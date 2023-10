Na Slovensko dorazilo prvé obrnené vozidlo Patria AMV XP 8×8. Predstavené bude na výstave IDEB 3.-5. októbra

2.10.2023 (SITA.sk) -Pre potreby Ozbrojených síl SR budú jednotlivé kusy vozidiel postupne odovzdávané od prvého polroka 2024 vo verzii ambulantné vozidlo, do konca druhého polroka 2024 vo verzii bojové vozidlo pechoty a od prvého kvartálu 2025 vo verzii C2 - veliteľské vozidlo. Posledné vozidlo by malo byť odovzdané v roku 2027."Príchod prvého vozidla Patria AMV XP 8x8 na Slovensko je jedným z dôležitých míľnikov v programe vozidiel. Patria sa zaviazala dodržiavať dohodnuté harmonogramy dodávok, ako aj pokračovať vo výrobe na Slovensku. Spoločne so spoločnosťamia CSM, ako aj s ďalšími slovenskými firmami sme začali budovať lokálne kapacity prostredníctvom technologického transferu a školiacich programov. Tento proces prispeje k rozvoju miestneho strojárskeho a obranného priemyslu vďaka prenosu technických skúseností a inovácií v oblasti špičkových obrnených modulárnych vozidiel a Slovensku to zároveň zaručí udržateľnosť a bezpečnosť dodávok," hovorí Hugo Vanbockryck, senior viceprezident pre európsky trh zo spoločnosti Patria.Ministerstvo obrany SR sa rozhodlo pre spoluprácu s Fínskom v marci 2022 a vybralo vozidlo Patria AMV XP 8x8 ako víťaza tendra v rámci programu 8x8. Patria AMV XP 8x8 sa po testoch systému a vyhodnotení štúdie uskutočniteľnosti umiestnila na prvom mieste. Koncom marca 2022 dala Vláda SR súhlas, aby Ministerstvo obrany SR začalo s Fínskom a so spoločnosťou Patria rokovania o zmluve. Tá bola podpísaná koncom augusta 2022. Dohodnutý nákup pozostáva zo 76 bojových obrnených vozidiel s tromi variantmi vozidiel.Patria je medzinárodný poskytovateľ služieb v oblasti obrany, bezpečnosti a podpory životného cyklu leteckej techniky, technologických riešení a výcviku pilotov. Spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom z oblasti leteckej a vojenskej techniky dostupnosť vybavenia, nepretržitý rozvoj výkonnosti, ako aj vybrané produkty a služby v oblasti spravodajstva, sledovania a systémov riadenia. Poslaním spoločnosti Patria je poskytovať svojim zákazníkom dôveru za každých podmienok a jej víziou je byť partnerom č. 1 pre kritické operácie na zemi, na mori a vo vzduchu. Patria má niekoľko pobočiek vrátane Fínska, Švédska, Nórska, Belgicka, Holandska, Estónska, Lotyšska a Španielska. Zamestnáva pritom viac ako 3 000 odborníkov. Spoločnosť je vo vlastníctve fínskeho štátu (50,1 %) a nórskej spoločnosti Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria vlastní 50 % spoločnosti Nammo a tieto tri spoločnosti spolu tvoria popredné severské obranné partnerstvo.Informačný servis