Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 28.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alfonz
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova    Regióny

28. januára 2026

V byte vo Vranove nad Topľou našli tri mŕtve osoby, podozrivého zadržala polícia


Tagy: Krimi Vražda

V jednom z bytov vo Vranove nad Topľou boli nájdené tri osoby bez známok života. Ako v tejto súvislosti informovala prešovská krajská polícia, jedna osoba bola obmedzená ...



Zdieľať
580534928_1150283480632417_3618940459125608687_n 676x494 28.1.2026 (SITA.sk) - V jednom z bytov vo Vranove nad Topľou boli nájdené tri osoby bez známok života. Ako v tejto súvislosti informovala prešovská krajská polícia, jedna osoba bola obmedzená na osobnej slobode za použitia donucovacích prostriedkov.


Podľa informácii televízie Markíza zomrela v byte matka, otec a ich dcéra. Na telách pritom mali bodnorezné rany. Na mieste zadržali 36-ročného muža, konkrétne syna a brata zosnulých. „Útoku mala predchádzať hádka muža s otcom," uviedla televízia. Podľa televízie Joj policajti voči zadržanému použili taser.

Bližšie informácie polícia poskytne, keď to dovolí procesná situácia.
 
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - V byte vo Vranove nad Topľou našli tri mŕtve osoby, podozrivého zadržala polícia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Krimi Vražda
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ako si vybrať správnu sedaciu súpravu do obývačky: Nejde len o farbu!
<< predchádzajúci článok
Novoročné mulčovačky v Bratislave prekonali minulý rok, v Petržalke sa rozdalo rekordné množstvo mulču – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 