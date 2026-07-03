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03. júla 2026

Prieskum poslal Demokratov mimo parlamentu a najviac si polepšila Republika. Vyhral by voľby Smer alebo Progresívne Slovensko?


Tagy: Parlamentné voľby Prieskum agentúry Focus

Ako by dopadli voľby, ak by sa konali v závere júna? Ak by sa parlamentné voľby konali v závere júna, zvíťazilo by v nich hnutie



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65ec33ade1115166598670 scaled 1 676x451 3.7.2026 (SITA.sk) - Ako by dopadli voľby, ak by sa konali v závere júna?


Ak by sa parlamentné voľby konali v závere júna, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko (PS). Svoj hlas by mu odovzdalo 18,1 percenta voličov. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry Focus pre web 360tka.sk. Dáta boli zbierané v dňoch 22. až 29. júna na vzorke 1 027 respondentov.

Na druhej priečke skončila strana Smer-SD so ziskom 17,7 percenta hlasov. Tretie miesto patrí v súčasnosti mimoparlamentnému hnutiu Republika, ktoré by vo voľbách podporilo 11,6 percenta respondentov. Do parlamentu by sa dostali ešte ďalšie štyri politické subjekty. Hnutie Slovensko by volilo 9 percent opýtaných, Hlas-SD 8 percent a strana Sloboda a Solidarita (SaS) by získala podporu 7 percent voličov.

Do parlamentu by sa ešte prebojovalo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktorému by svoj hlas odovzdalo 6,7 percenta účastníkov prieskumu. Tesne pred bránami Národnej rady SR skončila v prieskume strana Demokrati. Tento mimoparlamentný subjekt by volilo 4,8 percenta respondentov. Do parlamentu by sa nedostala ani Slovenská národná strana (4,2 %), ani Maďarská aliancia (3,9 %), či hnutie Sme rodina (2,8 %).

Najväčšmi si polepšilo hnutie Republika


V porovnaní s májovými výsledkami si najväčšmi polepšilo hnutie Republika, ktoré by získalo o 1,9 percenta viac hlasov ako v máji. O 0,1 percentuálneho bodu si ešte polepšila Maďarská aliancia, inak ale všetky politické subjekty v prieskume dosiahli v medzimesačnom porovnaní horšie výsledky.

Najviac stratilo KDH, a to 0,8 percentuálneho bodu. Hnutie Slovensko v porovnaní s májom prišlo o 0,6 percentuálneho bodu. Viacero strán má v prieskume oproti májovým výsledkom o 0,4 percentuálneho bodu menej. Ide o Smer-SD, Hlas-SD aj Demokratov. Menšie straty zaznamenala aj SNS a Sme rodina (po 0,3 percentuálneho bodu), a tiež PS a SaS (po 0,2 percentuálneho bodu).

Rozdelenie mandátov


Po prepočítaní hlasov na mandáty by progresívci v parlamente obsadili 35 kresiel. Smer by mal 34 poslancov, Republika 22 a Hnutie Slovensko by obsadilo 17 kresiel. Strane Hlas by pripadlo 15 mandátov, SaS 14 a kresťanskí demokrati by obsadili 13 miest v parlamente.

Smeru a Hlasu by na získanie parlamentne väčšiny nestačila ani spolupráca s Republikou, spoločne by mali 71 mandátov. Strany súčasnej opozície by síce dokázali zložiť parlamentnú väčšinu, no potrebovali by k tomu aj Hnutie Slovensko, s ktorým by mali 79 kresiel v parlamente. Bez matovičovcov by to bolo 62.


Zdroj: SITA.sk - Prieskum poslal Demokratov mimo parlamentu a najviac si polepšila Republika. Vyhral by voľby Smer alebo Progresívne Slovensko? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Parlamentné voľby Prieskum agentúry Focus
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