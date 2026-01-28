|
Streda 28.1.2026
Meniny má Alfonz
|
28. januára 2026
Počet zásahov v horách vlani stúpol, najviac ich bolo na lyžiarskych svahoch
Horskí záchranári Záchranári
Záchranári vlani v horách absolvovali viac ako 3 100 výjazdov. Ich počet medziročne vzrástol o osem percent. Najviac zásahov bolo na lyžiarskych svahoch, kde
28.1.2026 (SITA.sk) - Záchranári vlani v horách absolvovali viac ako 3 100 výjazdov. Ich počet medziročne vzrástol o osem percent. Najviac zásahov bolo na lyžiarskych svahoch, kde Horská záchranná služba (HZS) zasahovala vo viac ako 2 200 prípadoch, čo je o 14 percent častejšie oproti predchádzajúcemu roku.
Riaditeľka Operačného strediska tiesňového volania HZS Jana Krajčírová potvrdila, že počet zásahov každoročne stúpa. Uľahčiť a zrýchliť pomoc ľuďom v horách však môže aplikácia HZS, ktorá funguje šesť rokov. V tomto roku roku je služba rozšírená aj o možnosti tiesňovej komunikácie.
Spomínané operačné stredisko prijalo v roku 2025 viac ako 2 200 tiesňových volaní. Najviac hlásení evidujú záchranári z Nízkych Tatier, Malej Fatry a Západných Tatier. Hoci počet zásahov v horolezeckom teréne do prvého stupňa vlani klesol, v teréne nad druhým stupňom obtiažnosti podľa HZS stúpol zo 73 na 91.
Medzi najčastejšie dôvody zásahov patrilo podľa Krajčírovej podcenenie vlastných síl, terénu, počasia či nedostatočná zimná výstroj, ale aj zlé naplánovanie túry. Ďalšími dôvodmi sú nešťastné udalosti ako pád, pošmyknutie, zmena počasia či uviaznutie v ťažkom teréne, a následne zdravotné príčiny.
„Aktuálna zimná sezóna 2025/2026 nám ukazuje, že dostatočná príprava, správna výstroj, vrátane lyžiarskej prilby na svahu či všímavosť, sú životne dôležité. Mnohým zásahom sa dalo predísť rozumným plánovaním, sledovaním lavínových správ a správnou turistickou či horolezeckou výbavou,“ apeluje na návštevníkov hôr riaditeľ HZS Martin Matúšek.
Absolútna bezpečnosť v horách neexistuje a minimalizovať riziko na nulu sa podľa šéfa HZS nedá, no technika, ktorá umožňuje efektívnejšiu a rýchlejšiu pomoc, napreduje. Pri riešení život ohrozujúcich stavov v horskom teréne totiž zohráva čoraz väčšiu úlohu digitálna komunikácia.
Poukázal tak na spomínanú aplikáciu horských záchranárov, ktorú si od jej spustenia stiahlo viac ako 200-tisíc užívateľov. „Pri zásahoch rozhodujú minúty. Presná poloha, možnosť doplniť informácie cez chat alebo video a rýchle odovzdanie údajov ďalším záchranným zložkám skracujú čas, ktorý je pri záchrane ľudského života kľúčový,“ doplnil Matúšek.
Aplikácia HZS je zároveň súčasťou systému NG-SOS, ktorý prepája volajúceho s operačným strediskom a umožňuje odovzdávanie núdzových údajov medzi viacerými zložkami, najmä presnej polohy, ako napríklad leteckej záchrannej zdravotnej služby. Tohtoročná novinka aplikácie, tiesňová komunikácia, pomôže volajúcemu vtedy, keď nebude môcť rozprávať alebo bude v teréne slabý signál na stabilný hovor.
Podľa riaditeľa spoločnosti Medical Information Technologies Filipa Maleňáka je novinkou aj komunikácia cez SMS chat na číslo 18 300. Dopĺňa klasické tiesňové volanie a umožňuje súčasne odoslať z aplikácie potrebné údaje, ako je napríklad poloha, základná identifikácia a klasifikácia incidentov. Zároveň pribudla funkcia intuitívneho výberu tiesňovej linky mimo horskej oblasti.
„Už to nie je len mobilná aplikácia. Budujeme komplexný technologický nástroj, ktorý prepája volajúceho, horské strediská a záchranné zložky vo viacerých krajinách Európy. Zároveň posilňuje prevenciu prostredníctvom výstrah či využívania mapy AED naprieč Slovenskom,“ poznamenal Maleňák.
Za európsky unikát označil to, že toto riešenie funguje aj za hranicami a pozná ho viac ako sedem európskych krajín. Aplikáciu je možné aktívne používať nielen na Slovensku, ale aj v Česku, Rakúsku, nemeckej oblasti Bavorsko, Maďarsku, Fínsku, Moldavsku a v talianskom Trente. Je dostupná bezplatne pre operačný systém Android a IOS.
SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Počet zásahov v horách vlani stúpol, najviac ich bolo na lyžiarskych svahoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Horskí záchranári Záchranári
