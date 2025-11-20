Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 20.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Félix
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

20. novembra 2025

Odvolávanie ministra Ráža sa v parlamente uskutoční, opozícia potvrdila dodanie podpisov


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister dopravy SR Odvolávanie Opozícia Premiér Slovenskej republiky

Hnutie Slovensko tvrdí, že odvolávanie ministra dopravy Jozefa Ráža (nom.



Zdieľať
662253bb1b454268306547 676x451 20.11.2025 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko tvrdí, že odvolávanie ministra dopravy Jozefa Ráža (nom. Smer-SD) v parlamente bude. Ako uviedol predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš, ďalšie opozičné subjekty, hnutie Progresívne Slovensko a Kresťanskodemokratické hnutie, potvrdili dodanie podpisov pod zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie šéfa rezortu dopravy, ktoré matovičovci iniciovali.


„Sme radi, že kolegovia z opozície podporili náš návrh. Veríme, že strana Hlas opäť neposlúži R. Ficovi ako handra a budú hlasovať za odvolanie J. Ráža z funkcie ministra, kdeže po jeho konci sami volajú," dodal Šipoš.

Minister Ráž v ostatnom čase čelil kritike, najmä v súvislosti so zrážkami vlakov, ktoré sa stali v uplynulých týždňoch pri Jablonove nad Turňou (okres Rožňava), a tiež pri Pezinku.

Podľa slov predsedu vlády Roberta Fico (Smer-SD) mu Ráž po novembrovej zrážke pri Pezinku ponúkol svoju funkciu, no on (Fico) rozhodol inak. Odvolané ale bolo vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko.


Zdroj: SITA.sk - Odvolávanie ministra Ráža sa v parlamente uskutoční, opozícia potvrdila dodanie podpisov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister dopravy SR Odvolávanie Opozícia Premiér Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Na klimatickej konferencii OSN v Brazílii vypukol požiar, účastníkov evakuovali
<< predchádzajúci článok
Ako vybrať správne WAGO svorky: 4 kritériá pre bezpečnú elektroinštaláciu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 