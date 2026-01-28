|
Streda 28.1.2026
Meniny má Alfonz
Denník - Správy
Ako si vybrať správnu sedaciu súpravu do obývačky: Nejde len o farbu!
Sedacia súprava je centrom obývačky. Bez nej by sme si neoddýchli po náročnom dni ani neusadili svojich hostí.
Práve preto by jej výber nemal byť len o farbe či cene, ale o tom, ako naozaj žijeme. Dobrá sedačka sa totiž neprispôsobuje len priestoru, ale najmä ľuďom.
Výber sedačky podľa počtu osôb v domácnosti
Prvá otázka, ktorú sa oplatí položiť, znie jednoducho: koľko ľudí bude sedačku pravidelne používať? Inak bude vyzerať výber pre pár, inak pre rodinu s deťmi a úplne inak pre domácnosť, kde má svoje pevné miesto aj štvornohý miláčik. Pre väčšie rodiny alebo tých, ktorí radi hostia návštevy, sú ideálne väčšie rohové alebo sedačky v tvare U, kde si každý nájde svoje miesto. Klasická zostava 3+2+1 zas môže fungovať tam, kde je dostatok priestoru a kde chcete zachovať vzdušnosť miestnosti.
Ak máte malé deti, oceníte sedačku, ktorá niečo vydrží, nielen skákanie, ale aj drobné nehody. Domáce zvieratá zasa preveria kvalitu poťahu rýchlejšie než ktorýkoľvek test v laboratóriu. Preto sa oplatí myslieť dopredu a vyberať materiály, ktoré odolávajú oteru, ľahko sa čistia a zvládnu bežný rodinný život.
Výber sedacej súpravy na základe priestorových možností obývačky
V malej miestnosti môže príliš robustná sedačka pôsobiť ťažkopádne a priestor zbytočne zmenšiť. Naopak, vo veľkej obývačke sa drobná sedačka jednoducho stratí. Obdĺžnikový priestor si často pýta rohové riešenie, štvorcová miestnosť zasa lepšie funguje s rozdelením na viac samostatných častí.
Atypické priestory, výklenky či otvorené obývačky spojené s kuchyňou sú ideálnym miestom pre modulové sedačky. Tie umožňujú vyskladať si sedenie presne podľa potreby. Dnes veľké, zajtra komornejšie, podľa toho, ako sa mení váš život. Myslite však aj na to, že sedačka vám musí prejsť cez dvere alebo vojsť napr. do výťahu.
Úložný priestor v sedačke a lôžko ako tiché tromfy
Úložný priestor v sedačke je detail, ktorý si zamilujete najmä vtedy, keď ho začnete používať. Miesto na deky, vankúše alebo sezónne veci sa vždy zíde, najmä v menších bytoch. Rovnako praktická je možnosť rozloženia sedačky na lôžko. Nemusí ísť hneď o plnohodnotnú posteľ na každodenné spanie, no aspoň budete mať k dispozícii posteľ pre hostí alebo získate pohodlný priestor na víkendové leňošenie.
Komfort sedacej súpravy nie je len o mäkkosti
Pri sedení zohráva veľkú rolu hĺbka sedu a výška operadla. Plytké sedenie vyhovuje skôr menším postavám a tým, ktorí radi sedia vzpriamene. Hlboké sedačky sú ako stvorené na leňošenie, no nemusia vyhovovať každému. Polohovateľné opierky hlavy a rúk dokážu výrazne zvýšiť komfort a prispôsobiť sedačku rôznym spôsobom sedenia, od sledovania televízie až po popoludňajší oddych s knihou.
Dôležitá je aj výplň sedacej súpravy. Kvalitná pena alebo kombinácia pružín a peny zabezpečí, že sa sedačka po pár mesiacoch nevysedí. Práve tu sa často rozhoduje o tom, či vám sedačka vydrží roky alebo ju budete meniť skôr, než by ste chceli.
Materiály, ktoré rozhodujú o životnosti sedacej súpravy
Konštrukcia sedačky by mala byť pevná, ideálne z masívneho dreva alebo kvalitných kombinovaných materiálov. To je základ stability a dlhej životnosti. Poťah potom určuje nielen vzhľad, ale aj praktickosť. Textilné poťahy pôsobia útulne a ponúkajú širokú škálu farieb, kožené zase vynikajú jednoduchou údržbou a elegantným vzhľadom. Moderné syntetické materiály dnes dokážu skombinovať oboje – komfort aj odolnosť.
Farba a štýl sedačky
Sedacia súprava by mala ladiť so štýlom obývačky, no nemusí s ňou splývať. Neutrálne farby sú nadčasové a ľahko kombinovateľné, výraznejší odtieň zasa dokáže priestoru dodať charakter. Dôležité je, aby ste sa na sedačke cítili dobre.
Sedacia súprava ako stvorená do vašej obývačky
Výber správnej sedacej súpravy do obývačky nie je o jednom správnom riešení. Je o rovnováhe medzi dizajnom, komfortom a praktickosťou. O tom, ako vyzerá váš bežný deň, koľko času na sedačke trávite a čo od nej očakávate. Keď sa tieto veci stretnú, zrazu pred vami stojí kus nábytku, ktorý nie je len doplnkom obývačky, ale jej prirodzeným centrom. Už ste si prezreli aktuálnu ponuku sedacích súprav do obývačky na stránkach mojnabytok.sk? Doprajte si komfort a štýl, aký vaša domácnosť potrebuje.
