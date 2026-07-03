|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 3.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Miloslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. júla 2026
Ako v Bratislave dostať ľudí z áut do MHD? Vallo, Winkler, Ráž a ďalší kandidáti na primátora predstavili návrhy
Kandidatúru na pozíciu primátora Bratislavy zatiaľ ohlásilo sedem záujemcov. Kandidáti na primátora Bratislavy pre SITA priblížili, akými opatreniami by v prípade svojho zvolenia motivovali ľudí ...
Zdieľať
3.7.2026 (SITA.sk) - Kandidatúru na pozíciu primátora Bratislavy zatiaľ ohlásilo sedem záujemcov.
Kandidáti na primátora Bratislavy pre SITA priblížili, akými opatreniami by v prípade svojho zvolenia motivovali ľudí využívať verejnú dopravu namiesto áut.
Kandidatúru na pozíciu primátora Bratislavy zatiaľ ohlásilo sedem záujemcov. Okrem súčasného primátora Matúša Valla (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati), kandiduje minister dopravy Jozef Ráž (NEKA), mestský poslanec Martin Winkler (Dunaj), starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (NEKA), predseda OZ Miroslav Heredoš, predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová a bloger Ľubomír Geci.
Ako prvý odpovedal mestský poslanec a predseda strany Dunaj Martin Winkler. „Zavediem 15-minútový lístok, posilníme spoločne so župou prímestskú dopravu, v lete bude v MHD funkčná klimatizácia," vymenoval plánované zmeny.
Winkler chce v prípade svojho zvolenia tiež zvýšiť bezpečnosť cestujúcich v MHD s pomocou mestskej polície, znovu obnoviť zrušené, skrátené a expresné linky, a tiež urýchliť výstavbu záchytných parkovísk.
Ďalší kandidát na primátora - bloger Ľubomír Geci poznamenal, že individuálna automobilová doprava tu vždy bude a cieľom nie je autá zakázať, ale MHD urobiť natoľko atraktívnou, aby ľudia presadli dobrovoľne.
„Jedným z dôvodov, prečo máme v Bratislave toľko áut, je to, že ľudia sa sťahujú za hranice mesta kvôli nedostupnosti bývania, no zároveň tu pracujú a nemajú inú možnosť ako prísť autom. Na druhej strane v samotnom meste stále povoľujeme výstavbu v okrajových častiach so zlou obslužnosťou liniek MHD, čím ľuďom prakticky nenechávame inú možnosť. Osobne si nemyslím, že problémom je cena lístkov," priblížil Geci.
Ako dodal, vlastníctvo auta vyjde niekoľkonásobne drahšie ako predplatený lístok, takže znižovanie cien podľa neho nie je cesta. Znížením cien by naopak poklesli tržby, čím by sa zvýšil tlak na mestský rozpočet, ktorý dopravný podnik každý rok dotuje cez 100 miliónov eur a MHD by bola nakoniec ešte menej atraktívna. „Preto upravím územný plán tak, aby sa stavalo predovšetkým tam, kde už dobré dopravné napojenie existuje a mesto sa zbytočne nerozrastalo do šírky," spresnil kandidát na primátora.
Ďalším plánom Geciho je audit vedenia liniek. „Nestačí vedieť koľko ľudí nastúpi na zastávke, treba vedieť odkiaľ idú a kam, pretože cestovanie MHD by nemalo trvať výrazne dlhšie ako cesta autom," myslí si bloger.
Zamerať sa chce aj na okrajové mestské časti, odkiaľ ľudia využívajú autá najviac. Dôležitá je podľa neho tiež kvalita a bezpečnosť cestovania samotného, preto presadí zlepšenie čistoty a údržby vozidiel a dôsledné riešenie neprispôsobivých cestujúcich priamo v prostriedkoch MHD.
„Ľudia musia cítiť, že MHD je nielen rýchla, ale aj príjemná a bezpečná. Zriadim odstavné parkoviská na hraniciach mesta, kde môžu ľudia dlhodobo parkovať autá, ktoré denne nepotrebujú, čím sa uvoľnia miesta v meste a ľudia nebudú mať dôvod auto tu vôbec používať," doplnil Geci.
Ďalší kandidát na primátora - súčasný minister dopravy Jozef Ráž uviedol, že MHD musí byť rýchla, pohodlná a bezpečná. „Mojím plánom je budovať veľkokapacitné záchytné parkoviská pri vjazdoch do mesta (Zlaté Piesky, Bory, Janíkov dvor...) s priamou väzbou na MHD a s lístkami v cene parkovného. Tiež chcem pokračovať v modernizácii infraštruktúry a vozového parku z nástrojov, ktoré nám ponúka EÚ a obnoviť 15-minútový lístok. Ruka v ruke s tým treba pracovať na lepšej doprave, aby MHD nemusela stáť v kolónach," priblížil svoje plány na zlepšenie dopravy v Bratislave.
Ďalší kandidát na primátora - predseda OZ Voľná zóna Miroslav Heredoš si myslí, že motoristi presadnú do MHD iba vtedy, keď bude cenovo lukratívna. „Môj hlavný cieľ, ktorý budem aj verejne prezentovať, je cena ročného predplatného lístka v MHD na úrovni 149 eur, tak ako je to dnes v Prahe," uviedol s tým, že cena 263 eur je neúmerná a stojí za stavom, že iba sedem percent občanov mesta má kúpený ročný predplatný lístok. „Občania nasadnú do MHD iba vtedy, keď bude viac cenovo atraktívna," dodal.
Aktuálny primátor Bratislavy Matúš Vallo, podporený stranami Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati si myslí, že jediný naozaj účinný spôsob je ďalej posilňovať MHD a zároveň budovať kvalitnú infraštruktúru pre čo najviac rôznych spôsobov dopravy, do ktorých sa všetci obyvatelia efektívne rozdelia podľa svojich individuálnych potrieb a preferencií. „O to sa snažíme vo všetkých našich dopravných projektoch," poznamenal.
„Náš plán je urobiť bratislavskú MHD najlepšou hromadnou dopravou v kategórii stredne veľkých miest bez metra. Modernizovaním existujúcich a budovaním nových električkových radiál do roku 2030 zabezpečíme, aby až 41 percent obyvateľov malo zastávku električky dostupnú do 500 metrov od bydliska," vymenoval svoje plány súčasný primátor. „Spokojnosť obyvateľov s MHD udržíme na najvyšších úrovniach – až 90 percent - a komplexnými intervenciami v doprave aj zvyšovaním efektivity MHD budeme pokračovať v maximalizácii prevádzkovej rýchlosti vozidiel MHD a v znižovaní časov meškania," dodal.
Medzi ďalšie plány súčasného primátora patrí modernizácia vozového parku. „Už dnes máme takmer 100 percent vozidiel MHD klimatizovaných a do roku 2030 chceme, aby 96 percent vozidiel bolo aj bezbariérových," priblížil. Medzi ďalšie plány zaradil rozšírenie siete záchytných parkovísk a budovanie parkovacích domov, kde môžu ľudia pohodlne prestúpiť na MHD, čo prirodzene eliminuje aj zápchy áut na cestách.
„Postupným dobudovaním TIOPov zo strany štátu na priesečníkoch električkových radiál a železníc vytvoríme komfortné prestupné uzly aj pre cestujúcich do Bratislavy, čím zatraktívnime tento spôsob dochádzania do mesta. Súčasne budeme žiadať štát o vytvorenie systému vnútromestskej osobnej železničnej dopravy a skvalitnenie železničných staníc, najmä Hlavnej stanice. Zároveň sa zameriame na prepájanie viacerých úsekov existujúcej a budovanie novej kvalitnej cyklo infraštruktúry - budovaním bezpečných a prepojených cyklociest vytvoríme kvalitné podmienky a zároveň odľahčíme cesty pre tých, ktorí na presun potrebujú používať MHD alebo auto," doplnil Vallo.
Ďalšia kandidátka na primátorku a predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová si myslí, že doprava v Bratislave potrebuje zmenu filozofie. „Dnes sa obyvatelia často stretávajú s tým, že mesto ich skôr sankcionuje, ako motivuje využívať verejnú dopravu. Som presvedčená, že moderné európske mesto musí ľudí presviedčať kvalitnou a cenovo dostupnou službou, nie vysokými pokutami a stále drahšími lístkami," uviedla.
Pred oznámením kandidatúry sa o tejto téme rozprávala aj so Zdeňkom Hřibom, bývalým primátorom Prahy. „Keď som mu ukázala ceny cestovného v Bratislave, bol úprimne prekvapený. Praha má metro, výrazne rozsiahlejšiu dopravnú sieť a napriek tomu zaplatí bežný obyvateľ za ročný lístok približne 150 eur. V Bratislave je to viac ako 260 eur," zdôraznila Šubová s tým, že študent v Prahe zaplatí približne 50 eur, pričom v Bratislave viac ako 130 eur.
Výsledkom podľa nej je, že v Prahe má celoročný lístok približne 80 percent obyvateľov, zatiaľ čo v Bratislave sa toto číslo pohybuje len okolo 15 až 20 percent. „To nie je náhoda. To je výsledok úplne odlišného prístupu mesta k vlastným obyvateľom," konštatuje kandidátka na primátorku.
Ako ďalej uviedla, jej cieľom je tento prístup zmeniť. „Budem presadzovať, aby sa ceny celoročných ,električeniek' resp. cestovných lístkov v Bratislave postupne priblížili úrovni Prahy, aby boli výrazne dostupnejšie pre študentov aj bežných obyvateľov," priblížila. Zároveň chce presadiť bezplatnú MHD pre deti z jednorodičovských domácností do 18 rokov a zníženie vekovej hranice zvýhodneného cestovania pre seniorov zo 70 na 65 rokov. „Som presvedčená, že ak ľuďom ponúkneme dostupnú, spoľahlivú a kvalitnú verejnú dopravu, výrazne viac z nich ju začne využívať. A to je cesta k menej autám v uliciach, lepšej kvalite života aj zdravším financiám mesta," doplnila Šubová.
Kandidátka na primátorku - starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová poukázala na to, že v poslednom období pribúda prestupov, bol zrušený 15-minútový lístok, rušia sa linky a aj vozidlá MHD spomaľujú kolóny.
„Verejná doprava má byť rýchla, bezpečná a lacná. Na tom treba pracovať a ak chceme, aby ľudia presadali z áut do MHD je potrebné vybudovať aj záchytné parkoviská s nadväznosťou na MHD," uviedla.
Zdroj: SITA.sk - Ako v Bratislave dostať ľudí z áut do MHD? Vallo, Winkler, Ráž a ďalší kandidáti na primátora predstavili návrhy © SITA Všetky práva vyhradené.
Kandidáti na primátora Bratislavy pre SITA priblížili, akými opatreniami by v prípade svojho zvolenia motivovali ľudí využívať verejnú dopravu namiesto áut.
Sedem kandidátov
Kandidatúru na pozíciu primátora Bratislavy zatiaľ ohlásilo sedem záujemcov. Okrem súčasného primátora Matúša Valla (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati), kandiduje minister dopravy Jozef Ráž (NEKA), mestský poslanec Martin Winkler (Dunaj), starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (NEKA), predseda OZ Miroslav Heredoš, predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová a bloger Ľubomír Geci.
Winkler: Zavediem 15-minútový lístok
Ako prvý odpovedal mestský poslanec a predseda strany Dunaj Martin Winkler. „Zavediem 15-minútový lístok, posilníme spoločne so župou prímestskú dopravu, v lete bude v MHD funkčná klimatizácia," vymenoval plánované zmeny.
Winkler chce v prípade svojho zvolenia tiež zvýšiť bezpečnosť cestujúcich v MHD s pomocou mestskej polície, znovu obnoviť zrušené, skrátené a expresné linky, a tiež urýchliť výstavbu záchytných parkovísk.
Geci: Spravím MHD atraktívnejšou
Ďalší kandidát na primátora - bloger Ľubomír Geci poznamenal, že individuálna automobilová doprava tu vždy bude a cieľom nie je autá zakázať, ale MHD urobiť natoľko atraktívnou, aby ľudia presadli dobrovoľne.
„Jedným z dôvodov, prečo máme v Bratislave toľko áut, je to, že ľudia sa sťahujú za hranice mesta kvôli nedostupnosti bývania, no zároveň tu pracujú a nemajú inú možnosť ako prísť autom. Na druhej strane v samotnom meste stále povoľujeme výstavbu v okrajových častiach so zlou obslužnosťou liniek MHD, čím ľuďom prakticky nenechávame inú možnosť. Osobne si nemyslím, že problémom je cena lístkov," priblížil Geci.
Ako dodal, vlastníctvo auta vyjde niekoľkonásobne drahšie ako predplatený lístok, takže znižovanie cien podľa neho nie je cesta. Znížením cien by naopak poklesli tržby, čím by sa zvýšil tlak na mestský rozpočet, ktorý dopravný podnik každý rok dotuje cez 100 miliónov eur a MHD by bola nakoniec ešte menej atraktívna. „Preto upravím územný plán tak, aby sa stavalo predovšetkým tam, kde už dobré dopravné napojenie existuje a mesto sa zbytočne nerozrastalo do šírky," spresnil kandidát na primátora.
Ďalším plánom Geciho je audit vedenia liniek. „Nestačí vedieť koľko ľudí nastúpi na zastávke, treba vedieť odkiaľ idú a kam, pretože cestovanie MHD by nemalo trvať výrazne dlhšie ako cesta autom," myslí si bloger.
Zamerať sa chce aj na okrajové mestské časti, odkiaľ ľudia využívajú autá najviac. Dôležitá je podľa neho tiež kvalita a bezpečnosť cestovania samotného, preto presadí zlepšenie čistoty a údržby vozidiel a dôsledné riešenie neprispôsobivých cestujúcich priamo v prostriedkoch MHD.
„Ľudia musia cítiť, že MHD je nielen rýchla, ale aj príjemná a bezpečná. Zriadim odstavné parkoviská na hraniciach mesta, kde môžu ľudia dlhodobo parkovať autá, ktoré denne nepotrebujú, čím sa uvoľnia miesta v meste a ľudia nebudú mať dôvod auto tu vôbec používať," doplnil Geci.
Ráž: Zabezpečím rýchlu a bezpečnú MHD
Ďalší kandidát na primátora - súčasný minister dopravy Jozef Ráž uviedol, že MHD musí byť rýchla, pohodlná a bezpečná. „Mojím plánom je budovať veľkokapacitné záchytné parkoviská pri vjazdoch do mesta (Zlaté Piesky, Bory, Janíkov dvor...) s priamou väzbou na MHD a s lístkami v cene parkovného. Tiež chcem pokračovať v modernizácii infraštruktúry a vozového parku z nástrojov, ktoré nám ponúka EÚ a obnoviť 15-minútový lístok. Ruka v ruke s tým treba pracovať na lepšej doprave, aby MHD nemusela stáť v kolónach," priblížil svoje plány na zlepšenie dopravy v Bratislave.
Heredoš: Zavediem ročný lístok za 149 eur
Ďalší kandidát na primátora - predseda OZ Voľná zóna Miroslav Heredoš si myslí, že motoristi presadnú do MHD iba vtedy, keď bude cenovo lukratívna. „Môj hlavný cieľ, ktorý budem aj verejne prezentovať, je cena ročného predplatného lístka v MHD na úrovni 149 eur, tak ako je to dnes v Prahe," uviedol s tým, že cena 263 eur je neúmerná a stojí za stavom, že iba sedem percent občanov mesta má kúpený ročný predplatný lístok. „Občania nasadnú do MHD iba vtedy, keď bude viac cenovo atraktívna," dodal.
Vallo: Vybudujem kvalitnú dopravnú infraštruktúru
Aktuálny primátor Bratislavy Matúš Vallo, podporený stranami Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati si myslí, že jediný naozaj účinný spôsob je ďalej posilňovať MHD a zároveň budovať kvalitnú infraštruktúru pre čo najviac rôznych spôsobov dopravy, do ktorých sa všetci obyvatelia efektívne rozdelia podľa svojich individuálnych potrieb a preferencií. „O to sa snažíme vo všetkých našich dopravných projektoch," poznamenal.
„Náš plán je urobiť bratislavskú MHD najlepšou hromadnou dopravou v kategórii stredne veľkých miest bez metra. Modernizovaním existujúcich a budovaním nových električkových radiál do roku 2030 zabezpečíme, aby až 41 percent obyvateľov malo zastávku električky dostupnú do 500 metrov od bydliska," vymenoval svoje plány súčasný primátor. „Spokojnosť obyvateľov s MHD udržíme na najvyšších úrovniach – až 90 percent - a komplexnými intervenciami v doprave aj zvyšovaním efektivity MHD budeme pokračovať v maximalizácii prevádzkovej rýchlosti vozidiel MHD a v znižovaní časov meškania," dodal.
Medzi ďalšie plány súčasného primátora patrí modernizácia vozového parku. „Už dnes máme takmer 100 percent vozidiel MHD klimatizovaných a do roku 2030 chceme, aby 96 percent vozidiel bolo aj bezbariérových," priblížil. Medzi ďalšie plány zaradil rozšírenie siete záchytných parkovísk a budovanie parkovacích domov, kde môžu ľudia pohodlne prestúpiť na MHD, čo prirodzene eliminuje aj zápchy áut na cestách.
„Postupným dobudovaním TIOPov zo strany štátu na priesečníkoch električkových radiál a železníc vytvoríme komfortné prestupné uzly aj pre cestujúcich do Bratislavy, čím zatraktívnime tento spôsob dochádzania do mesta. Súčasne budeme žiadať štát o vytvorenie systému vnútromestskej osobnej železničnej dopravy a skvalitnenie železničných staníc, najmä Hlavnej stanice. Zároveň sa zameriame na prepájanie viacerých úsekov existujúcej a budovanie novej kvalitnej cyklo infraštruktúry - budovaním bezpečných a prepojených cyklociest vytvoríme kvalitné podmienky a zároveň odľahčíme cesty pre tých, ktorí na presun potrebujú používať MHD alebo auto," doplnil Vallo.
Šubová: Zaobstarám dostupnú a kvalitnú MHD
Ďalšia kandidátka na primátorku a predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová si myslí, že doprava v Bratislave potrebuje zmenu filozofie. „Dnes sa obyvatelia často stretávajú s tým, že mesto ich skôr sankcionuje, ako motivuje využívať verejnú dopravu. Som presvedčená, že moderné európske mesto musí ľudí presviedčať kvalitnou a cenovo dostupnou službou, nie vysokými pokutami a stále drahšími lístkami," uviedla.
Pred oznámením kandidatúry sa o tejto téme rozprávala aj so Zdeňkom Hřibom, bývalým primátorom Prahy. „Keď som mu ukázala ceny cestovného v Bratislave, bol úprimne prekvapený. Praha má metro, výrazne rozsiahlejšiu dopravnú sieť a napriek tomu zaplatí bežný obyvateľ za ročný lístok približne 150 eur. V Bratislave je to viac ako 260 eur," zdôraznila Šubová s tým, že študent v Prahe zaplatí približne 50 eur, pričom v Bratislave viac ako 130 eur.
Výsledkom podľa nej je, že v Prahe má celoročný lístok približne 80 percent obyvateľov, zatiaľ čo v Bratislave sa toto číslo pohybuje len okolo 15 až 20 percent. „To nie je náhoda. To je výsledok úplne odlišného prístupu mesta k vlastným obyvateľom," konštatuje kandidátka na primátorku.
Ako ďalej uviedla, jej cieľom je tento prístup zmeniť. „Budem presadzovať, aby sa ceny celoročných ,električeniek' resp. cestovných lístkov v Bratislave postupne priblížili úrovni Prahy, aby boli výrazne dostupnejšie pre študentov aj bežných obyvateľov," priblížila. Zároveň chce presadiť bezplatnú MHD pre deti z jednorodičovských domácností do 18 rokov a zníženie vekovej hranice zvýhodneného cestovania pre seniorov zo 70 na 65 rokov. „Som presvedčená, že ak ľuďom ponúkneme dostupnú, spoľahlivú a kvalitnú verejnú dopravu, výrazne viac z nich ju začne využívať. A to je cesta k menej autám v uliciach, lepšej kvalite života aj zdravším financiám mesta," doplnila Šubová.
Čahojová: Postarám sa o rýchlu, bezpečnú a lacnú dopravu
Kandidátka na primátorku - starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová poukázala na to, že v poslednom období pribúda prestupov, bol zrušený 15-minútový lístok, rušia sa linky a aj vozidlá MHD spomaľujú kolóny.
„Verejná doprava má byť rýchla, bezpečná a lacná. Na tom treba pracovať a ak chceme, aby ľudia presadali z áut do MHD je potrebné vybudovať aj záchytné parkoviská s nadväznosťou na MHD," uviedla.
Zdroj: SITA.sk - Ako v Bratislave dostať ľudí z áut do MHD? Vallo, Winkler, Ráž a ďalší kandidáti na primátora predstavili návrhy © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Moldavský premiér Munteanu po ôsmich mesiacoch rezignoval, Sanduová odmietla spory
Moldavský premiér Munteanu po ôsmich mesiacoch rezignoval, Sanduová odmietla spory
<< predchádzajúci článok
Prieskum poslal Demokratov mimo parlamentu a najviac si polepšila Republika. Vyhral by voľby Smer alebo Progresívne Slovensko?
Prieskum poslal Demokratov mimo parlamentu a najviac si polepšila Republika. Vyhral by voľby Smer alebo Progresívne Slovensko?