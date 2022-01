Belasí si v Dubaji zmerajú sily so Spartakom Moskva a lotyšskou Rigou FC

Prípravné zápasy

Zrušený zápas s Austriou Viedeň

5.1.2022 (Webnoviny.sk) - Zimná príprava futbalistov ŠK Slovan Bratislava sa začne v pondelok 10. januára a bude pozostávať z dvoch blokov - domáceho a zahraničného. Spestrí ju sústredenie v Dubaji v Spojených arabských emirátoch, kde úradujúceho slovenského majstra preverí aj účastník jarnej vyraďovacej fázy Európskej ligy - Spartak Moskva. Slovan Bratislava je po jeseni lídrom lídrom Fortuna ligy so štvorbodovým náskokom pred Spartakom Trnava a 11-bodovým pred MFK Ružomberok "V nedeľu 23. januára odletí naša výprava na sústredenie do Dubaja. Hľadali sme v danom čase čo najkvalitnejších súperov na prípravné zápasy. Na úvod sústredenia sa stretneme s majstrom Lotyšska z roku 2020 Riga FC, ktorý sa v aktuálnom ročníku prebojoval do play-off Európskej konferenčnej ligy. Následne nás čaká konfrontácia so slávnou značkou Spartak Moskva. Dvadsaťdvanásobný majster Ruska na jeseň v konkurencii Neapolu, Leicesteru a Legie Varšava vyhral C-skupinu Európskej ligy a zahrá si v jarnej vyraďovacej fáze. Sústredenie uzavrieme súbojom s tímom Ararat-Armenia, suverénnym lídrom arménskej ligy," informuje Slovan Bratislava na svojom webe.Úvodné dva týždne zimnej prípravy strávia "belasí" v domácich podmienkach. Počas prvého, predovšetkým kondičného bloku, odohrajú v piatok 21. januára na umelej tráve v Akadémii ŠK Slovan prípravný zápas proti Podbrezovej, lídrovi II. ligy.Na začiatku prípravy prebehne komplexné fyzické testovanie. "Hráči budú môcť využívať moderné priestory na štadióne Tehelné pole, kde je nová a plne zariadená telocvičňa. Mužstvo bude v závislosti od počasia trénovať na plochách, ktoré máme k dispozícii,“ povedal športový riaditeľ klubu Richard Trutz.Po návrate domov mal Slovan dohodnutú generálku na štadióne Austrie Viedeň. Veci sa však rýchlo menia a prípravný zápas s rakúskym súperom nebude. "S Austriou Viedeň sme už boli dohodnutí na generálke, ktorá by bola veľmi dobrou previerkou pred štartom jarnej časti. Zástupcovia Austrie sa nám v týchto dňoch ospravedlnili a museli zápas zrušiť, aj vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu. Musíme to rýchlo vyriešiť a nájsť si náhradného súpera, ktorý nás preverí pred jarnou časťou našej najvyššej súťaže,“ dodal Trutz na klubovom webe.