20.11.2025
20. novembra 2025
Zelenskyj dostal americký plán ukončenia ruskej vojny a je pripravený rokovať
Ukrajina vo štvrtok oznámila, že dostala americký „návrh plánu“ na ukončenie ruskej vojny a je pripravená rokovať s Washingtonom o jeho obsahu. „Prezident Ukrajiny oficiálne dostal ...
20.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajina vo štvrtok oznámila, že dostala americký „návrh plánu“ na ukončenie ruskej vojny a je pripravená rokovať s Washingtonom o jeho obsahu.
„Prezident Ukrajiny oficiálne dostal od americkej strany návrh plánu, ktorý by podľa hodnotenia americkej strany mohol oživiť diplomaciu,“ uviedla vo vyhlásení kancelária Volodymyra Zelenského.
Kyjev nezverejnil obsah plánu. Podľa detailov, ktoré agentúre AFP poskytol zdroj oboznámený s problematikou, plán pravdepodobne odráža mnohé z maximalistických požiadaviek Moskvy. Patrí k ním odovzdanie ukrajinského územia Rusku a obmedzenie veľkosti ukrajinskej armády.
Po stretnutí Zelenského s predstaviteľmi americkej armády v Kyjeve jeho kancelária uviedla: „Bolo dohodnuté pracovať na bodoch plánu s cieľom zabezpečiť dôstojné ukončenie vojny.“ „Sme teraz pripravení konštruktívne spolupracovať s americkou stranou a našimi partnermi v Európe a na celom svete, aby sme dosiahli mier,“ dodal Zelenského úrad. Kyjev zároveň povedal, že v najbližších dňoch sa očakáva telefonát medzi Zelenským a americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
