórska bežkyňa na lyžiach Therese Johaugová, jej krajan Jarl Magnus Riiber v severskej kombinácii, holandský šorttrekárka Suzanne Schultingová, americká zjazdárka Mikaela Shiffrinová či švédsky rýchlokorčuliar Nils van der Poel.