Štvrtok 20.11.2025
Meniny má Félix
Denník - Správy
Ako vybrať správne WAGO svorky: 4 kritériá pre bezpečnú elektroinštaláciu
Ak ste už niekedy zapájali svetlo, montovali zásuvku alebo riešili elektroinštaláciu v rozvádzači, pravdepodobne ste sa stretli so značkou WAGO.
Táto nemecká firma je priekopníkom v bezskrutkových spojovacích systémoch a ich svorky sa stali synonymom rýchleho, bezpečného a profesionálneho spojenia vodičov. Ale ako si zo širokej ponuky vybrať ten správny typ WAGO svoriek?
Podľa typu vodiča
WAGO svorky sú síce všestranné, ale nie všetky modely podporujú každý typ vodiča. Kým spájacie svorky PUSH WIRE, napríklad séria 2273 či 243, sú ideálne pre pevné vodiče, aké nájdete v domových inštaláciách (vodič jednoducho zasuniete do kontaktného miesta a je hotovo), páčkové svorky, ako sú série 221 a 222, sú skvelé pre ohybné lankové vodiče.
Menovitý prierez vodiča
Pri výbere správnej WAGO svorky je jedným z najdôležitejších faktorov menovitý prierez vodiča. Jednoducho povedané, každá svorka je navrhnutá tak, aby fungovala s určitým rozsahom hrúbky vodičov. Pre bežné elektroinštalácie v domácnostiach je štandardom používanie vodičov s prierezom od 0,5 do 2,5 mm². Na tieto situácie sú ideálne modely ako WAGO 2273 alebo kompaktné pákové svorky WAGO 221. S nimi ľahko zapojíte osvetlenie, zásuvky alebo vypínače bez rizika preťaženia alebo poškodenia spoja.
Na druhej strane, priemyselné rozvody alebo inštalácie záložných zdrojov často používajú hrubšie káble, t. j. 4 mm² a viac. V takýchto prípadoch je nevyhnutné siahnuť po svorkách, ktoré sú navrhnuté na vyššie zaťaženie, ako napríklad séria WAGO 222, ktorá zvládne vyššie prúdy aj väčšie prierezy.
Ak použijete svorku, ktorá nie je dimenzovaná na konkrétny prierez vodiča, môžete sa stretnúť s viacerými problémami. Príliš malá svorka nemusí kábel udržať pevne, čo môže viesť k uvoľneniu spoja, iskreniu alebo prehrievaniu. Naopak, príliš veľká svorka nemusí zabezpečiť dostatočne pevné spojenie, čo má rovnaké dôsledky. Vyberte si tú, ktorá vyhovuje vašim potrebám na Murat.sk.
Počet pólov a priestor v inštalácii
Zamyslite sa, koľko vodičov potrebujete spojiť a koľko miesta máte k dispozícii. Ak riešite jednoduché premostenie alebo spoj dvoch žíl, postačí dvojpólová svorka. Pri rozbočení vetvy na viac smerov vám ušetrí prácu 3- alebo 5-pólový typ.
Zároveň platí, že fyzické rozmery svorky musia pasovať do krabičky či rozvádzača. Dôležitá je aj hĺbka, rádius ohybu vodičov a prístup k páčkam pri opakovanom rozpojovaní. Príliš robustná svorka môže sťažiť uloženie vodičov a skomplikovať budúcu údržbu.
Frekvencia použitia
Ak potrebujete spoje len raz vytvoriť a neplánujete ich meniť, postačia vám jednorazové PUSH WIRE svorky. Práca s nimi je rýchla, sú spoľahlivé a ideálne na trvalé zapojenia. No ak vás čaká revízia, rekonštrukcia alebo časté úpravy, siahnite po pákových rýchloupínacích svorkách WAGO 221 alebo 222. Vďaka ľahkému otváraniu ich môžete opakovane zapojiť aj odpojiť, a to bez poškodenia vodiča či samotnej svorky.
