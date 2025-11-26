|
Ako vybrať ideálnu vaňu s dvierkami pre seniorov do vašej kúpeľne
Riešenie, ktoré uľahčí každodenný pohyb v kúpeľni, dokáže zvýšiť bezpečie. Za zmienku stojí vaňa s dvierkami pre seniorov. Ako ale vybrať tú správnu?
Nájsť riešenie, ktoré uľahčí každodenný pohyb v kúpeľni, dokáže zásadne zmeniť komfort aj pocit istoty. Pri starších ľuďoch zohráva vhodné vybavenie ešte väčšiu úlohu.
Výška hrán, klzké povrchy či opotrebovanie sú pre seniorov problémom už pri jednoduchom sprchovaní. Práve vtedy prichádza do úvahy vybavenie, ktoré znižuje riziko a zároveň zvyšuje pohodlie počas hygieny. Jedným z takých riešení je bezbariérová vaňa.
Ako vybrať vaňu s dvierkami do vašej kúpeľne?
Podľa dát Eurostatu patrí kúpeľňa medzi najrizikovejšie priestory. Zatiaľ čo pri sprchovom kúte k pohodliu a stabilite postačia sprchové vaničky z liateho mramoru, pri kúpaní je to náročnejšie. Ak chce rodina zvýšiť bezpečnosť svojich rodičov či starých rodičov, rozumná voľba vane zohráva veľkú rolu. Najviac sa nám osvedčuje vaňa s dvierkami pre seniorov. Ako ale vybrať tú správnu?
-
Zamerajte sa na výšku vstupu a šírku dverí
Pri výbere veľa napovie samotný vstup do vane. Sledujte výšku prahu – v praxi sa osvedčili modely približne do 15 cm, pri ktorých nie je nutné nohu dvíhať neprirodzene vysoko.
Pozrite sa aj na šírku dverí. Praktické minimum býva okolo 40–50 cm, aby človek nemusel vstupovať bokom a vedel sa vo vnútri pohodlne otočiť.
-
Pozrite sa na materiál, nosnosť a tvar vane
Sledujte nosnosť uvedenú výrobcom. Kvalitnejšie modely rátajú s vyššou váhou človeka aj s bezpečnostnou rezervou. Kompozitné materiály zvyčajne ponúkajú pevnejšie dno.
Všímajte si aj tvar vnútra vane: či má integrované sedadlo, ako hlboko sa sedí a či sa dajú pohodlne natiahnuť nohy.
-
Bezpečnostné prvky a servis v reálnom používaní
Protišmyková úprava dna, pevné madlá a ergonomicky tvarované sedadlo robia z vane priestor, v ktorom sa senior cíti istejšie pri každom pohybe. Premyslené rozloženie batérie, sprchovej hlavice a ovládacích prvkov zase znižuje potrebu naťahovať sa alebo stáť v nestabilnej polohe.
Zdroje:
