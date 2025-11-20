Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 20.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Félix
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Ako vybrať správne WAGO svorky: 4 kritériá pre bezpečnú elektroinštaláciu



Ak ste už niekedy zapájali svetlo, montovali zásuvku alebo riešili elektroinštaláciu v rozvádzači, pravdepodobne ste sa stretli so značkou WAGO.



Zdieľať
Ako vybrať správne WAGO svorky: 4 kritériá pre bezpečnú elektroinštaláciu

Táto nemecká firma je priekopníkom v bezskrutkových spojovacích systémoch a ich svorky sa stali synonymom rýchleho, bezpečného a profesionálneho spojenia vodičov. Ale ako si zo širokej ponuky vybrať ten správny typ WAGO svoriek?

Podľa typu vodiča

WAGO svorky sú síce všestranné, ale nie všetky modely podporujú každý typ vodiča. Kým spájacie svorky PUSH WIRE, napríklad séria 2273 či 243, sú ideálne pre pevné vodiče, aké nájdete v domových inštaláciách (vodič jednoducho zasuniete do kontaktného miesta a je hotovo), páčkové svorky, ako sú série 221 a 222, sú skvelé pre ohybné lankové vodiče.

Menovitý prierez vodiča

Pri výbere správnej WAGO svorky je jedným z najdôležitejších faktorov menovitý prierez vodiča. Jednoducho povedané, každá svorka je navrhnutá tak, aby fungovala s určitým rozsahom hrúbky vodičov. Pre bežné elektroinštalácie v domácnostiach je štandardom používanie vodičov s prierezom od 0,5 do 2,5 mm². Na tieto situácie sú ideálne modely ako WAGO 2273 alebo kompaktné pákové svorky WAGO 221. S nimi ľahko zapojíte osvetlenie, zásuvky alebo vypínače bez rizika preťaženia alebo poškodenia spoja.

 

Na druhej strane, priemyselné rozvody alebo inštalácie záložných zdrojov často používajú hrubšie káble, t. j. 4 mm² a viac. V takýchto prípadoch je nevyhnutné siahnuť po svorkách, ktoré sú navrhnuté na vyššie zaťaženie, ako napríklad séria WAGO 222, ktorá zvládne vyššie prúdy aj väčšie prierezy.

 

Ak použijete svorku, ktorá nie je dimenzovaná na konkrétny prierez vodiča, môžete sa stretnúť s viacerými problémami. Príliš malá svorka nemusí kábel udržať pevne, čo môže viesť k uvoľneniu spoja, iskreniu alebo prehrievaniu. Naopak, príliš veľká svorka nemusí zabezpečiť dostatočne pevné spojenie, čo má rovnaké dôsledky. Vyberte si tú, ktorá vyhovuje vašim potrebám na Murat.sk.

Počet pólov a priestor v inštalácii

Zamyslite sa, koľko vodičov potrebujete spojiť a koľko miesta máte k dispozícii. Ak riešite jednoduché premostenie alebo spoj dvoch žíl, postačí dvojpólová svorka. Pri rozbočení vetvy na viac smerov vám ušetrí prácu 3- alebo 5-pólový typ. 

Zároveň platí, že fyzické rozmery svorky musia pasovať do krabičky či rozvádzača. Dôležitá je aj hĺbka, rádius ohybu vodičov a prístup k páčkam pri opakovanom rozpojovaní. Príliš robustná svorka môže sťažiť uloženie vodičov a skomplikovať budúcu údržbu.

Frekvencia použitia

Ak potrebujete spoje len raz vytvoriť a neplánujete ich meniť, postačia vám jednorazové PUSH WIRE svorky. Práca s nimi je rýchla, sú spoľahlivé a ideálne na trvalé zapojenia. No ak vás čaká revízia, rekonštrukcia alebo časté úpravy, siahnite po pákových rýchloupínacích svorkách WAGO 221 alebo 222. Vďaka ľahkému otváraniu ich môžete opakovane zapojiť aj odpojiť, a to bez poškodenia vodiča či samotnej svorky.


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Odvolávanie ministra Ráža sa v parlamente uskutoční, opozícia potvrdila dodanie podpisov
<< predchádzajúci článok
Zelenskyj dostal americký plán ukončenia ruskej vojny a je pripravený rokovať

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 