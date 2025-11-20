Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 20.11.2025
 Meniny má Félix
 24hod.sk    Zo zahraničia

20. novembra 2025

Zelenskyj dostal americký plán ukončenia ruskej vojny a je pripravený rokovať


Tagy: Mierové rokovania vojna na Ukrajine

Ukrajina vo štvrtok oznámila, že dostala americký „návrh plánu“ na ukončenie ruskej vojny a je pripravená rokovať s Washingtonom o jeho obsahu. „Prezident Ukrajiny oficiálne dostal ...



greece_ukraine_30412 676x451 20.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajina vo štvrtok oznámila, že dostala americký „návrh plánu“ na ukončenie ruskej vojny a je pripravená rokovať s Washingtonom o jeho obsahu.


„Prezident Ukrajiny oficiálne dostal od americkej strany návrh plánu, ktorý by podľa hodnotenia americkej strany mohol oživiť diplomaciu,“ uviedla vo vyhlásení kancelária Volodymyra Zelenského.

Kyjev nezverejnil obsah plánu. Podľa detailov, ktoré agentúre AFP poskytol zdroj oboznámený s problematikou, plán pravdepodobne odráža mnohé z maximalistických požiadaviek Moskvy. Patrí k ním odovzdanie ukrajinského územia Rusku a obmedzenie veľkosti ukrajinskej armády.

Po stretnutí Zelenského s predstaviteľmi americkej armády v Kyjeve jeho kancelária uviedla: „Bolo dohodnuté pracovať na bodoch plánu s cieľom zabezpečiť dôstojné ukončenie vojny.“Sme teraz pripravení konštruktívne spolupracovať s americkou stranou a našimi partnermi v Európe a na celom svete, aby sme dosiahli mier,“ dodal Zelenského úrad. Kyjev zároveň povedal, že v najbližších dňoch sa očakáva telefonát medzi Zelenským a americkým prezidentom Donaldom Trumpom.


Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj dostal americký plán ukončenia ruskej vojny a je pripravený rokovať © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania vojna na Ukrajine
