Ako ušetriť vodu v domácnosti? Tieto tipy pomôžu planéte i našej peňaženke

22.9.2022 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku sme tento rok zažili jedno z najhorúcejších a zároveň najsuchších liet za posledné desaťročia. Mnohé mestá a obce museli prejsť na úsporný režim, obyvateľom tiekla voda len v obmedzených hodinách. Zisťovali sme, kde nám v domácnosti odteká najviac vody a čo môže urobiť každý z nás, aby mali aj naše deti v budúcnosti vody dostatok.Sprcha viackrát denne, kúpanie vo vani, "veľké" splachovanie či poloprázdna práčka. Toto sú najväčšie objemy vody, ktorú púšťame len tak dolu odtokom. Odsledovali ste si niekedy čas strávený pod sprchou? Tak schválne, skúste si raz počas večernej či rannej rutiny zapnúť rádio a spočítajte, koľko pesničiek si vypočujete. A teraz prichádza výzva! Čo keby ste si dali čas na sprchovanie iba v trvaní jednej pesničky? Dobrú službu urobí aj výmena sprchovej hlavice za nízko prietokovú, ušetrí nám to až polovicu odtečenej vody. Ak sa už nevieme zbaviť kúpeľa, dávajme si ho naozaj len za odmenu, povedzme raz za mesiac. Nech nás hreje pri srdci, že sprcha nás vyjde o 60 litrov vody menej ako kúpeľ.Hektolitre vody dokážeme vyplytvať aj v kuchyni. V prípade, že plánujeme variť zo zmrazených potravín, myslime na to včas a dajme ich rozmraziť večer pred prípravou do chladničky. Ak sme na to zabudli, radšej dajme mäso do misky s vlažnou vodou, ako ho rozmrazovať pod prúdom tečúcej vody. A keď už začneme s varením, vyberajme si hrnce vhodných veľkostí. Niekedy stačí cestoviny uvariť v menšom hrnci, čím logicky minieme menej vody. A voda, ktorá nám ostane, poslúži po vychladnutí napríklad na poliatie kvetov. Rovnako by sme mohli zeleninu a ovocie umývať v miske s vodou a nie pod tečúcou.A čo taká bežná každodenná aktivita, akou je umývanie riadu? Prvou podstatnou otázkou je, či riad umývame ručne alebo máme umývačku. Vedeli ste, že ak riad umývame ručne, spotrebujeme aj 90 litrov vody? Naopak, umývačka riadu potrebuje v priemere len 10 litrov na jeden cyklus, dokonca ak zapneme eko-program, tak len 7. Ešte viac vody vieme ušetriť, ak použijeme vysokokvalitné kapsuly Finish. Mnohí z nás taniere pred vložením do umývačky opláchnu, aby ich zbavili hrubej nečistoty. Za týždeň tak však zbytočne vypustíme až 54 litrov vody. S kapsulamiAll in 1 to už nie je potrebné, pretože spoľahlivo odstránia i silné nečistoty a zaschnutú mastnotuVďaka špeciálnemu trojkomorovému zloženiu s technológiou ACTIVELIFT kapsuly zabezpečia perfektnú čistotu a diamantový lesk hneď na prvýkrát. Tiež ochránia sklo pred koróziou a zakalením. Celé balenie je recyklovateľné, obal kapsúl biologicky rozložiteľný a 100 % rozpustný vo vode.Práve na problematiku nedostatku vody a potreby jej šetrenia na Slovensku reaguje samotná značka Finish. A to nielen vyššie spomenutými kapsulami, ale aj podporou vzdelávacieho projektu Voda pre našu budúcnosť pod taktovkou CEEV Živica. Ide o sériu vzdelávacích a praktických aktivít na 8 pilotných Zelených školách. Projekt bol odštartovaný minulý rok a lektori zaškolili školské tímy, aby vedeli učiť o klimatickej zmene, suchu a potrebe zadržiavania a rozumného využívania vody v mestách. Školy si naplánovali a niektoré dokonca už začali realizovať konkrétne adaptačné opatrenia na školských dvoroch, aby zmiernili mikroklímu, napríklad mokrade, jazierka, či meteostaničky. Zaujímavou a prínosnou aktivitou bolo aj termosnímkovanie školských dvorov, keď sa deti presvedčili, že aj "malé" opatrenia v rámci školského dvora majú vplyv na mikroklímu.