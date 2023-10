Ako slovenské voľby ovplyvnia podporu Ukrajiny? Kuleba chce počkať na vytvorenie koalície

Voľba obyvateľov Slovenska

Začatie mierových rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou

2.10.2023 (SITA.sk) - Je príliš skoro hovoriť o tom, ako víťazstvo Roberta Fica a jeho strany Smer-SD vo víkendových slovenských parlamentných voľbách ovplyvní Ukrajinu, myslí si ukrajinský minister zahraničia. Dmytro Kuleba sa vyjadril, že rešpektuje rozhodnutie Slovákov. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Rešpektujeme voľbu obyvateľov Slovenska. A myslím si, že je priskoro hodnotiť, ako tieto voľby ovplyvnia podporu Ukrajiny. Musíme počkať, kým sa vytvorí koalícia,“ skonštatoval šéf ukrajinskej diplomacie.Fico, ktorý má prokremeľské postoje, by mal začať rozhovory o vytvorení koalície, ktorá by mohla predstavovať výzvu pre jednotu Organizácie Severoatlantickej aliancie (NATO ) a Európskej únie v postoji k Ukrajine. Bratislava bola dosiaľ jedným z najväčších podporovateľov Kyjeva v jeho boji proti ruskej agresii, konštatuje CNN.Po voľbách sa Fico vyjadril, že urobí všetko pre začatie mierových rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou. Je nepravdepodobné, že by rokovania Ukrajina privítala, keďže v súčasnosti by pravdepodobne zahŕňali návrhy, v ktorých by malo byť územie postúpené Rusku, čo je pre Kyjev neprípustné, dodáva CNN.