 24hod.sk    Z domova

26. novembra 2025

Vláda schválila žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci Slovensku z úverového nástroja Európskej únie SAFE


Vláda schválila žiadosti o poskytnutie finančnej pomoci SR z úverového nástroja Európskej únie SAFE. Program SAFE (Security Action for Europe) predstavila



67b5c34b86a68599074347 676x451 26.11.2025 (SITA.sk) - Vláda schválila žiadosti o poskytnutie finančnej pomoci SR z úverového nástroja Európskej únie SAFE. Program SAFE (Security Action for Europe) predstavila Európska komisia na jar. Ide o špecializovaný nástroj na obranné pôžičky v hodnote 150 miliárd eur.


Jeho cieľom je pomôcť financovať nákupy vojenského vybavenia pre krajiny EÚ, Nórska a Ukrajinu. Členským krajinám bol zaslaný list s výzvou, aby úvery SAFE využili. Neformálny deadline bol 29. júla, dokedy mali krajiny potvrdiť svoj záujem aj so sumou, ktorú z fondu chcú.

Finančná pomoc členským štátom


K obranným pôžičkám sa oficiálne pridalo aj Slovensko. Prostredníctvom úverového Nástroja bezpečnostnej akcie pre Európu posilnením európskeho obranného priemyslu má tak SR možnosť financovať vybrané projekty v oblasti obrany.

Ministerstvo obrany spresnilo, že ide alternatívny mechanizmus získavania úverových zdrojov od EÚ, za ktorú je Európska komisia splnomocnená vypožičať si potrebné finančné prostriedky na kapitálových trhoch a od iných finančných inštitúcií za výhodných podmienok pre členské štáty EÚ. Úverové prostriedky môžu byť pritom využité na posilnenie obrany štátu. Finančná pomoc členským štátom tak umožní uskutočniť naliehavé a rozsiahle verejné investície na podporu európskeho obranného priemyslu.

Úverovými prostriedkami z finančného nástroja SAFE budú kryté rozpočtové prostriedky v rámci limitov výdavkov kapitoly Ministerstvo obrany SR schválených v rozpočte verejnej správy na roky 2026 až 2028 na úrovni dvoch percent HDP," píše sa v predloženom materiáli.

Projekty v obrannom priemysle


Ministerstvo súčasne vytvorilo zoznam projektov v oblasti obranného priemyslu. Predpokladaná výška úverového rámca na realizáciu vybraných projektov, ktoré sú predmetom posúdenia pre financovanie z nástroja SAFE, predstavuje viac ako 2,3 miliardy eur.

Rezort obrany vysvetlil, že suma súčasne predstavuje alokáciu, ktorá bola pridelená SR Európskou komisiou na základe potvrdenia záujmu SR o nástroj SAFE. Slovensko má Európskej komisii žiadosť o finančnú pomoc spolu s investičným plánom pre európsky obranný priemysel predložiť do 30. novembra.

Následne, ak Európska komisia žiadosti vyhovie, podá návrh Rade EÚ na vydanie vykonávacieho rozhodnutia, kde potvrdí splnenie podmienok, výšku úveru a predbežného financovania.

Je to pre Slovensko nový zdroj financovania


Medzi projekty, ktoré sú potenciálne vhodné na financovanie z nástroja SAFE patria napríklad nákladné automobily N3G, nákup ručných zbraní s príslušenstvom, projekt pásových bojových obrnených vozidiel CV-90, spoločné obstarávanie munície kalibru 155 mm, 120 mm, 30 mm a 35 mm, SkySense – antidronový systém, samohybný delostrelecký systém EVA M3 6x6, automatický mínomet s kalibrom 120 mm, odmínovací systém Božena 4+, a tiež univerzálny dokončovací stroj UDS 214 Defence.

Ministerstvo obrany ďalej spresnilo, že dodávky a dovozy realizované prostredníctvom nástroja SAFE sú oslobodené od dane z pridanej hodnoty. Zároveň sa na úver čerpaný z tohto nástroja vzťahuje výnimka v rámci národnej únikovej doložky z fiškálnych pravidiel EÚ.

Berúc do úvahy aj ďalšie flexibilné prvky nástroja SAFE, ako poskytnutie zálohovej platby či odloženie splátky, predstavuje tento nástroj pre Slovensko nový atraktívny zdroj financovania strategických priorít, ktorému je potrebné venovať zvýšenú pozornosť," uzavrelo ministerstvo.


Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci Slovensku z úverového nástroja Európskej únie SAFE © SITA Všetky práva vyhradené.

