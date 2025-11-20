|
Štvrtok 20.11.2025
Meniny má Félix
Denník - Správy
20. novembra 2025
Odvolávanie ministra Ráža sa v parlamente uskutoční, opozícia potvrdila dodanie podpisov
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister dopravy SR Odvolávanie Opozícia Premiér Slovenskej republiky
Hnutie Slovensko tvrdí, že odvolávanie ministra dopravy Jozefa Ráža (nom.
20.11.2025 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko tvrdí, že odvolávanie ministra dopravy Jozefa Ráža (nom. Smer-SD) v parlamente bude. Ako uviedol predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš, ďalšie opozičné subjekty, hnutie Progresívne Slovensko a Kresťanskodemokratické hnutie, potvrdili dodanie podpisov pod zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie šéfa rezortu dopravy, ktoré matovičovci iniciovali.
„Sme radi, že kolegovia z opozície podporili náš návrh. Veríme, že strana Hlas opäť neposlúži R. Ficovi ako handra a budú hlasovať za odvolanie J. Ráža z funkcie ministra, kdeže po jeho konci sami volajú," dodal Šipoš.
Minister Ráž v ostatnom čase čelil kritike, najmä v súvislosti so zrážkami vlakov, ktoré sa stali v uplynulých týždňoch pri Jablonove nad Turňou (okres Rožňava), a tiež pri Pezinku.
Podľa slov predsedu vlády Roberta Fico (Smer-SD) mu Ráž po novembrovej zrážke pri Pezinku ponúkol svoju funkciu, no on (Fico) rozhodol inak. Odvolané ale bolo vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko.
Zdroj: SITA.sk - Odvolávanie ministra Ráža sa v parlamente uskutoční, opozícia potvrdila dodanie podpisov © SITA Všetky práva vyhradené.
