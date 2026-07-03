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03. júla 2026

Moldavský premiér Munteanu po ôsmich mesiacoch rezignoval, Sanduová odmietla spory


Tagy: Moldavská prezidentka Moldavská vláda Moldavský premiér Rezignácia

Prezidentka oznámila začiatok konzultácií o novom predsedovi vlády a zdôraznila pokračovanie proeurópskeho kurzu krajiny. Moldavský premiér



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france_eu_order_of_merit_prize_79918 676x451 3.7.2026 (SITA.sk) - Prezidentka oznámila začiatok konzultácií o novom predsedovi vlády a zdôraznila pokračovanie proeurópskeho kurzu krajiny.

Moldavský premiér Alexandru Munteanu v piatok oznámil rezignáciu po necelých ôsmich mesiacoch vo funkcii.


V príspevku na sociálnej sieti uviedol, že už nemôže vykonávať svoju funkciu „v súlade so svojimi zásadami a presvedčením“.


Šesťdesiatdvaročný ekonóm a bývalý podnikateľ dôvody svojho odchodu bližšie nevysvetlil. Vo funkcii však zostane ako dočasne poverený premiér, kým prezidentka Maia Sanduová nezačne konzultácie s politickými stranami o jeho nástupcovi.



Špekulácie odmieta


Sanduová odmietla špekulácie, že Munteanu nemal dostatočný priestor na riadenie vlády alebo boj proti zneužívaniu moci.


„Špekulácie, že chcel bojovať proti zneužívaniu právomocí, ale nebolo mu to umožnené, sú nepravdivé,“ povedala na tlačovej konferencii.



Najchudobnejšia krajina


Munteanu sa stal premiérom vlani v októbri po víťazstve proeurópskej Strany akcie a solidarity (PAS) v parlamentných voľbách.


Jeho hlavnou úlohou bolo podporiť hospodárstvo jednej z najchudobnejších krajín Európy, ktorá susedí s vojnou zasiahnutou Ukrajinou.



Cieľom je EÚ


Prezidentka zároveň zdôraznila, že Moldavsko musí pokračovať v reformách a európskej integrácii.


„Chcem jednotný a silný vládny tím, schopný posúvať dopredu cieľ našej krajiny – vstup do Európskej únie,“ uviedla Sanduová.




Zdroj: SITA.sk - Moldavský premiér Munteanu po ôsmich mesiacoch rezignoval, Sanduová odmietla spory © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Moldavská prezidentka Moldavská vláda Moldavský premiér Rezignácia
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