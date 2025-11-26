Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 26.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kornel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Ako vybrať ideálnu vaňu s dvierkami pre seniorov do vašej kúpeľne



Riešenie, ktoré uľahčí každodenný pohyb v kúpeľni, dokáže zvýšiť bezpečie. Za zmienku stojí vaňa s dvierkami pre seniorov. Ako ale vybrať tú správnu?



Zdieľať
Ako vybrať ideálnu vaňu s dvierkami pre seniorov do vašej kúpeľne

 

Nájsť riešenie, ktoré uľahčí každodenný pohyb v kúpeľni, dokáže zásadne zmeniť komfort aj pocit istoty. Pri starších ľuďoch zohráva vhodné vybavenie ešte väčšiu úlohu.

Výška hrán, klzké povrchy či opotrebovanie sú pre seniorov problémom už pri jednoduchom sprchovaní. Práve vtedy prichádza do úvahy vybavenie, ktoré znižuje riziko a zároveň zvyšuje pohodlie počas hygieny. Jedným z takých riešení je bezbariérová vaňa.

Ako vybrať vaňu s dvierkami do vašej kúpeľne?

Podľa dát Eurostatu patrí kúpeľňa medzi najrizikovejšie priestory. Zatiaľ čo pri sprchovom kúte k pohodliu a stabilite postačia sprchové vaničky z liateho mramoru, pri kúpaní je to náročnejšie. Ak chce rodina zvýšiť bezpečnosť svojich rodičov či starých rodičov, rozumná voľba vane zohráva veľkú rolu. Najviac sa nám osvedčuje vaňa s dvierkami pre seniorov. Ako ale vybrať tú správnu?

  1. Zamerajte sa na výšku vstupu a šírku dverí

Pri výbere veľa napovie samotný vstup do vane. Sledujte výšku prahu – v praxi sa osvedčili modely približne do 15 cm, pri ktorých nie je nutné nohu dvíhať neprirodzene vysoko.

Pozrite sa aj na šírku dverí. Praktické minimum býva okolo 40–50 cm, aby človek nemusel vstupovať bokom a vedel sa vo vnútri pohodlne otočiť.

  1. Pozrite sa na materiál, nosnosť a tvar vane

Sledujte nosnosť uvedenú výrobcom. Kvalitnejšie modely rátajú s vyššou váhou človeka aj s bezpečnostnou rezervou. Kompozitné materiály zvyčajne ponúkajú pevnejšie dno.

Všímajte si aj tvar vnútra vane: či má integrované sedadlo, ako hlboko sa sedí a či sa dajú pohodlne natiahnuť nohy.

  1. Bezpečnostné prvky a servis v reálnom používaní

Protišmyková úprava dna, pevné madlá a ergonomicky tvarované sedadlo robia z vane priestor, v ktorom sa senior cíti istejšie pri každom pohybe. Premyslené rozloženie batérie, sprchovej hlavice a ovládacích prvkov zase znižuje potrebu naťahovať sa alebo stáť v nestabilnej polohe.

Zdroje:

https://db.eupha.org/repository/sections/ipsp/Factsheet_falls_in_older_adults_in_EU.pdf

 


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vláda schválila žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci Slovensku z úverového nástroja Európskej únie SAFE
<< predchádzajúci článok
Vláda na výjazdovom rokovaní vo okrese Svidník podporila projekty za takmer 2,5 milióna eur – VIDEO, FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 